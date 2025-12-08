रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के मुरीद हुए अशोक पंडित, पढ़ें तारीफों के कसीदे; डायलॉग का जिक्र कर बताया मास्टरपीस

Trending Photos
फिल्म निर्माता और भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित ने निर्देशक आदित्य धर की नई फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ की है. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने फिल्म को इस दशक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया और पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि फिल्म पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और देश के अंदर छिपे दुश्मनों को बेनकाब करती है. अशोक पंडित ने लिखा, “वाह, आदित्य धर और 'धुरंधर' की पूरी टीम! पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकता.”
अशोक पंडित ने पढ़े 'धुरंधर' की तारीफ में कसीदे
उन्होंने फिल्म के एक डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा “हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है." यह डायलॉग देश की बुरी सच्चाई को बयां करता है. हमारे देश की बुरी सच्चाई को आदित्य धर की मास्टरपीस फिल्म धुरंधर के डायलॉग से बेहतर और कुछ नहीं बता सकता. यह इस दशक में भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. एक फिल्ममेकर के तौर पर उनका पक्का इरादा हर फ्रेम में दिखता है और यही उनकी पूरी टीम को अपने-अपने डिपार्टमेंट - सिनेमैटोग्राफी, एक्शन, म्यूजिक, एडिटिंग, प्रोडक्शन डिजाइन, कास्टिंग और बेशक, डायरेक्शन में बेहतर करने की प्रेरणा देता है."
फिल्म के कलाकारों की सराहना करते हुए अशोक ने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और अपने दोस्त राकेश बेदी को सरप्राइज पैकेज बताया. उन्होंने कहा कि हर कलाकार की परफॉर्मेंस बारीक और प्रभावशाली है, जो दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है.
डायलॉग का जिक्र कर बताया मास्टरपीस
अशोक ने इस संवेदनशील और जटिल विषय को स्क्रीन पर इतनी बारीकी से पेश करने के लिए आदित्य धर की तारीफ की. उन्होंने कहा, “रिसर्च, डिटेलिंग और हर सीक्वेंस इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहती है.”
उन्होंने फिल्म देखने के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि हाउसफुल थिएटर में दर्शक खुश होते, तालियां बजाते और जोश में दिखते हैं, जो साबित करता है कि फिल्म ने अपना काम कर दिया है. उन्होंने ‘धुरंधर’ की सफलता को उन ताकतों के लिए तमाचा बताया जो रिलीज से पहले इसे गिराने की कोशिश कर रही थीं.
फिल्म निर्माता ने कहा, “यह साबित करता है कि यह नया हिंदुस्तान है. मैं आदित्य और टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बॉर्डर पार के दुश्मनों और अंदर के दुश्मनों को एक्सपोज किया. यह हमारे सुरक्षा बलों और उन सभी अंजान हीरोज को दिल से श्रद्धांजलि है जो भारत के लिए शहीद हो जाते हैं."
