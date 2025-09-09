‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का ट्रेलर आउट, इंडस्ट्री का 'कड़वा सच' दिखाती है आर्यन खान की कहानी; पहली बार साथ में दिखेंगे तीनों खान
The Bads of Bollywood Trailer Released: आर्यन खान की पहली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का ट्रेलर नेटिजेंस का दिल जीत रहा है. उन्होंने सीरीज के जरिये हिंदी सिनेमा की कड़वी सच्चाई बयां करने की कोशिश की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:34 AM IST
एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस सीरीज से आर्यन बतौर निर्देशक बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. सोमवार को इसका धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया.  

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के ट्रेलर में आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) की कहानी है. वह एक नया कलाकार है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने आया है. उसे टॉप का बॉलीवुड स्टार बनना है. दोस्त (राघव जुयाल) और परिवार के सपोर्ट से वह ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखता है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का ट्रेलर रिलीज

हालांकि, उसके लिए यहां पैर जमाना आसान नहीं होता. उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि अपने सपने को पूरा करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. आसमान को सुपरस्टार अजय तलवार (बॉबी देओल) से चुनौती मिलती है. क्या आसमान यहां अपने पैर जमा पाएगा, यह सीरीज के रिलीज होने पर ही पता चलेगा.

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का ट्रेलर एक्शन से भरपूर है. यह बॉलीवुड की सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है. इसमें तीनों खान पहली बार एक साथ दिखाई देंगे. ट्रेलर में रणवीर सिंह, सारा अली खान, एसएस राजामौली, बादशाह और दिशा पटानी की झलक भी दिखाई गई है.

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है. इसके गाने पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. शाहरुख से लेकर फराह खान तक ने इन गानों पर रील भी शेयर की थी. फिल्म के गाने टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए गए थे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

18 सितंबर को आएगी 

इसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को आएगी. इसके लॉन्च इवेंट में आर्यन खान ने अपनी मां गौरी खान को शो को प्रोड्यूस करने के लिए थैंक्स कहा. प्रीव्यू के लॉन्च से पहले बॉबी देओल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक पोस्टर शेयर किया था. इसके प्रीव्यू को देखने के बाद अभिनेता सनी देओल ने भी आर्यन खान के काम की तारीफ की थी और साथ में कहा था कि शाहरुख खान को अपने बेटे पर नाज होगा.

फैंस बोले-आर्यन ने वो कर दिखाया जो फराह नहीं कर पाई

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर देख फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए. एक यूजर ने लिखा, ”शाहरुख खान की तरह उनका बेटी भी चमकने के लिए तैयार है.” एक दूसरे यूजर ने लिखा, ”पूरा बॉलीवुड ही खड़ा कर दिया…नेटफ्लिक्स इम्प्रेस करने में कभी असफल नहीं होता.” एक अन्य यूजर ने लिखा, ”यह पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें आमिर, शाहरुख और सलमान खान की कैमियो भूमिकाएं देखने को मिलेंगी… आर्यन खान ने कुछ अनोखा कंटेंट बनाया है.”

एक व्यक्ति ने लिखा, "30 साल बाद, आखिरकार यह हो रहा है!" एक अन्य ने लिखा, "मुझे नहीं लगता कि उनका साथ में कोई सीन है, शायद शाहरुख और सलमान का हो, लेकिन आमिर का मुझे लगता है कि वही एक सीन होगा." एक प्रशंसक ने लिखा, "तीनों एक साथ होंगे." एक व्यक्ति ने कहा, "अलग-अलग सीन." एक अन्य ने कहा, "20 साल बहुत देर हो चुकी है, और यह फराह खान का होना चाहिए था."

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें.

