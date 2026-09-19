सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ एनिवर्सरी पर छलका पत्नी का दर्द, बोली- जुबिन को न्याय नहीं मिला, तो फिर किसे मिलेगा?

सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ एनिवर्सरी पर असम में 3 दिन जुबिन दिवस मनाया जा रहा है. पिछले साल 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में कॉन्सर्ट के दौरान जुबिन का निधन हो गया था. सिंगर की डेथ एनिवर्सरी पर पत्नी गरिमा ने इंटरव्यू में बोला कि वह अपने पति को हर जगह महसूस करती हैं.
एनडीटीवी से बातचीत में पत्नी गरिमा गर्ग ने बताया कि उनको हर तरफ जुबिन नजर आते हैं. क्योंकि उनके चाहने वाले हर जाति, धर्म से ऊपर उठकर फैंस उन्हें एक इंसान के तौपर श्रद्धांजलि देने के पहुंचे हैं. गरिमा ने कहा कि असम को लेकर जुबिन का यही सपना था वो चाहते थे कि हर शख्स अपनी जाति, धर्म को छोड़ इंसान की तरह रहे.
गरिमा ने बोला कि असम के लोग जुबिन की डेथ एनिवर्सरी पर मातम या शोक नहीं बना रहे हैं. वह जुबिन दिवस को उत्सव के रूप में मना रहे हैं. उनके फैंस सकारात्मक सोच, रचनात्मकता और उनके आदशों को आगे बढ़ा रहे हैं. गरिमा ने पति जुबिन के लिए बोला कि संघर्ष के दिनों में सिंगर ने हर कंडीशन और तनाव के समय अपनी मेहनत से आर्ट में बदलने का हुनर था. वह अपने जीवन में आने वाले दुखों को हावी नहीं होने देते हैं. वह अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदल कर उसे क्रिएटिव रूप देते थे.
जुबिन गर्ग की पत्नी ने बोला कि सिंगर कहते थे कि एनर्जी खत्म नहीं होती है. एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है. गरिमा का मानना है कि जुबिन की एनर्जी आज भी उनके लाखों फैंस के दिलों में जिंदा हैं. वह अपने फैंस और चाहनेवालों के बीच में जिंदा है.
सिंगापुर में जुबिन गर्म की मौत एक सोची-समझी साजिश थी या एक एक्सीडंट था? असम सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, अभी कानूनी कार्यवाही चल रही है. दिवंगत सिंगर की पत्नी ने कहा कि- हमें न्याय चाहिए. प्रक्रिया अभी कोर्ट में चल रही है. हम सब जुबिन के लिए इंसान चाहते हैं. हम जानना चाहते हैं कि 19 सितंबर को सिंगापुर में असल में क्या हुआ था. हम लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं. हमें न्याय हासिल करना होगा. अगर जुबिन को न्याय नहीं मिला, तो फिर किसे मिलेगा? इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है.