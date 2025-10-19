एक साथ हाथ से छूटी 3 फिल्में, 5 साल तक इंडस्ट्री से बनाई दूरी, आज बने इस पॉपुलर सीरीज के हीरो, बोलें- किसे दोष दूं करण जौहर को या…’

बॉलीवुड में साल कई एक्टर्स फेम और सक्सेस हासिल करने के लिए आते हैं. लेकिन सबकी किस्मत में सब कुछ मिलना नहीं लिखा होता है. लगभग 5 साल बिना नेम-फेम के बिताने के बाद, एक्टर लक्ष्य ने आखिरकार बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है. एक्टर ने पहली फिल्म डायरेक्टर निखिल नागेश भट की खून से लथपथ एक्शन थ्रिलर ‘किल’ से डेब्यू किया था. इस फिल्म से वो इडंस्ट्री के सबसे होनहार नए चेहरों में से एक के रूप उभर कर निकले थे. वहीं इसके तुरंत बाद उन्हें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में स्ट्रीमिंग डेब्यू हुआ, जिसने एक ऐसे एक्टर के रूप में उनकी छवि बना दी, जो संयम और मेहनत से दोनों से लैस हैं.

फिल्म ‘किल’ से किया था डेब्यू

फिल्म ‘किल’ और सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की सफलता से पहले सन्नाटा था और तालियों से पहले एक लंबा, अकेला इंतजार था. जिसके बारे में एक्टर ने कभी खुलकर बात नहीं की. टीवी चैनल सोनी के शो ‘पोरस’ में ,साल 2018 तक मुख्य भूमिका निभाने के बाद, लक्ष्य को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के साथ तीन फिल्मों का गजब का ऑफर मिला था, जिसके लिए उन्होंने महीनों तक ऑडिशन दिया थे. जो किसी भी नए कलाकार के लिए एक सपना होता है. लेकिन जैसा कि उन्हें जल्द ही पता चल गया, सपने हमेशा हमारे हिसाब से पूरे नहीं होते हैं.

‘थ्रि फिल्म डील’

लाक्ष्य ने तीन फिल्में साइन की थी उनमें से दो फिल्में संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर के साथ रोमांटिक ड्रामा ‘बेधड़क’ और कार्तिक आर्यन और जान्हवी कपूर के साथ कॉलिन डी'कुन्हा की रोमांटिक कॉमेडी ‘’दोस्ताना 2’ थीं. जो कि शुरू होने के बाद ही बंद हो गईं. कई लोगों के लिए, यह बहुत बुरा होता. लेकिन लक्ष्य के लिए, यह एक सबक बन गया था. राज शामानी के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान लक्ष्य ने याद करते हुए कहा, ‘मैंने खुद से कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है. तुम्हारा काम है सुबह उठना, अपनी आवाज की ट्रेनिंग करना, अपने सीन पढ़ना, जिम जाना, फिल्में देखना और वही करते रहना जो तुम करते आए हो. अपनी काम मत बदलो.’

‘मुझे बस मेहनत करना आता है’

लक्ष्य ने आगे कहा ‘मैं एकदम खाली था. मैंने बस होने दिया. खुशकिस्मती से, मुझे कभी खुद पर शक नहीं हुआ. मेरा एक्टर बनने का कोई इरादा नहीं था, ये बस मेरे साथ हो गया. मैं बस कड़ी मेहनत ही जानता था. तो मैं ये काम क्यों छोड़ दूँ? मैं किसे दोष दूं, भगवान को या करण जौहर को? मैं किसी को दोष नहीं दे सकता. फिल्म बंद हो गई, बस. मुझे लगता था कि ये किसी वजह से हो रहा है. एक दिन तो हालात बदल ही जाएंगे.’