'अगर आपकी बेटी ये ड्रेस पहने तो?' रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पर आशा पारेख ने डायरेक्टर से पूछा था सवाल, सुनकर बदलना पड़ा फैसला

वहीं, एक्ट्रेस जया बच्चन ने अपने पूरे करियर में सीमाएं बनाए रखने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'किसी ने भी मेरे साथ हद पार करने की हिम्मत नहीं की.' लेकिन फिर भी एक इंसिडेंट को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे सिर्फ एक बार एक डायरेक्ट से इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी. मैंने उसके साथ फिर कभी काम नहीं किया.' रिपोर्ट्स की मानें तो, जया मनोज कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म 'शोर' की शूटिंग के दौरान हुए अपने अनुभव का जिक्र कर रही थीं, जिसमें उन्होंने एक वेश्या की भूमिका निभाई थी. वहीं, इस टॉपिक पर बात करते हुए एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने कहती हैं, 'जब तक कैमरा रहेगा, ऑकवर्ड एंगल्स तो होंगे ही. हमे बस थोड़ा सेल्फ अवेयर होने की जरूरत है.