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जाने दो… चार लाइनों पर थम गया आशा भोसले का आखिरी गाना, नहीं हो सकेगा अब पूरा, रह गईं सिर्फ यादें

Asha Bhosle Last Song: बॉलीवुड सिंगिंग इंडस्ट्री से हाल ही में एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई, जिसने पूरी इंडस्ट्री को शोक में डुबो दिया है. सुरों की मल्लिका के नाम से पहचानी जाने वाली आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल, 2026 को हो गया, जिसके बाद आज 13 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार होगा. इसी बीच उनके लास्ट प्रोजेक्ट को लेकर नई जानकारी सामने आई है. सिंगर काफी समय से एक प्राइवेट म्यूजिक एल्बम पर काम कर रही थीं, जो अब अधूरा रह गया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:11 AM IST
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जाने दो… चार लाइनों पर थम गया आशा भोसले का आखिरी गाना, नहीं हो सकेगा अब पूरा, रह गईं सिर्फ यादें

20 भाषाओं में लगभग 12000 हजार गाने गा चुकी भारतीय सिनेमा की मशहूर गायिका आशा भोसले ने 12 अप्रैल को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली. वहीं आज सिंगर का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे किया जाएगा. लेकिन इसी बीच उनकी आवाज को चाहने वालों के लिए एक और दुखी कर देने वाली खबर आई. कम्पोजर शमीर टंडन ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि आशा ताई पिछले कुछ समय से एक गाने पर काम कर रही थीं, उसको पूरा करने के लिए मात्र चार लाइनें बाकी थीं, लेकिन अब ये गाना अधूरा रह जाएगा. 

शमीर टंडन ने इस गाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये एक प्राइवेट एल्बम का गाना था, जिसे वो खुद कम्पोज कर रहे थे. आपको बता दें कि शमीर ने पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल, बाल गणेश और कॉर्पोरेट जैसी फिल्मों के लिए गाने दिए हैं. 

सिर्फ चार लाइनों से अधूरा रह गया गाना
आशा भोसले के निधन के बाद शमीर टंडन ने बताया कि पिछले कुछ समय से आशा ताई के साथ वो एक गाने पर काम कर थे, जिसके बोल प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए हैं. उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि इस गाने मात्र चार लाइनें रह गई थीं, लेकिन उससे पहले ये दुखी कर देने वाली खबर आ गई.

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गाने को पूरा करनी चाहती थीं आशा ताई 
म्यूजिक कम्पोजर शमीर टंडन ने आशा भोसले को याद करते हुए कहा, 'इस गाने के बोल जाने दो...जाने दो हैं. इसे प्रसून जोशी ने लिखा है. आशा भोसले ने कुछ दिन पहले रिहर्सल भी की थी, वो हमेशा बहुत ही एक्टिव रहा करती थीं. मैं उन्हें साल 2003 से जानता हूं. चार लाइनें रह गई थीं, वो किसी भी दिन आने वाली थीं स्टूडियो. लेकिन ऐसा नहीं हो सका.'

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हंसते-मुस्कराते होना चाहती थीं विदा
शमीर टंडन ने आशा भोसले की जिंदगी के बारे में बात करते हुए बताया कि वो हमेशा चाहती थीं कि उन्हें हंसते-मुस्कराते हुए विदा किया जाए. वो जिंदगी से भरपूर थीं. वो दिल से जवान थीं. अपनी सोच से भी जवान थीं. उनका मानना था कि वो अपना आखिरी गाना आलिया भट्ट जैसी यंग एक्ट्रेस के लिए गाना पसंद करेंगी. वो इस तरह की एनर्जी से सराबोर थीं.

गौरतलब है कि आशा भोसले ने अपने लंबे करियर में लगभग 20 भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बड़ी सफलता मानी जाती है. उन्होंने हर जॉनर जैसे कैबरे, रोमांटिक, पॉप और फ्यूजन में अपनी आवाज का जादू बिखेरा और हर जनरेशन के दिलों में अपनी जगह बनाई.

 

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ASHA BHOSLE LAST SONGSONG JAANE DO KHUD SE MILNA HAI JAANE DO

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