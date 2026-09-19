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रोहित रॉय ने टीवी इंडस्ट्री को बताया था 'डस्टबिन मीडियम', एक्ट्रेस आशा नेगी दिया ये जवाब

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस आशा नेगी ने एक्टर रोहित रॉय के बयान पर जवाब दिया है. रोहित ने टीवी की डस्टबिन मीडिया बताया था. अब एक्ट्रेस ने उनके इस बयान पर अपना रिएक्शन दिया है.

Written ByShilpa
Published: Sep 19, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:58 PM IST
रोहित रॉय ने टीवी इंडस्ट्री को बताया था 'डस्टबिन मीडियम', एक्ट्रेस आशा नेगी दिया ये जवाब

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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