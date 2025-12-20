आर्यन खान ने जीता बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड, मां गौरी हुईं गदगद; बेटे के लिए डिजाइन करेंगी खास केबिन

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया है, लेकिन एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि डायरेक्टर के तौर पर. उनकी ओटीटी सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब मिला है. बेटे की सफलता पर गौरी खान भी बेहद खुश हैं और उन्होंने आर्यन के लिए कुछ बड़ा और स्पेशल डिजाइन करने का वादा किया है.

गौरी खान ने शेयर किया पोस्ट

गौरी खान ने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए हैं, जिनमें से एक में आर्यन खान की अवॉर्ड लेते हुए स्पीच है. स्पीच में आर्यन खान कहते हैं, "यह मेरा पहला अवॉर्ड है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी ऐसे ही अवॉर्ड जीतते रहूंगा क्योंकि अपने पिता की तरह मुझे भी अवॉर्ड बहुत पसंद हैं, लेकिन ये अवॉर्ड मेरे पिता के लिए नहीं, बल्कि मेरी मां के लिए है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, "मेरी मां ने मुझसे हमेशा कहा है, 'जल्दी सोना, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना, और गाली मत देना,' और इन्हीं तीन चीजों के लिए मुझे अवॉर्ड मिला है, और मुझे उम्मीद है कि घर जाकर मुझे कम डांट पड़ेगी."

आर्यन की स्पीच में उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल शाहरुख खान के जैसा दिखा. वीडियो को शेयर कर गौरी ने लिखा, "मुझे सबसे खुशनसीब और गौरवान्वित महसूस कराने के लिए शुक्रिया. अब तुम्हारे इन अवॉर्ड के लिए नया केबिन डिजाइन करना पड़ेगा."

डिजाइनिंग स्टूडियो चलाती है गौरी खान

बता दें कि गौरी खान खुद का डिजाइनिंग स्टूडियो चलाती है और अपने बड़े-बड़े स्टार्स और बिजनेसमैन के घर और छतों को डिजाइन करती है. उन्होंने गौरी खान डिजाइन्स की नींव साल 2013 में रखी थी. उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा का घर, जैकलीन फर्नांडीज का अपार्टमेंट, ऋतिक रोशन का घर और छत, नीता अंबानी के घर एंटीलिया में बार लाउंज, करण जौहर का डुप्लेक्स और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का घर डिजाइन किया है.

गौरी ने हाल ही में अपने घर 'मन्नत' को भी री-डिजाइन करवाया था और वे अपने बेटे के लिए खास जगह डिजाइन करना चाहती हैं. बेटे को आगे बढ़ते देखना हर मां के लिए गर्व की बात होती है. आर्यन खान अपने पिता शाहरुख खान की विरासत को आगे ले जा रहे हैं. शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी फिल्मों में कदम रख चुकी हैं. उनकी ओटीटी रिलीज सीरीज 'द आर्चीज' 2023 में रिलीज हो चुकी है.