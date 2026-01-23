Assi motion poster out: तापसी पन्नू की नई फिल्म का पोस्टर आउट, इस दिन दस्तक देगी मूवी

'मुल्क’ और 'थप्पड़' के बाद निर्देशक अभिनव सिन्हा और अभिनेत्री तापसी पन्नू मिलकर एक बार फिर नई कहानी लेकर आ रहे हैं. शुक्रवार को अभिनेत्री तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम पर फिल्म अस्सी के मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोषणा की.'मुल्क’ और 'थप्पड़' में तापसी की अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद फैंस फिर से तापसी को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं. वहीं, इस फिल्म में तापसी एक वकील की भूमिका में दिखाई देंगी.

'अस्सी' का मोशन पोस्टर जारी

अभिनेत्री ने फिल्म का मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया. यह मोशन पोस्टर काफी इंटेंस और प्रभावशाली है. इसमें एक लड़की पटरियों पर तेजी से भागती नजर आ रही है, जबकि पीछे कई लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं. इसके बाद तापसी पन्नू की एंट्री होती है. उनके चेहरे पर खून के छींटे हैं और वे वकील की यूनिफॉर्म में हैं. पोस्टर पर फिल्म की टैगलाइन लिखी है, "उस रात वो घर नहीं पहुंची."

पोस्टर में लिखी टैगलाइन कहानी के बारे में थोड़ा सा संकेत दे रही है. माना जा रहा है कि यह एक कोर्टरूम थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें इंसाफ की लड़ाई और गंभीर सामाजिक मुद्दों को दिखाया जाएगा.

इस दिन दस्तक देगी मूवी

अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म अस्सी का निर्माण टी-सीरीज कर रहा है. वहीं, फिल्म की स्टारकास्ट काफी दमदार है. इसमें तापसी के अलावा, कानी कुसृति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, जीशान अय्यूब, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, और सीमा पाहवा समेत कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे.

यह तापसी और अनुभव सिन्हा की साथ में तीसरी फिल्म होगी. इससे पहले दोनों साथ में 'मुल्क' और 'थप्पड़' जैसी फिल्में कर चुके हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस में काफी सफल रही थी.

फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी के साथ ही यह फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के साथ क्लैश करेगी. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं. अब देखना होगा कि दर्शक किस फिल्म को ज्यादा प्यार देंगे.