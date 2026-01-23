Advertisement
trendingNow13084220
Hindi NewsबॉलीवुडAssi motion poster out: तापसी पन्नू की नई फिल्म का पोस्टर आउट, इस दिन दस्तक देगी मूवी

Assi motion poster out: तापसी पन्नू की नई फिल्म का पोस्टर आउट, इस दिन दस्तक देगी मूवी

अभिनेत्री ने फिल्म का मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया. यह मोशन पोस्टर काफी इंटेंस और प्रभावशाली है. इसमें एक लड़की पटरियों पर तेजी से भागती नजर आ रही है, जबकि पीछे कई लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Assi motion poster out: तापसी पन्नू की नई फिल्म का पोस्टर आउट, इस दिन दस्तक देगी मूवी

'मुल्क’ और 'थप्पड़' के बाद निर्देशक अभिनव सिन्हा और अभिनेत्री तापसी पन्नू मिलकर एक बार फिर नई कहानी लेकर आ रहे हैं. शुक्रवार को अभिनेत्री तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम पर फिल्म अस्सी के मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोषणा की.'मुल्क’ और 'थप्पड़' में तापसी की अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद फैंस फिर से तापसी को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं. वहीं, इस फिल्म में तापसी एक वकील की भूमिका में दिखाई देंगी.

'अस्सी' का मोशन पोस्टर जारी

अभिनेत्री ने फिल्म का मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया. यह मोशन पोस्टर काफी इंटेंस और प्रभावशाली है. इसमें एक लड़की पटरियों पर तेजी से भागती नजर आ रही है, जबकि पीछे कई लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं. इसके बाद तापसी पन्नू की एंट्री होती है. उनके चेहरे पर खून के छींटे हैं और वे वकील की यूनिफॉर्म में हैं. पोस्टर पर फिल्म की टैगलाइन लिखी है, "उस रात वो घर नहीं पहुंची."

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्टर में लिखी टैगलाइन कहानी के बारे में थोड़ा सा संकेत दे रही है. माना जा रहा है कि यह एक कोर्टरूम थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें इंसाफ की लड़ाई और गंभीर सामाजिक मुद्दों को दिखाया जाएगा.

इस दिन दस्तक देगी मूवी 

अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म अस्सी का निर्माण टी-सीरीज कर रहा है. वहीं, फिल्म की स्टारकास्ट काफी दमदार है. इसमें तापसी के अलावा, कानी कुसृति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, जीशान अय्यूब, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, और सीमा पाहवा समेत कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे.

यह तापसी और अनुभव सिन्हा की साथ में तीसरी फिल्म होगी. इससे पहले दोनों साथ में 'मुल्क' और 'थप्पड़' जैसी फिल्में कर चुके हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस में काफी सफल रही थी. 

फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी के साथ ही यह फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के साथ क्लैश करेगी. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं. अब देखना होगा कि दर्शक किस फिल्म को ज्यादा प्यार देंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Assi Film

Trending news

बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम लेने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम लेने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा