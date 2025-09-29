Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

‘मैं बुरे दौर…', शराब का आदी था इस सुपरस्टार का बेटा, परिवार को पास जाने में भी लगने लगा था डर

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज Bads of Bollywood के इस बड़े एक्टर की चर्चा हर जगह हो रही है. लेकिन हाल ही में एक्टर ने अपनी शराब की गंदी आदत को लेकर कुछ खुलासे किए है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:59 PM IST
‘मैं बुरे दौर…', शराब का आदी था इस सुपरस्टार का बेटा, परिवार को पास जाने में भी लगने लगा था डर

रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ में खलनायक की भूमिका में सबके होश उड़ा देने वाले बॉबी देओल आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने Bads of Bollywood सीरीज से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया है, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. इस सीरीज में बॉबी देओल एक सुपरस्टार का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं हाल ही में बॉबी देओल ने अपनी शराब पीने की गंदी आदत और वो उससे कैसे उभरे इस पर चर्चा की है. 

यह भी पढे़ं : ‘लंगड़ा त्यागी’ का बड़े पर्दे पर होगा Spin-Off, क्या Saif Ali khan की कल्ट क्लासिक Omkara फिर से मचाएगी धमाल?

 

शराब ने किया सब बर्बाद
सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे और सनी देओल के भाई बॉबी देओल साल 2000 से 2011 तक बॉलीवुड का एक बड़ा नाम थे, जिनकी फिल्में देखने के लिए लोग काफी इंतजार करते थे. मगर उनकी जिंदगी में आए बुरे दौर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, जिसके बारे में बॉबी देओल एक पॉडकास्ट में खुलकर बात की है. इस पॉडकास्ट में बॉबी देओल ने अल्कोहल को ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक बताया है. एक्टर ने कहा, ‘मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं, मैं उनकी आंखों में डर और प्यार देखता हूं तो.., ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन शराब पीता था, बल्कि जब भी पीता था वो मुझसे डरते थे.’  

 

दूसरों को मानते थे दोषी
बॉबी देओल ने अपनी इस आदत के बारे में बात करते हुए बताया, ‘मैं बुरे दौर से गुजर रहा था. मेरे भाई भी मुसीबत का सामना कर रहे थे. पापा भी काम नहीं कर रहे थे. घर में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन भैया ने हम पर कभी आंच नहीं आने दी. उन्होंने हमेशा अपना दर्द छुपाया. अब मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यूं किया?.’ बॉबी ने बताया कि कैसे शराब की लत में उन्होंने दुनिया को हर चीज के लिए दोषी ठहराया था.

 

शराब की लत से पाया छुटकारा
बॉबी देओल ने अपनी पत्नी तान्या देओल के बारे में बात करते हुए बताया, ‘‘सिर्फ आपके करीबी लोग ही आपके गुस्से और बुरे दौर से रूबरू होते हैं. मेरी पत्नी के लिए यह गुस्सा था, बुरा व्यवहार करने के साथ बेवकूफी भरी बातें कहना.’’ बॉबी ने आगे कहा, ‘शराब आपके दिमाग से खिलवाड़ करती है आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं और बस हर समय गुस्से में रहते हैं.’ उन्होंने कहा ‘लोगों को लगता है शराब पीने से आप सच बोलते हैं ऐसे नहीं होता है. आपके अंदर का दर्द बाहर आता है, इसलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया.’

