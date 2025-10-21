Actor Asrani Net Worth: पर्रफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग से सालों तक किया एंटरटेन, 84 की उम्र में दुनिया को कहा अलिवदा, परिवार के लिए छोड़ी करोड़ों की नेटवर्थ

Actor Asrani Net Worth: हिंदी फिल्म सिनेमा के मशहूर एक्टर असरानी का 20 अक्टूबर को निधन हो गया. उन्होंने अपने करियर में लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया. वहीं एक्टर ने कई ऐड और वीडियोज में भी काम किया था, जिससे उन्होंने करोड़ों की नेटवर्थ खड़ी की थी. आइए जानते हैं
बॉलीवुड के एक्टर- डारेक्टर गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था जिसकी जानकारी उनके परिवार द्वारा उनके सोशल मीडिया पर दी गई. उन्होने इस खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शोक में डुबो दिया. वहीं, बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक्टर को श्रद्धांजलि दी. उनके परिवार द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें लिखा, हमारे प्रिय, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका जाना हिंदी सिनेमा और हमारे दिलों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है.
परिवार द्वारा इंस्टाग्राम पोस्ट
पोस्ट में आगे लिखा गया, ‘उन्होंने अपनी एक्टिंग से जो कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है, वो अमर रहेगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.’ असरानी का जन्म साल 1941 में जयपुर में हुआ था, उन्होंने पढाई पूरी करने के बाद वॉयस आर्टिस्ट के रुप में ऑल इंडिय रेडियो में काम किया था. लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और वो एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए.
इस फिल्म से हासिल की सफलता
मुंबई आने के बाद उन्होंने FTII पुणे से अपनी ग्रेजुशन पूरी की और कई फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार निभाए. लेकिन इन किरदारों से उनको कोई खास फायदा नहीं हो रहा था. लेकिन साल 1971 में फिल्म ‘गुड्डी’ ने उनके करियर को एक नई उड़ान दे दी, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का ऑफर मिला और उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने हास्य करिदार से लोगों को एंटरटेन किया. वहीं फिल्म’ शोले’ में उनके जेलर के किरदार को लोग आज तक याद किया करते हैं.
असरानी की नेटवर्थ
कई फिल्मों में काम करने और एड शूट करने के बाद असरानी ने अपने जीवन में करोड़ों की नेटवर्थ खड़ी कर ली थी. GMDA रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए अपनी फैमिली के लिए छोड़ी है, जिसके अलावा मुंबई में उनका एक घर भी है.
