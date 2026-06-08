'अगर आपकी बेटी ये ड्रेस पहने तो?' रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पर आशा पारेख ने डायरेक्टर से पूछा था सवाल, सुनकर बदलना पड़ा फैसला

इन दिनों रामचरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के रोल को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है. दरअसल. सोशल मीडिया के एक वर्ग ने आरोप लगाया कि.मेकर्स बार-बार क्लोज-अप शॉट्स और आपत्तिजनक फ्रेमिंग में जाह्नवी को दिखा रहे हैं. पेड्डी विवाद के बीच आशा पारेख का बयान फिर चर्चा में है. हाल ही में एक इंटरव्यू में आशा पारेख और जया बच्चन ने पर्दे पर महिलाओं के बढ़ते ऑब्जेक्टिफिकेशन पर अपनी राय रखी है.
डेक्कन क्रॉनिकल को दिए इंटरव्यू में आशा पारेख कहती हैं, 'मुझे याद है एक बार एक डायरेक्टर ने मुझे एक डांस नंबर के लिए रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहनने को कहा था. मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, 'अगर आपकी बेटी यह कॉस्ट्यूम पहने तो क्या आपको खुशी होगी? फिर उसने चुपचाप वह ड्रेस हटा दी. आजकल की हीरोइनें इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. देखिए संजय लीला भंसाली अपनी हीरोइनों को कितने क्रिएटिव तरीके से पेश करते हैं. उनकी फिल्मों में वे कितनी खूबसूरत लगती हैं. उन्हीं एक्ट्रेसेस को दूसरे निर्देशक कैसे दिखाते हैं.'
वहीं, एक्ट्रेस जया बच्चन ने अपने पूरे करियर में सीमाएं बनाए रखने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'किसी ने भी मेरे साथ हद पार करने की हिम्मत नहीं की.' लेकिन फिर भी एक इंसिडेंट को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे सिर्फ एक बार एक डायरेक्ट से इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी. मैंने उसके साथ फिर कभी काम नहीं किया.' रिपोर्ट्स की मानें तो, जया मनोज कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म 'शोर' की शूटिंग के दौरान हुए अपने अनुभव का जिक्र कर रही थीं, जिसमें उन्होंने एक वेश्या की भूमिका निभाई थी. वहीं, इस टॉपिक पर बात करते हुए एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने कहती हैं, 'जब तक कैमरा रहेगा, ऑकवर्ड एंगल्स तो होंगे ही. हमे बस थोड़ा सेल्फ अवेयर होने की जरूरत है.
उधर, 'आशिकी' फेम पूर्व अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने भी अपने विचार साझा किए. फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर चल रहे विवाद पर अनु अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह विवाद उन्हें 30 साल पहले लिए गए अपने फैसले की याद दिलाता है. अनु अग्रवाल ने लिखा, 'पेड्डी को लेकर चल रही चर्चा ने मुझे बहुत पहले लिए गए एक फैसले की याद दिला दी. मैं आज के दर्शकों की तारीफ करती हूं कि वे आवाज उठा रहे हैं और महिलाओं के किरदार में ज्यादा सम्मान की मांग कर रहे हैं. जिम्मेदारी सिर्फ दर्शकों की नहीं और न ही सिर्फ फिल्ममेकर्स की. यह हम एक्टर्स की भी जिम्मेदारी है.'
उन्होंने आगे बताया, 'आशिकी’ के बाद मैंने फैसला किया था कि कोई भी फिल्म साइन करने से पहले पूरी कहानी सुनूंगी. उस समय महिलाओं को सिर्फ वस्तु की तरह दिखाना आम बात थी. मैंने उस चलन के खिलाफ काम करने का फैसला किया. जो फिल्में मैंने कीं, वे इसी फैसले का सबूत हैं. कई मायनों में यही वजह थी कि मैं फिल्मों से दूर हो गई.'
राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ रिलीज के बाद से विवादों में घिर गई है. फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार ‘अचियम्मा’ के कुछ दृश्यों को ऑब्जेक्टिफिकेशन (महिलाओं का वस्तुकरण) बताया गया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब आलोचना हुई, खासकर जाह्नवी के सीन को लेकर. विवाद बढ़ने पर फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने शनिवार को पोस्ट कर माफी मांगी और विवादित दृश्यों को एडिट करने का ऐलान किया. डायरेक्टर ने कहा कि उनका मकसद कभी किसी महिला पात्र का अपमान करना नहीं था लेकिन अगर दर्शक असहज महसूस कर रहे हैं तो वे उसका सम्मान करते हैं.