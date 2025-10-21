Advertisement
‘मैं लब ए सिखवा को सी लेता हूं…’ असरानी ने आखिरी पोस्ट में इस दोस्त को किया था याद, बोले- ‘मिस यू…’

ऑल टाइम क्लासिक फिल्म ‘शोले’ में अपने आइकॉनिक रोल ‘जेलर’ के लिए फेमस एक्टर असरानी का लंबी बीमारी के चलते बीती रात यानी 20 अक्टूबर को निधन हो गया था. लेकिन निधन से कुछ दिन पहले एक्टर ने अपने इस पुराने दोस्त को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे देखकर उनके फैंस शोक में हैं. 

 

 

Oct 21, 2025, 10:30 AM IST
अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की क्लासिक फिल्म 'शोले', 'ढोल', 'दे दना दन' और 'भूल भुलैया' जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले एक्टर और कॉमेडियन असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है. खबरों के मुताबिक, एक्टर पिछले 5 दिनों से लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद कल यानी 20 अक्टूबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. शोले एक्टर असरानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. उन्होंने अपने निधन की खबर से 6 घंटे पहले फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी, जो उनके निधन के बाद तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. लेकिन इस पोस्ट से पहले इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक और पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को याद किया था.

 

 

असरानी ने पुराने दोस्त को किया था याद
एक्टर असरानी ने अपने निधन से कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह कादर खान के साथ नजर आ रहे हैं. जिसमें कादर खान के बोल हैं, ‘मैं लब ए सिखवा को सी लेता हूं. चंद घड़ियां है यूं ही जी लेता हूं. मगर एक बार समझ लेता हूं जिसे दोस्त का हाथ. फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूं.’ असरानी ने अपने दोस्त कादर खान को याद करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘मिस यू कादर खान साहब.’

 

‘जहां दुनिया तुमसे…’
असरानी ने इस वीडियो पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आगे लिखा, ‘जहां दुनिया तुमसे बदलने को कहे, वहां दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे जैसे ही अपनाए.’ एक्टर के इस पोस्ट को फैंस ने काफी पसंद किया था. लेकिन एक्टर के अचानक निधन की खबर से फैंस को हैरान हो गए और सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके पुराने पोस्ट को शेयर करते हुए नजर आए. 

 

आखिरी इंस्टा स्टोरी
आपको बता दें कि एक्टर असरानी ने निधन से कुछ घंटो पहले ही अपने फैंस को दिवाली विश करते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने ‘हैप्पी दिवाली’ के पोस्टर को शेयर किया था. एक्टर के जाने के बाद से उनकी ये आखिरी स्टोरी काफी वायरल हो रही है और फैंस इसका स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे हैं. 

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Asrani Deathasrani last postkadhir khan

