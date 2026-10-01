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11 रुपये फीस, फिर फिल्म से कर दिया बाहर, कहा- 'स्टार मैटीरियल नहीं', ऐसे बनीं आशा पारेख सुपरस्टार

Asha Parekh: सुपरस्टार आशा पारेश को कभी फिल्म से यह कहकर निकाल दिया गया था कि वह 'स्टार मैटीरियल' नहीं हैं और उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर सिर्फ 11 रुपये मिले थे. इस रिजेक्शन के बाद उनकी किस्मत बदल गई थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 01, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 11:01 PM IST
11 रुपये फीस, फिर फिल्म से कर दिया बाहर, कहा- 'स्टार मैटीरियल नहीं', ऐसे बनीं आशा पारेख सुपरस्टार
Image Credit: आशा पारेख

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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