जम्मू-कश्मीर: ऐतिहासिक कदम उठाए जाने पर चेतन भगत ने कहा- 'कश्मीर आजाद हो गया'

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य से ऑर्टिकल 370 हटाने की सिफारिश करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सदन में इसे पेश किया. इस विधेयक के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा. इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा. इसके साथ ही सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 35-ए को हटा दिया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद 35ए को हटाने को लेकर गजट नोटिफिकेश भी जारी कर दिया गया है. वहीं, इस मामले में अब लेखक चेतन भगत का ट्वीट सामने आया है.

कश्मीर आजाद हो गया: चेतन भगत

सोमवार को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35A हटने के बाद चेतन भगत ने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिरकार कश्मीर आजाद हो गया, तरक्की और बेहतर भविष्य के लिए कश्मीर आजाद हो गया है. इससे पहले उन्होंने और कई ट्वीट करते हुए कहा था कि कश्मीर की भारत को काफी कीमत चुकानी पड़ी है- राज्य में लोग परेशान हैं, हर जगह आतंकवाद है, डिफेंस बजट में करोड़ों रुपये और सैनिक शहीद हो रहे हैं. आइए अब आपको पढ़ाते हैं चेतन भगत का पूरा ट्वीट विस्तार से-

August 5, 2019. Kashmir is finally free. Free to grow, free to make a future. #Article370 goes. #OneCountryOneSystem — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 5, 2019

Kashmir has cost India so much - suffering in the state, terror all over, lakhs of crores in extra defense budget, soldiers losing their lives. Meanwhile, hundreds of fancy conferences pretending to solve the issue. Time it all stops. #OneCountryOneSystem #Article370 — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 5, 2019

Anyone using the removal of #Article370 as an excuse to disturb peace and instigate violence is an enemy of the state. Let the country be run peacefully. Do not do anything you will regret. #OneCountryOneSystem — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 5, 2019

वहीं, इस मामले में अब बॉलीवुड की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. सबसे पहले अनुपम खेर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अब कश्मीर को हल निकलना शुरू हो गया है.

Kashmir Solution has begun — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 4, 2019

अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते.

बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लकर पांच बड़े फैसले किए है.

पहला फैसलाः जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया

दूसरा फैसलाः जम्मू से 35A हटाया गया

तीसरा फैसलाः जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा किया गया

चौथा फैसलाः जम्मू कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा

पांचवा फैसलाः लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा

