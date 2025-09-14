आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की रिलीज से पहले इस हसीना ने किया खुलासा, कहा 'मैं हैरान रह गई....'

Anya Singh on The Bads of Bollywood: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेट आर्यन खान अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की रिलीज़ का हर किसी को इंतजार है. आर्यन खान की यह वेब सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. हालांकि ड्रामा, ट्विस्ट और सरप्राइज कम ही दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस आन्या सिंह ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया.

आन्या सिंह ने किया खुलासा

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बारे में ज्यादा जानकारी दिए बिना, आन्या ने जूम संग बातचीत के दौरान कहा 'बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद करें. जब आप कागज पर कुछ पढ़ते हैं, तो अक्सर उसका अनुवाद उसी तरह नहीं होता, लेकिन जब हम सबने साथ बैठकर शो देखा, तो मैं दंग रह गई. मैंने हिंदी स्ट्रीमिंग पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा. यह एक आनंददायक सफर है, वाकई में काफी मजेदार है. इसमें आपको खुश करने, हंसाने और हैरान करने वाली हर चीज नजर आएगी.'

कई सितारे आएंगे नजर

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आसमान सिंह (लक्ष्य) की कहानी है, जो एक महत्वाकांक्षी नवोदित कलाकार है और जिसके सपने भी रुपहले पर्दे जितने ही बड़े हैं. अपने वफादार दोस्त परवेज (राघव जुयाल), तीखी-मिजाज मैनेजर सान्या (अन्या सिंह) और हमेशा साथ देने वाले अपने परिवार - अपने चाचा अवतार (मनोज पाहवा), मां नीता सिंह (मोना सिंह) और पिता रजत सिंह (विजयंत कोहली) के साथ, आसमान चमक-दमक और हिम्मत की दुनिया में कदम रखता है.

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उसे जल्द ही एहसास होता है कि सपनों की एक कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर जब महत्वाकांक्षा और अहंकार आपस में टकराते हैं. आसमान खुद को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती, सुपरस्टार अजय तलवार (बॉबी देओल) के सामने पाता है, जब उसे उसकी बेटी, बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री करिश्मा (सहर बांबा) के साथ कास्ट किया जाता है. चतुर निर्माता फ्रेडी सोडावाला (मनीष चौधरी) और वापसी के लिए बेताब गुज़रे ज़माने के अभिनेता जराज सक्सेना (रजत बेदी) को इसमें शामिल कर लीजिए और फिर हिंदी सिनेमा के अनूठे तमाशे के बीच एक तीखी, आत्म-जागरूक कहानी सामने आती है.