'आर्यभट्ट का जीरो' फिल्म रिव्यू: जिंदगी में नंबर नहीं, हौसला मायने रखता है; हिमांश कोहली ने दी दमदार परफॉर्मेंस

फिल्म की पूरी कहानी इसके नायक ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव उर्फ बग्गू (हिमांश कोहली) के इर्द-गिर्द घूमती है. बग्गू उत्तराखंड के एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में जन्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आर्यभट्ट श्रीवास्तव (नीरज सूद) का बेरोजगार बेटा है. बग्गू की खूबसूरत गर्लफ्रेंड रिंकू (सोनाली सेहगल) की शादी एक एसडीएम से हो जाती है, जिससे उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं. एक टूटे हुए आशिक की तरह वह ठान लेता है कि वह रिंकू के पति से भी बड़ा अधिकारी बनेगा और यूपीएससी पास करके डीएम बनेगा. लेकिन बग्गू की किस्मत और उसकी गलतियां बार-बार उसे पीछे खींच लेती हैं और वह जीरो से आगे ही नहीं बढ़ पाता. अब उसके रिश्तेदार भी उसे 'आर्यभट्ट का जीरो' कहकर पुकारने लगते हैं. पिता की अपेक्षाओं, समाज के तानों और उम्मीदों के बोझ तले दबा बग्गू खुद को सचमुच जीरो समझने लगता है. उसे हर तरफ से यह एहसास कराया जाता है कि वह कुछ खास नहीं कर सकता. लेकिन जिंदगी उसके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी करती है और कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, जो उसे खुद के बारे में अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देते हैं. बग्गू की जिंदगी में क्या उतार-चढ़ाव आते हैं, किन समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है और क्या वह जीरो से हीरो बन पाता है? यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी.