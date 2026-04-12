'सब छोड़ गए, बस मैं ही बची हूं...', आशा भोसले ने खुद को बताया था 'आखिरी मुगल’, अब उसी आवाज ने कह दिया अलविदा

चला गया हिंदी सिनेमा का आखिरी मुगल... ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक एहसास है, जिसे कहते हुए गला भर आता है और आंखें अपने आप नम हो जाती हैं. हिंदी सिनेमा की मशहूर सिंगर आशा भोसले ने खुद एक बार बेहद भावुक होकर कहा था कि जब लता मंगेशकर इस दुनिया से गईं, तब उन्हें लगा जैसे एक पूरा दौर खत्म हो गया हो. उन्होंने कहा था, 'सब तो चले गए, अब बस मैं ही बची हूं... आखिरी मुगल.' आज वो आवाज भी शांत हो गई. आइए आपको बताते हैं पूरा किस्सा-

92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका आशा भोसले ने 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं. बीते दिन उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एक रियलिटी शो के दौरान उन्होंने संगीत के उस सुनहरे दौर को याद किया था, जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी थी. उस दौरान वे काफी इमोशनल हो गई थीं.

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खुद को फिल्म इंडस्ट्री का बताया था 'आखिरी मुगल'

सिंगर ने फिल्म इंडस्ट्री के उन दिग्गजों का जिक्र किया, जो अब हमारे बीच नहीं रहे. आशा ताई ने बेहद सादगी और गहराई के साथ खुद को फिल्म इंडस्ट्री का 'आखिरी मुगल' बताया था. उनका यह बयान न केवल उनके लंबे करियर को दर्शाता है, बल्कि उस दौर के प्रति उनके सम्मान और अकेलेपन को भी उजागर करता है, जब सुरों की दुनिया में एक से बढ़कर एक दिग्गज महारथी हुआ करते थे.

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सुनहरे दिनों को किया था याद

सिंगर आशा भोसले ने इंडस्ट्री के उन सुनहरे दिनों को याद करते हुए कहा था कि एक समय था, जब म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगरों की एक पूरी फौज हुआ करती थी. भारत रत्न दिवंगत सिंगर लता दीदी ने एक बार कहा था, 'किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसे सभी कलाकार एक-एक कर चले गए और अब उस दौर की यादें ही शेष रह गई हैं.'

एक बार आशा भोसले ने बहुत ही गहरी बात कही थी. उन्होंने कहा था, 'अब हम दोनों ही आखिरी मुगल बचे हैं.' लेकिन लता दीदी के जाने के बाद आशा ताई ने खुद को उस महान संगीत युग का अंतिम मुगल बताया था. 'आखिरी मुगल' शब्द का इस्तेमाल उन्होंने उस दौर और उसके अंत के प्रतीक के रूप में किया था, जिसकी वह खुद एक चश्मदीद गवाह और अहम हिस्सा रही हैं.