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'अगर आपकी बेटी ये ड्रेस पहने तो?' रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पर आशा पारेख ने डायरेक्टर से पूछा था सवाल, सुनकर बदलना पड़ा फैसला

हाल ही में एक इंटरव्यू में दिग्गज अभिनेत्रियां आशा पारेख और जया बच्चन ने स्क्रीन पर महिलाओं के बढ़ते ऑब्जेक्टिफिकेशन पर अपनी निराशा व्यक्त की. आइए जानते हैं क्या कहा?

Written BySwati Singh
Published: Jun 08, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:44 PM IST
'अगर आपकी बेटी ये ड्रेस पहने तो?' रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पर आशा पारेख ने डायरेक्टर से पूछा था सवाल, सुनकर बदलना पड़ा फैसला

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