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'आर्यभट्ट का जीरो' फिल्म रिव्यू: जिंदगी में नंबर नहीं, हौसला मायने रखता है; हिमांश कोहली ने दी दमदार परफॉर्मेंस

Aryabhatt Ka Zero Film Review: हिमांश कोहली और रवि किशन स्टारर 'आर्यभट्ट का जीरो' एक प्रेरणादायक फिल्म है, जो संघर्ष, परिवार और आत्मविश्वास की कहानी को भावनात्मक अंदाज में पेश करती है. जानिए कैसी है यह फिल्म-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 06, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:23 PM IST
'आर्यभट्ट का जीरो' फिल्म रिव्यू: जिंदगी में नंबर नहीं, हौसला मायने रखता है; हिमांश कोहली ने दी दमदार परफॉर्मेंस
Image Credit: &#039;आर्यभट्ट का जीरो&#039; फिल्म रिव्यू

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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