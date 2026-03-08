‘सख्ती नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं...’ कश्मीर में लहराया ईरानी झंडा, गुस्से से तिलमिलाए फिल्ममेकर, सकराक को दे डाली चेतावनी

Ashok Pandit Enraged Iranian Flag Hoisting in Kashmir: कश्मीर के लाल चौक पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों ने एक बार फिर नई बहस शुरू कर दी है. प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने ईरान का झंडा लहराया, जिस पर फिल्ममेकर और सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित ने कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि घाटी में हालात धीरे-धीरे चिंताजनक होते जा रहे हैं. उनके मुताबिक सरकार को इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समय रहते सख्त कदम उठाने चाहिए. अशोक पंडित का कहना है कि लाल चौक जैसी सेंसिटिव जगह पर किसी दूसरे देश का झंडा लहराना बहुत गंभीर मामला है. उनके मुताबिक ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसा है. उन्होंने कहा कि ‘लाल चौक पर विदेशी झंडा फहराना साधारण घटना नहीं है’. पंडित का मानना है कि ऐसी गतिविधियों को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़े खतरे को जन्म दे सकता है.

लाल चौक पर लहराया ईरानी झंडा

इसलिए प्रशासन और सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों को ‘सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स’ बताते हुए कहा कि इनके पीछे काम करने वाले लोगों की भी पहचान होनी चाहिए. पंडित के मुताबिक अगर ऐसे लोगों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो देश की सुरक्षा और शांति के लिए परेशानी बढ़ सकती है. उनका कहना है कि समाज के हर वर्ग को इस मुद्दे पर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए. तभी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है.

1990 जैसे हालात लौटने का जताया बड़ा डर

साथ ही देश के खिलाफ माहौल बनने से रोका जा सकता है. अशोक पंडित ने मौजूदा हालात की तुलना 90 के दौर से भी की. उन्होंने कहा कि वही समय था जब कश्मीरी पंडितों को भारी हिंसा का सामना करना पड़ा था और हजारों लोगों को घाटी छोड़कर पलायन करना पड़ा था. पंडित के मुताबिक, ‘1990 से लेकर 2026 तक हालात पूरी तरह नहीं बदले हैं’. उनका कहना है कि उस समय जो कट्टरपंथी सोच दिखी थी, आज भी अलग रूप में दिखाई दे रही है.

सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स पर कार्रवाई की मांग उठाई

उन्होंने ये भी कहा कि उस दौर में घाटी में जो नारे सुनाई देते थे, आज उनका रूप बदल गया है. पंडित के मुताबिक अब ‘कश्मीर हिज्बुल्लाह बनेगा’ जैसे नारे सुनने को मिल रहे हैं, जो काफी चिंता बढ़ाने वाले हैं. एक कश्मीरी पंडित होने के चलते उन्होंने खुद उस दौर की तकलीफों को करीब से महसूस किया है. इसलिए वे मानते हैं कि ऐसी घटनाओं को समय रहते रोकना बहुत जरूरी है, वरना हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं. आखिर में अशोक पंडित ने स्थानीय नेताओं और राजनीतिक दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं.

नेताओं की चुप्पी पर उठे सवाल, सख्ती की मांग

उनका कहना है कि जब घाटी में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, तब नेताओं को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों को चुपचाप नहीं देखा जा सकता’. पंडित ने केंद्र सरकार से अपील की कि ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी तरह का बड़ा खतरा पैदा न हो. अब देखना ये है कि इस पूरे मामले पर सरकार क्या कदम उठती है और घाटी में इस पूरे माहौल से क्या हालत बनते हैं.