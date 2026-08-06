'आर्यभट्ट का जीरो' फिल्म रिव्यू: जिंदगी में नंबर नहीं, हौसला मायने रखता है; हिमांश कोहली ने दी दमदार परफॉर्मेंस

फिल्म समीक्षा: 'आर्यभट्ट का जीरो'
कलाकार: हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सेहगल, दर्शना बानिक, नीरज सूद, शिल्पा शिंदे, राजेश शर्मा, इश्लिन प्रसाद, नरेश वोहरा
निर्देशक: कमल चंद्रा
अवधि: 1 घंटा 54 मिनट
रेटिंग: 3
बॉलीवुड में प्रेरणादायक फिल्मों ने हमेशा दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है. कुछ साल पहले रिलीज हुई '12वीं फेल' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. हिमांश कोहली और सोनाली सेहगल स्टारर फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' भी एक प्रेरणादायक फिल्म है, बस इसका ट्रीटमेंट और संदेश थोड़ा अलग है. हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है, जब उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता. लेकिन क्या किसी इंसान की असली पहचान उसकी नाकामियों से तय होती है? कमल चंद्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' इसी सवाल का जवाब तलाशती एक दिल छू लेने वाली कहानी है. हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सेहगल और दर्शना बानिक जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म एक मिडिल क्लास युवा के संघर्ष, पारिवारिक रिश्तों और भावनात्मक पलों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करती है. आइए जानते हैं कैसी है यह फिल्म.
कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है. पहले ही दृश्य में दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक छात्र भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे पुलिस दौड़ रही होती है. बैकग्राउंड में संवाद सुनाई देता है- 'कुछ होते हैं नायक, कुछ होते हैं खलनायक और कुछ होते हैं नालायक.'
फिल्म की पूरी कहानी इसके नायक ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव उर्फ बग्गू (हिमांश कोहली) के इर्द-गिर्द घूमती है. बग्गू उत्तराखंड के एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में जन्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आर्यभट्ट श्रीवास्तव (नीरज सूद) का बेरोजगार बेटा है. बग्गू की खूबसूरत गर्लफ्रेंड रिंकू (सोनाली सेहगल) की शादी एक एसडीएम से हो जाती है, जिससे उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं. एक टूटे हुए आशिक की तरह वह ठान लेता है कि वह रिंकू के पति से भी बड़ा अधिकारी बनेगा और यूपीएससी पास करके डीएम बनेगा. लेकिन बग्गू की किस्मत और उसकी गलतियां बार-बार उसे पीछे खींच लेती हैं और वह जीरो से आगे ही नहीं बढ़ पाता. अब उसके रिश्तेदार भी उसे 'आर्यभट्ट का जीरो' कहकर पुकारने लगते हैं. पिता की अपेक्षाओं, समाज के तानों और उम्मीदों के बोझ तले दबा बग्गू खुद को सचमुच जीरो समझने लगता है. उसे हर तरफ से यह एहसास कराया जाता है कि वह कुछ खास नहीं कर सकता. लेकिन जिंदगी उसके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी करती है और कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, जो उसे खुद के बारे में अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देते हैं. बग्गू की जिंदगी में क्या उतार-चढ़ाव आते हैं, किन समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है और क्या वह जीरो से हीरो बन पाता है? यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी.
निर्देशक कमल चंद्रा ने फिल्म को बड़े ड्रामे और तामझाम की बजाय आम जिंदगी से जोड़कर पेश करने की अच्छी कोशिश की है, जिससे दर्शक आसानी से कहानी से जुड़ाव महसूस करता है. फिल्म की कहानी का मूल विचार भले नया न हो, लेकिन इसकी प्रस्तुति इसे एक भावनात्मक फिल्म बनाने में सफल रहती है. निर्देशक ने पिता और पुत्र के रिश्ते को बेहद प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है. वहीं, लेखक तारिक मोहम्मद की कहानी से दर्शक आसानी से जुड़ जाते हैं. किरदार और घटनाएं स्वाभाविक लगती हैं तथा फिल्म के संवाद भी लंबे समय तक याद रह जाते हैं.
हिमांश कोहली ने बग्गू के किरदार में पूरी फिल्म की जिम्मेदारी अपने कंधों पर बखूबी उठाई है. खुद को असफल मानने वाले एक युवा की भूमिका को उन्होंने बेहद सहजता और ईमानदारी से निभाया है. उनके अभिनय में मासूमियत, कॉमेडी और भावनात्मक गहराई तीनों देखने को मिलती हैं. रवि किशन अपने चिर-परिचित अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन करते हैं. उनके किरदार का देसीपन फिल्म को और भी रोचक बनाता है. सोनाली सेहगल ने बग्गू की चालाक प्रेमिका रिंकू के किरदार में अच्छा अभिनय किया है, जबकि दर्शना बानिक भी अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहती हैं.
'आर्यभट्ट का जीरो' की सबसे बड़ी ताकत इसका सरल और सकारात्मक संदेश है. यह फिल्म उन युवाओं की कहानी कहती है, जो किसी न किसी वजह से खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं. फिल्म में बग्गू का सफर इसकी सबसे मजबूत कड़ी है और हिमांश कोहली इस सफर को प्रभावशाली ढंग से निभाने में सफल रहे हैं. हल्के-फुल्के अंदाज, पारिवारिक और भावनात्मक रिश्तों की जटिलताओं तथा सफलता के संघर्ष को खूबसूरती से प्रस्तुत करती 'आर्यभट्ट का जीरो' एक मनोरंजक फिल्म है, जिसे पूरे परिवार के साथ एक बार जरूर देखा जा सकता है.