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Hindi Newsबॉलीवुडआशा ताई की वो एक गलती... जिसने बर्बाद कर दी थी उनकी जिंदगी, बहनों लता-मीना-उषा से भी टूट गया था रिश्ता

आशा ताई की वो एक गलती... जिसने बर्बाद कर दी थी उनकी जिंदगी, बहनों लता-मीना-उषा से भी टूट गया था रिश्ता

Asha Bhosle: हिंदी सिनेमा की दिग्गज सिंगर आशा भोसले अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी तबीयत को लेकर फैंस भी काफी चिंतित हैं. आज हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे अनसुने पहलुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके चलते वे अपने परिवार और बहनों से अलग हो गईं. आखिर कम उम्र में उनसे ऐसी कौन-सी गलती हो गई थी, जिसके चलते...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:14 AM IST
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Asha Bhosle Personal Life Struggles
Asha Bhosle Personal Life Struggles

Asha Bhosle Personal Life Struggles: हिंदी सिनेमा की मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले की तबीयत को लेकर फैंस काफी चिंतित हैं और उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. हाल ही में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. आशा भोसले का नाम सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है. उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को छुआ है. उनके गाने आज भी लोगों के फेवरेट हैं. 

ऐसे में उनकी हेल्थ को लेकर हर कोई चिंता में नजर आ रहा है. आशा भोसले का करियर जितना शानदार रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी आसान नहीं रही. उन्होंने करीब 6 दशकों तक इंडस्ट्री में काम किया और हजारों गाने गाए. उनकी आवाज की खासियत ये रही कि वे हर तरह के गाने आसानी से गा लेती थीं. लेकिन असल जिंदगी में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से ही बड़ी स्टार थीं. ऐसे में तुलना होना स्वाभाविक था. फिर भी आशा ने अपनी अलग पहचान बनाई. 

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1 गलती ने बर्बाद कर दी थी जिंदगी

उन्होंने खुद को इंडस्ट्री में साबित किया. हालांकि, कम उम्र में लिया गया एक फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया. जब वे सिर्फ 16 साल की थीं, तब उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर गणपत राव से शादी कर ली. ये रिश्ता उनकी बहन लता मंगेशकर को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि गणपत राव उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे. परिवार भी उनके इस फैसले के खिलाफ था. लेकिन आशा ने किसी की नहीं सुनी, जिसकी वजह से वे अपने ही परिवार से दूर हो गईं. यहां तक कि बहनों के साथ रिश्तों में भी दूरी आ गई. 

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परिवार ने भी बना ली थी दूरियां 

ये समय उनके लिए काफी मुश्किल भरा था. शादी के बाद उनकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने सोची थी. धीरे-धीरे हालात बिगड़ने लगे. जब उनके बेटे हेमंत का जन्म हुआ, तब वो दोबारा परिवार के करीब आने लगीं. समय के साथ रिश्तों में थोड़ी नरमी आई. लेकिन शादीशुदा जिंदगी में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. वे अपने बच्चों की परवरिश में लग गईं. करियर और घर दोनों संभालना उनके लिए आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, लेकिन गणपत राव को इस बात से परेशानी होती थी. 

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पति खूब किया करते थे टॉर्चर

वो इस बात से जलता था कि लता मंगेशकर को ज्यादा काम और पहचान मिल रही है. इसी वजह से घर में तनाव बढ़ने लगा. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे चाहते थे कि आशा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं. कई बार पैसों को लेकर दबाव भी बनाया जाता था. यहां तक कि उनसे बहन लता से पैसे मांगने के लिए भी कहा जाता था. इन सब बातों ने आशा की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया. इतनी परेशानियों के बावजूद आशा भोसले ने अपने करियर को कभी नहीं छोड़ा. उन्होंने लगातार मेहनत की और अपनी पहचान मजबूत की. 

9 साल की उम्र में की थी गाने की शुरुआत 

यही वजह है कि उनके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं. उनकी आवाज में ऐसी मिठास है, जो हर भाषा और हर दौर में लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है. ये सब उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है. आशा भोसले को संगीत अपने परिवार से ही मिला था. उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने समय के जाने-माने गायक थे. जब आशा सिर्फ 9 साल की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया था. इसके बाद घर की जिम्मेदारी काफी हद तक उनके कंधों पर आ गई.

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आरडी बर्मन से शादी की थी दूसरी शादी 

उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर काम करना शुरू किया. धीरे-धीरे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली और आज वे संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम हैं. बता दें, आशा भोसले की तीन बहनें और एक भाई हैं. उनके नाम लता मंगेशकर, मीना खादिकर, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर हैं और चारों ओर संगीत जगत से ही जुड़े हुए हैं. साथ ही उनके तीन बच्चे थे. जिनके नाम हेमंत, आनंद और वर्षा भोसले था. हालांकि, उनके बड़े बेटे हेमंत और बेटी वर्षा का निधन हो चुका है. 20 साल अकेले रहने के बाद उन्होंने आरडी बर्मन से शादी की थी.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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