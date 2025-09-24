आर्यन खान ने नहीं डायरेक्ट की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’? इस स्टारकास्ट ने खोला राज, बोलीं- ‘मदद पर निर्भर...’
आर्यन खान ने नहीं डायरेक्ट की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’? इस स्टारकास्ट ने खोला राज, बोलीं- ‘मदद पर निर्भर...’

Aryan Khan: आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने साबित कर दिया कि उनका नाम ही कामयाबी का आधार नहीं है. अभिनेताओं और क्रिटिक्स दोनों ने इसे खूब सराहा. साथ ही सीरीज को दर्शकों का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच सीरीज में नजर आ रही एक्ट्रेस ने खुलासा करते हुए बताया कि... 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:21 AM IST
आर्यन खान ने नहीं डायरेक्ट की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’?
आर्यन खान ने नहीं डायरेक्ट की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’?

Aryan Khan Filmmaking Debut: जब आर्यन खान ने सीरीज बनाने का ऐलान किया था, तो बहुत लोगों को लगा कि उनके मशहूर खान परिवार का नाम ही उनकी सक्सेस का आधार बनेगा. लेकिन उनके पहले प्रोजेक्ट यानी उनकी मेगा सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The B**ds of Bollywood) को दर्शकों और क्रिटिक्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्यन ने अपने दमपर सफलता हासिल कर ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छे फिल्ममेकर हैं. 

आर्यन खान का ये पहला प्रोजेक्ट अपने दम पर काम कर रहा है. 27 साल के आर्यन ने जिस तरह इस सीरीज को तैयार किया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि सिर्फ नाम नहीं, बल्कि मेहनत और टैलेंट भी मायने रखती है. सीरीज में नजर आ रहीं एक्ट्रेस अन्या सिंह ने आर्यन के काम की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ लोग बस किसी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि किसी और डायरेक्टर ने उनका काम सीक्रेटली किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हमेशा चेहरे पर नजर आती थी एनर्जी

अन्या ने बताया कि आर्यन ने खुद पूरे प्रोजेक्ट पर मेहनत की और किसी की मदद पर निर्भर नहीं रहे. अन्या ने बताया कि आर्यन की मेहनत शूटिंग के दौरान हर समय दिखाई देती थी. उन्होंने बताया, 'सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक उनकी एनर्जी कभी कम नहीं हुई. उन्होंने कभी थकान या शिकायत नहीं दिखाई. हमेशा मुस्कुराते और पूरी तरह ध्यान केंद्रित रहते थे. यही वजह है कि वह हर तारीफ के हकदार हैं'. आर्यन ने जानबूझकर एक यंग टीम के साथ काम किया और एक्पीरियंस के बजाय नए क्रिएटिव लोगों को मौका दिया. 

बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रहे दोनों जॉली, 5 दिनों में तोड़ा इन 7 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड, खुद बनी 2025 की 8वीं टॉप वीकेंड ग्रॉसर

आर्यन खान ने बड़ी मेहनत से की डायरेक्ट 

अन्या ने बताया कि ये साहसिक कदम था. उन्होंने बताया, 'आर्यन ने अपनी सोच और विजन पर कभी समझौता नहीं किया. उन्होंने अपनी राह पर अडिग रहते हुए सीरीज बनाई. इस तरह के दृढ़ता और आत्मविश्वास की बहुत इज्जत है'. सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को आर्यन ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि बिलाल सिद्दीकी और मनव चौहान को को-राइटर और को-क्रिएटर के रूप में जोड़ा गया. ये सीरीज न सिर्फ दर्शकों, बल्कि क्रिटिक्स की भी पसंद बन चुकी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सीरीज को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

आर्यन के लिए ये केवल पहला प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये साबित करने का मौका भी था कि उनके नाम की वजह से ही लोग ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उनके काम के लिए भी सराहना मिल रही है. बता दें, ये सीरीज एक सैटायर, एक्शन-कॉमेडी है. इसकी कहानी एक नए एक्टर आसमान सिंह की है, जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नेपोटिज्म, फिल्म माफिया, पर्सनल स्कैंडल्स और इंडस्ट्री की राजनीति से जूझना पड़ता है. सीरीज को खूब पसंद किया जा रहा है. 

