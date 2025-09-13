'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन खान कर रहे सिंगिंग डेब्यू, दिलजीत दोसांझ संग मिलकर गाया गाना, सिंगर ने शेयर किया एक्सपीरियंस
Advertisement
trendingNow12921046
Hindi Newsबॉलीवुड

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन खान कर रहे सिंगिंग डेब्यू, दिलजीत दोसांझ संग मिलकर गाया गाना, सिंगर ने शेयर किया एक्सपीरियंस

Diljit Dosanjh: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने दिलजीत दोसांझ के लिए एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद सिंगर दिलजीत दोसांझ ने आर्यन खान और उनके संगीत के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि आर्यन न सिर्फ गिटार बजा लेता है बल्कि गाना भी अच्छा गा लेता है. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 13, 2025, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आर्यन खान
आर्यन खान

Diljit Dosanjh: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान इन दिनों अपने बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं. एक तरफ जहां फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खास बातें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं. 

शाहरुख खान ने शेयर किया बीटीएस वीडियो 
हाल ही में शाहरुख खान ने एक बीटीएस (बिहाइंड द सीन) वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ नजर आए थे. इस वीडियो में दिलजीत सीरीज के एक गाने 'तेनु की पता' की रिकॉर्डिंग करते दिखाई दिए. वीडियो पोस्ट करते हुए शाहरुख ने दिलजीत की जमकर तारीफ की और बताया कि कैसे उन्होंने इस गाने में जान डाल दी. शाहरुख ने लिखा 'दिलजीत पाजी को दिल से शुक्रिया और ढेर सारी झप्पी. आप बहुत दयालु और प्यारे हैं. उम्मीद है आर्यन ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिलजीत दोसांझ ने दिया प्यारा जवाब 
शाहरुख की इस दिल छू लेने वाली पोस्ट पर दिलजीत दोसांझ ने भी बेहद प्यारा जवाब दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. दिलजीत ने आर्यन के साथ अपने अनुभव को साझा किया. दिलजीत ने लिखा, 'सर, बहुत प्यार जी. आर्यन भी बहुत प्यारा है. पहली बार जब स्टूडियो में उससे मिला, ऐसा लगा जैसे आपसे मिल रहा हूं, जो मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था.' 

Add Zee News as a Preferred Source

'आर्यन अच्छा गा भी लेता है'
दिलजीत ने बताया कि आर्यन न सिर्फ गिटार बजा लेता है बल्कि गाना भी अच्छा गा लेता है. उन्होंने लिखा, 'जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा था तो वो हर नोट को बारीकी से देख रहे थे. भगवान उन्हें आशीर्वाद दें.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
बता दें कि आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस सीरीज में बॉबी देओल एक ग्रे शेड किरदार में नजर आएंगे, जो कहानी में एक अलग रोमांच जोड़ेंगे. साथ ही मोना सिंह, राघव जुयाल, गौतमी कपूर और मनोज पाहवा जैसे कलाकार भी इसमें अहम रोल निभा रहे हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है. इस वेबसीरीज में बॉलीवुड के ग्लैमर, संघर्ष समेत कई पहलु उजागर होंगे. इसमें दिखाया जाएगा कि सपनों को पूरा करने की चाह में इंसान किन-किन मुश्किलों से गुजरता है. (इनपुट- एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

shahrukh khanAryan KhanBads of BollywoodDiljit Dosanjh

Trending news

UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
;