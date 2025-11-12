Advertisement
trendingNow12998918
Hindi Newsबॉलीवुड

रातों की नींद गायब करने वाली मूवी, 145 मिनट की इस फिल्म ने रातों-रात खलनायक को बना दिया सुपरस्टार!

Bollywood villain roles: 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'दुश्मन' का विलेन 'गोकुल पंडित' हिंदी सिनेमा के सबसे खौफनाक किरदारों में गिना जाता है. आशुतोष राणा द्वारा निभाया गया यह किरदार इतना डरावना था कि यह महीनों तक दर्शकों के दिमाग में रहा. संजय दत्त और काजोल (डबल रोल) अभिनीत यह फिल्म बहन के क्रूर कत्ल का बदला लेने पर आधारित थी. इस फिल्म ने साबित किया कि एक दमदार विलेन कैसे एक फिल्म को यादगार बना सकता है.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रातों की नींद गायब करने वाली मूवी, 145 मिनट की इस फिल्म ने रातों-रात खलनायक को बना दिया सुपरस्टार!

Ashutosh Rana Dushman Movie: साल 1998 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'दुश्मन' अपनी दमदार कहानी और विशेष रूप से उसके खलनायक के लिए आज भी दर्शकों के बीच मशहूर है. संजय दत्त और काजोल अभिनीत इस फिल्म में अभिनेता आशुतोष राणा ने विलेन 'गोकुल पंडित' का किरदार निभाया था. उनका यह खौफनाक किरदार इतना असल और डरावना था कि फिल्म देखने के बाद महीनों तक दर्शकों की रातों की नींद उड़ गई थी. फिल्म की कहानी काजोल के डबल रोल और संजय दत्त द्वारा विलेन से बदला लेने पर केंद्रित थी. यह फिल्म साबित करती है कि एक बेहतरीन खलनायक फिल्म को कितना यादगार बना सकता है.

खौफनाक विलेन 'गोकुल पंडित'
फिल्म 'दुश्मन' में अभिनेता आशुतोष राणा ने विलेन 'गोकुल पंडित' का किरदार निभाया था. उनका यह किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे खौफनाक खलनायकों में से एक माना जाता है. आशुतोष राणा ने इस रोल को इतनी दमदार और भयानक एक्टिंग से निभाया था कि फिल्म देखने वाले दर्शकों के मन में महीनों तक दहशत (डर) बैठ गया था. विलेन के किरदार को इतना पसंद किया गया कि वह खुद में ही एक सुपरस्टार बन गया था.

26 साल पहले हुई थी रिलीज
फिल्म 'दुश्मन' आज से लगभग 26 साल पहले, साल 1998 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही फिल्म के किरदारों और कहानी की काफी चर्चा हुई थी. यह उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल है, जहां हीरो से ज्यादा खलनायक के काम की चर्चा हुई थी और वह हीरो के रोल पर भी भारी पड़ते नजर आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म की स्टार कास्ट
इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में संजय दत्त और काजोल थे. काजोल ने फिल्म में सोनिया और नैना सहगल का डबल रोल निभाया था. संजय दत्त ने एक दिव्यांग व्यक्ति का किरदार निभाया था. फिल्म के मुख्य खलनायक गोकुल पंडित का रोल आशुतोष राणा ने किया था.

बहन के कत्ल का बदला
फिल्म की कहानी प्रतिशोध (बदला) पर आधारित थी. विलेन गोकुल पंडित, काजोल की बहन सोनिया का बेरहमी से कत्ल कर देता है. इस घटना को देखने के बाद दर्शकों की रूह कांप उठी थी. काजोल (नैना) अपनी बहन के कत्ल का बदला लेने की आग में जलती रहती है. विलेन इतना खौफनाक और मजबूत होता है कि कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता.

क्लाइमेक्स में बदला
फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि संजय दत्त और काजोल मिलकर किस तरह इस खौफनाक विलेन गोकुल पंडित से बदला लेते हैं. फिल्म की कहानी और क्लाइमेक्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, और यह आज भी बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Bollywood villain rolesAshutosh Rana Dushman MovieEntertainment News

Trending news

बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण