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सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ एनिवर्सरी पर छलका पत्नी का दर्द, बोली- जुबिन को न्याय नहीं मिला, तो फिर किसे मिलेगा?

Zubeen Garg Death Anniversary: असम के सिंगर का पिछले साल 19 सितंबर 2025 को निधन हो गया था. डेथ एनिवर्सरी पर असम में तीन दिन जुबिन दिवस मनाया जा रहा है.

Written ByShilpa
Published: Sep 19, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:49 PM IST
सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ एनिवर्सरी पर छलका पत्नी का दर्द, बोली- जुबिन को न्याय नहीं मिला, तो फिर किसे मिलेगा?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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