रातों की नींद गायब करने वाली मूवी, 145 मिनट की इस फिल्म ने रातों-रात खलनायक को बना दिया सुपरस्टार!

Ashutosh Rana Dushman Movie: साल 1998 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'दुश्मन' अपनी दमदार कहानी और विशेष रूप से उसके खलनायक के लिए आज भी दर्शकों के बीच मशहूर है. संजय दत्त और काजोल अभिनीत इस फिल्म में अभिनेता आशुतोष राणा ने विलेन 'गोकुल पंडित' का किरदार निभाया था. उनका यह खौफनाक किरदार इतना असल और डरावना था कि फिल्म देखने के बाद महीनों तक दर्शकों की रातों की नींद उड़ गई थी. फिल्म की कहानी काजोल के डबल रोल और संजय दत्त द्वारा विलेन से बदला लेने पर केंद्रित थी. यह फिल्म साबित करती है कि एक बेहतरीन खलनायक फिल्म को कितना यादगार बना सकता है.

खौफनाक विलेन 'गोकुल पंडित'

फिल्म 'दुश्मन' में अभिनेता आशुतोष राणा ने विलेन 'गोकुल पंडित' का किरदार निभाया था. उनका यह किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे खौफनाक खलनायकों में से एक माना जाता है. आशुतोष राणा ने इस रोल को इतनी दमदार और भयानक एक्टिंग से निभाया था कि फिल्म देखने वाले दर्शकों के मन में महीनों तक दहशत (डर) बैठ गया था. विलेन के किरदार को इतना पसंद किया गया कि वह खुद में ही एक सुपरस्टार बन गया था.

26 साल पहले हुई थी रिलीज

फिल्म 'दुश्मन' आज से लगभग 26 साल पहले, साल 1998 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही फिल्म के किरदारों और कहानी की काफी चर्चा हुई थी. यह उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल है, जहां हीरो से ज्यादा खलनायक के काम की चर्चा हुई थी और वह हीरो के रोल पर भी भारी पड़ते नजर आए थे.

फिल्म की स्टार कास्ट

इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में संजय दत्त और काजोल थे. काजोल ने फिल्म में सोनिया और नैना सहगल का डबल रोल निभाया था. संजय दत्त ने एक दिव्यांग व्यक्ति का किरदार निभाया था. फिल्म के मुख्य खलनायक गोकुल पंडित का रोल आशुतोष राणा ने किया था.

बहन के कत्ल का बदला

फिल्म की कहानी प्रतिशोध (बदला) पर आधारित थी. विलेन गोकुल पंडित, काजोल की बहन सोनिया का बेरहमी से कत्ल कर देता है. इस घटना को देखने के बाद दर्शकों की रूह कांप उठी थी. काजोल (नैना) अपनी बहन के कत्ल का बदला लेने की आग में जलती रहती है. विलेन इतना खौफनाक और मजबूत होता है कि कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता.

क्लाइमेक्स में बदला

फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि संजय दत्त और काजोल मिलकर किस तरह इस खौफनाक विलेन गोकुल पंडित से बदला लेते हैं. फिल्म की कहानी और क्लाइमेक्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, और यह आज भी बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है.