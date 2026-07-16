Aryabhatt Ka Zero Teaser: 'आर्यभट्ट का जीरो' का टीजर हुआ रिलीज, हिमांश कोहली के अंदाज ने जीता फैंस का दिल

एक्टर हिमांश कोहली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' अब सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. गुरुवार को मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है. इसमें एक ऐसे युवा की झलक देखने को मिलती है, जो दिल टूटने, बार-बार मिली नाकामियों, परिवार की उम्मीदों और समाज की सोच से जूझ रहा है.
1 मिनट 10 सेकंड के टीजर की शुरुआत टीवी न्यूज बुलेटिन से होती है, जिसमें एंकर कहता है, "दिल टूटने पर प्रेमी अक्सर शराबी, सनकी या कातिल बन जाते हैं, लेकिन यहां दिल टूटने के बाद एक प्रेमी आईएएस अफसर बन गया." इस खबर से प्रेरित होकर अभिनेता हिमांश कोहली का किरदार अपने पिता से कहता है कि वह भी आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन बदले में उसे अपने पिता से जोरदार थप्पड़ मिलता है. यह पल आगे आने वाले इमोशनल और चुनौतीपूर्ण सफर की नींव रखता है.
टीजर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, जिसमें अभिनेता रवि किशन की झलक देखने को मिलती है. एक यादगार सीन में वे कहते हैं, "जो आदमी अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड की शादी में खाना खाता है, वह कभी भूखा नहीं रहता क्योंकि वह बेशर्म हो जाता है."
बाद में, जब वे मुख्य किरदार (हिमांश कोहली) को दिलासा देते हुए कहते हैं, "जो होता है, अच्छे के लिए होता है," तो हिमांश का किरदार मासूमियत से जवाब देता है, "मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता."
एक्शन, इमोशन और ड्रमैटिक पलों से भरपूर टीजर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, जिसमें हिमांश का किरदार कहता है, "मैं बहुत समय तक एक गरीब आदमी की तरह जी चुका हूं... अब मुझे सम्मान चाहिए."
इस फिल्म में हिमांश कोहली और रवि किशन के अलावा, सोनल सहगल, दर्शना बनिक, नरेश वोहरा, अलका अमीन और नीरज सूद जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि शिल्पा शिंदे एक खास रोल में नजर आएंगी. 'आर्यभट्ट का जीरो' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
कमल चंद्रा द्वारा निर्देशित फिल्म न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट, राधिका जी फिल्म्स, सुनील सिहाग गोरा फिल्म्स और ए2आर फिल्म्स के बैनर तले फिल्म को वीरेंद्र भगत, रवि एस. गुप्ता, संजय नागपाल और शिव बालक सिंह मिलकर निर्माण कर रहे हैं. सुनील सिहाग, त्रिलोकी नाथ प्रसाद, स्वर्गीय कुलदीप भंडारी, आकांक्षा राहुल शर्मा और रीता गाडगे इसके सह-निर्माता हैं.