Hindi Newsबॉलीवुड

आर्यन खान की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से क्या है ‘एनिमल’ का कनेक्शन? वायरल सीन देख फैंस रह गए हैरान, बोले- ‘इतना डिटेल...’

The Ba***ds of Bollywood: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस महीने अपनी डेब्यू और ट्रेंडिंग सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर छाए हुए हैं, जिसको क्रिटिक्स और दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच सीरीज में एक सीन लोगों का खासा ध्यान खींच रहा है, जो बॉबी देओल और रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' से जुड़ा है.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:19 AM IST
‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से क्या है ‘एनिमल’ का कनेक्शन
‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से क्या है ‘एनिमल’ का कनेक्शन

The Ba***ds of Bollywood Viral Scene: हिंदी सिनेमा के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस महीने अपनी डेब्यू और ट्रेंडिंग सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba**ds of Bollywood) को लेकर छाए हुए हैं. उनके फैंस को उम्मीद थी कि वे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने दर्शकों की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अच्छा कर दिखाया. इस सीरीज को क्रिटिक्स और ओटीटी लवर्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस सीरीज में असली जिंदगी और बॉलीवुड से जुड़े कई रेफरेंस रखे गए, जिन्हें देखकर फैंस काफी इंप्रेस हुए. 

सीरीज की कहानी में कोई कमी नहीं थी, डायलॉग्स शार्प हैं और क्लाइमैक्स भी जबरदस्त. अब दर्शकों ने इसमें एक और ईस्टर एग पकड़ लिया है, जो बॉबी देओल और रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' से जुड़ा है. सीरीज के आखिरी हिस्से में बॉबी देओल यानी अजय तलवार अपनी बेटी करिश्मा (सहर बंबा) को आईपैड देते हैं, क्योंकि उन्हें आईक्लाउड की दिक्कत आ रही होती है. जब करिश्मा उसमें स्क्रॉल करती है, तो उसे करण जौहर के साथ बॉबी की चैट नजर आती है. इसी दौरान लेफ्ट साइड पर बॉबी की चैट लिस्ट भी दिखती है. 

'एनिमल' का हिंद देख फैंस हैरान 

उसमें फ्रेडी, करण जौहर और उनके बेटे शौमिक के साथ-साथ कुछ और नाम लिखे होते हैं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए. इस चैट लिस्ट में सनी (देओल) का मैसेज भी होता है, जिसमें लिखा है, Whatsup Brother?. इसके अलावा एक और मैसेज रणविजय सिंह के नाम से आता है, जिसमें लिखा है, 'Meet You Soon'. यही नाम देखकर फैंस अटक गए, क्योंकि रणविजय सिंह वही किरदार है, जिसे रणबीर कपूर ने फिल्म 'एनिमल' में निभाया था और उसी फिल्म में रणबीर का किरदार बॉबी देओल को मार देता है.

हिंदी सिनेमा का वो मशहूर सिंगर, जो गले में पहनता है अपनी मां का मंगलसूत्र, 80 से ज्यादा गा चुके हिट गाने, 8,00,00,000 है टोटल नेटवर्थ

तेजी से वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट

सोशल मीडिया पर इस सीन का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है. दर्शक आर्यन खान की बारीकियों पर पैनी नजर देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आर्यन ने कमाल का काम किया है, एक पल के लिए भी सीरीज बोरिंग नहीं लगी'. दूसरे ने कहा, 'आर्यन खान यू जीनियस'. कई लोग उनकी राइटिंग और डायरेक्शन की जमकर सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने छोटी-छोटी बातों पर भी बारीकी से काम किया. फैंस को खास तौर पर सनी देओल वाला डायलॉग बहुत मजेदार लगा. 

अब फैंस को है 'एनिमल पार्क' का इंतजार 

एक यूजर ने लिखा, 'सनी का ‘Whatsup brother’ बिल्कुल सही बैठता है'. वहीं किसी ने लिखा, 'सनी देओल का कैजुअल मैसेजिंग वाला स्टाइल भी कमाल का था'. इन छोटे-छोटे डिटेल्स ने सीरीज को और दिलचस्प बना दिया, जिससे दर्शकों को मजा दोगुना हो गया. अब इस सीन ने लोगों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है. फैंस सोच रहे हैं कि क्या बॉबी देओल 'एनिमल' के सीक्वल 'एनिमल पार्क' में वापसी करेंगे और रणबीर कपूर के साथ एक और बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी. वहीं कुछ का मानना है कि ये शायद एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का हिंट है. 

