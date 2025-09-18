कौन है वो हसीना? आर्यन खान के ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ प्रीमियर की बनीं स्टार, गौरी-सुहाना भी पड़ गईं फीकी

The Bads Of Bollywood Premiere: मुंबई के एनएमएसीसी (NMACC) में 17 सितंबर को आर्यन खान की नेटफ्लिक्स पर आने वाली पहली डायरेक्टोरियल सीरीज The Ba**ds Of Bollywood का ग्रैंड प्रीमियर हुआ. ये शाम ग्लैमर, ड्रामा और मजेदार कैमियो से भरी रही. गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस सीरीज को 'बददेस्ट, फिल्मीएस्ट शो ऑन अर्थ' बताया जा रहा है. ये शो 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

हाल ही में प्रीमियर की ढेर सारी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें सिनेमा जगत के तमाम सितारे इस हसीन शाम का हिस्सा बने, लेकिन इसी बीच पार्टी में एक ऐसी हसीना भी पहुंची, जिसके आते ही हर किसी की निगाहें बस उसी पर अटकी रह गई, जिसके सामने गौरी और सुहाना खान से लेकर बाकी एक्ट्रेसेस भी फीकी पड़ गईं और वो थीं आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस लारिसा बोनेसी.

सोशल मीडिया पर पहले भी किया था सपोर्ट

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के ग्रैंड प्रीमियर में लारिसा ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन में बेहद एलीगेंट अंदाज में कैमरों के सामने पोज देती दिखीं. उनका इस इवेंट में शामिल होना और आर्यन को सपोर्ट करना फैंस के बीच चर्चा का खास विषय बना. उनकी मौजूदगी से प्रीमियर की ग्लैमरस नाइट और भी खास हो गई और हर जगह उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहे. लारिसा हमेशा आर्यन की क्रिएटिविटी को लेकर खुलकर तारीफ करती रही हैं.

हमेशा करती हैं आर्यन को सपोर्ट

कुछ महीने पहले जब शो का पहला लुक रिलीज हुआ था, तब उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा था, 'अनस्टॉपेबल, अनमैच्ड और सचमुच दुनिया का नंबर #1! गर्व शब्द भी छोटा पड़ जाएगा!'. आर्यन ने ये स्टोरी री-शेयर भी की थी. इस पब्लिक इंटरैक्शन से दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गई थीं. अब प्रीमियर में उनकी मौजूदगी ने इस चर्चा को और ज्यादा हवा दे दी है.

खान परिवार ने मिलकर जताया सपोर्ट

आर्यन खान का डेब्यू उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे खान परिवार के लिए जश्न का मौका बन गया. शाहरुख खान अपनी पत्नी और शो की प्रोड्यूसर गौरी खान के साथ पहुंचे. उनके साथ बेटी सुहाना खान और छोटे बेटे अबराम खान भी रेड कार्पेट पर दिखे. सुहाना ने गोल्डन आउटफिट में सबका ध्यान खींचा, जबकि बाकी परिवार ने ब्लैक कलर के कपड़ों में एंट्री मारकर सबको इंप्रेस कर दिया. पूरे परिवार ने मिलकर आर्यन का हौसला बढ़ाया.

दमदार कलाकारों की टोली

इस सीरीज में बॉलीवुड और टीवी के कई दमदार चेहरे नजर आएंगे. बॉबी देओल, लक्ष्य, सहेर बंबा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, मनोज पाहवा, राघव जुयाल, रजत बेदी, विजयंत कोहली और अन्या सिंह इस शो का हिस्सा हैं. इनके अलावा दर्शकों को कई बड़े सितारों की खास झलक भी मिलेगी. इनमें सलमान खान, एस.एस. राजामौली, आमिर खान, करण जौहर और रणवीर सिंह जैसे दिग्गज सितारों के कैमियो शामिल हैं, जो इस सीरीज को और भी खास बना देंगे.

दर्शकों में बढ़ा एक्साइटमेंट

प्रीमियर नाइट के बाद से ही आर्यन खान की डेब्यू सीरीज को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. ग्रैंड इवेंट्स, बड़े स्टार्स की मौजूदगी और ग्लैमरस पलों ने इस शो की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. अब फैंस बेसब्री से 18 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. उम्मीद की जा रही है कि ये सीरीज दर्शकों को एक बोल्ड और एंटरटेनिंग सफर पर ले जाएगी और आर्यन खान के करियर की धमाकेदार शुरुआत साबित होगी.