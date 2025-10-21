Advertisement
trendingNow12969923
Hindi Newsबॉलीवुड

Actor Asrani Net Worth: पर्रफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग से सालों तक किया एंटरटेन, 84 की उम्र में दुनिया को कहा अलिवदा, परिवार के लिए छोड़ी करोड़ों की नेटवर्थ

Actor Asrani Net Worth: हिंदी फिल्म सिनेमा के मशहूर एक्टर असरानी का 20 अक्टूबर को निधन हो गया. उन्होंने अपने करियर में लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया. वहीं एक्टर ने कई ऐड और वीडियोज में भी काम किया था, जिससे उन्होंने करोड़ों की नेटवर्थ खड़ी की थी. आइए जानते हैं 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Actor Asrani Net Worth: पर्रफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग से सालों तक किया एंटरटेन, 84 की उम्र में दुनिया को कहा अलिवदा, परिवार के लिए छोड़ी करोड़ों की नेटवर्थ

बॉलीवुड के एक्टर- डारेक्टर गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था जिसकी जानकारी उनके परिवार द्वारा उनके सोशल मीडिया पर दी गई. उन्होने इस खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शोक में डुबो दिया. वहीं, बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक्टर को श्रद्धांजलि दी. उनके परिवार द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें लिखा, हमारे प्रिय, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका जाना हिंदी सिनेमा और हमारे दिलों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है. 

 

परिवार द्वारा इंस्टाग्राम पोस्ट
पोस्ट में आगे लिखा गया, ‘उन्होंने अपनी एक्टिंग से जो कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है, वो अमर रहेगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.’ असरानी का जन्म साल 1941 में जयपुर में हुआ था, उन्होंने पढाई पूरी करने के बाद वॉयस आर्टिस्ट के रुप में ऑल इंडिय रेडियो में काम किया था. लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और वो एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

इस फिल्म से हासिल की सफलता
मुंबई आने के बाद उन्होंने FTII पुणे से अपनी ग्रेजुशन पूरी की और कई फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार निभाए. लेकिन इन किरदारों से उनको कोई खास फायदा नहीं हो रहा था. लेकिन साल 1971 में फिल्म ‘गुड्डी’ ने उनके करियर को एक नई उड़ान दे दी, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का ऑफर मिला और उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने हास्य करिदार से लोगों को एंटरटेन किया. वहीं फिल्म’ शोले’ में उनके जेलर के किरदार को लोग आज तक याद किया करते हैं.

 

असरानी की नेटवर्थ
कई फिल्मों में काम करने और एड शूट करने के बाद असरानी ने अपने जीवन में करोड़ों की नेटवर्थ खड़ी कर ली थी. GMDA रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए अपनी फैमिली के लिए छोड़ी है, जिसके अलावा मुंबई में उनका एक घर भी है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

asrani net worthfilm sholayFilm Guddi

Trending news

बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला