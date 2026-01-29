Advertisement
trendingNow13090072
Hindi Newsबॉलीवुड‘कोई सुपरह्यूमन नहीं बन जाता...’ दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग आवर्स पर आशुतोष राणा का दो टूक बयान, कह दिया कुछ ऐसा

‘कोई सुपरह्यूमन नहीं बन जाता...’ दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग आवर्स पर आशुतोष राणा का दो टूक बयान, कह दिया कुछ ऐसा

Ashutosh Rana: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिक्स वर्किंग आवर्स को लेकर बहस तेज हो गई है. 8 घंटे की शिफ्ट पर कई सेलेब्स अपनी राय रख रहे हैं. इसी बीच हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा ने भी लंबे शूटिंग शेड्यूल और दीपिका पादुकोण की फिक्स वर्किंग आवर्स डिमांड को लेकर अपनी बात रखी, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग आवर्स पर आशुतोष राणा का दो टूक बयान
दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग आवर्स पर आशुतोष राणा का दो टूक बयान

Ashutosh Rana On Deepika Padukone Demand: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों एक्टर्स और क्रू के लिए फिक्स वर्किंग आवर्स को लेकर बहस चल रही है. इस मुद्दे पर कई बड़े कलाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी राय रख चुके हैं. दीपिका पादुकोण ने एक्टर्स के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी, जिसे काफी लोगों का सपोर्ट मिला. हालांकि, कुछ लोगों ने इसे जरूरी नहीं बताया. अब इस बहस में सीनियर एक्टर आशुतोष राणा ने भी खुलकर दीपिका के सपोर्ट में बात रखी. 

आशुतोष राणा ने द फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में कहा, ‘मेरा मानना है कि क्रिएटिव काम 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो इस बात को समझना जरूरी है. 8 घंटे में आराम से काम पूरा किया जा सकता है. अगर प्री-प्रोडक्शन मजबूत हो और शूट को लेकर पूरी क्लैरिटी हो, तो यकीन मानिए 8 घंटे में भी कमाल किया जा सकता है’. उन्होंने आगे कहा, ‘8 घंटे से ज्यादा काम खींचने पर काम की क्वालिटी पर असर पड़ता है. ये पूरा खेल एनर्जी और ताकत का है’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashutosh Rana (@ashutosh_ramnarayan)

Add Zee News as a Preferred Source

8 घंटे वर्किंग आवर्स पर बोले आशुतोष राणा

उन्होंने आगे कहा, ‘हर इंसान में ये क्षमता नहीं होती कि वो 20 घंटे काम करे और बाकी 4 घंटे में खुद को पूरी तरह रिफ्रेश कर ले. एक-दो दिन एक्स्ट्रा काम चल सकता है, लेकिन अगर यही आदत बन जाए तो परफॉर्मेंस पर असर तय है’. आशुतोष राणा का मानना है कि शूटिंग से पहले सारी तैयारी ऑफिस में ही हो जानी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘स्क्रिप्ट, सीन ब्लॉकिंग और प्लानिंग सेट पर नहीं, पहले होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट पर पहुंचकर अचानक सीन बदला जाए’. 

‘धुरंधर’ की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह को बड़ा झटका, फिर बड़े कानूनी पचड़े में फंसे एक्टर, मुंबई से 1000 किमी दूर दर्ज हुई FIR

8 घंटे में भी अच्छा काम किया जा सकता है 

उन्होंने कहा, ‘अगर जहाज का कप्तान यानी डायरेक्टर क्लियर है, तो फिर 8 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी’. उन्होंने फिटनेस का उदाहरण देते हुए कहा, ‘अगर कोई फिटनेस फ्रीक है और वो रोज 3 घंटे वर्कआउट करता है, तो क्या आप उससे कह सकते हैं कि अब 10 घंटे करो. वो नहीं कर पाएगा. इसलिए कहा जाता है कि हफ्ते में चार दिन वर्कआउट करो और तीन दिन शरीर को आराम दो. इमोशनल, मेंटल और फिजिकल रिकवरी तीनों बहुत जरूरी हैं’.

आशुतोष ने किया दीपिका का सपोर्ट 

आशुतोष राणा ने साफ कहा कि वो आधे मन से काम नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा, ‘हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते. जैसे आप पैसे या रोल में हमें धोखा नहीं देते, वैसे ही मैं डिलीवरी में धोखा क्यों दूं. मैं पूरे दिल से काम करना चाहता हूं. और पूरे दिल से काम करने के लिए रिकवरी का वक्त बेहद जरूरी है’. उनके मुताबिक, यही वजह है कि 8 घंटे का वर्किंग सिस्टम सबसे बेहतर है. हालांकि, इस 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की वजह से ही दीपिका के हाथ से दो बड़ी फिल्में निकल गईं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Ashutosh RanaDeepika Padukone

Trending news

देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
UGC New Rules
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
ajit pawar death
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
ajit pawar death
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
UGC New Rule
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
ajit pawar death
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: हे दादा, वापस आ जाओ...कटेवाड़ी घर से अंतिम संस्कार के लिए अजित पवार का ले जाया जा रहा पार्थिव शरीर
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: हे दादा, वापस आ जाओ...कटेवाड़ी घर से अंतिम संस्कार के लिए अजित पवार का ले जाया जा रहा पार्थिव शरीर
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़