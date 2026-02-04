Advertisement
trendingNow13098024
Hindi Newsबॉलीवुडवो घर नहीं पहुंची…, रेप विक्टिम का केस लड़तीं दिखीं तापसी पन्नू, 2 मिनट 52 सेकंड वाला अस्सी का दमदार ट्रेलर आउट

'वो घर नहीं पहुंची…', रेप विक्टिम का केस लड़तीं दिखीं तापसी पन्नू, 2 मिनट 52 सेकंड वाला 'अस्सी' का दमदार ट्रेलर आउट

2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक बेचैन करने वाले नोट से होती है, जिसमें तापसी पन्नू का किरदार न्याय के लिए लड़ता दिखता है, जबकि कनी कुसरुति कहानी का इमोशनल कोर बनाती हैं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वो घर नहीं पहुंची…', रेप विक्टिम का केस लड़तीं दिखीं तापसी पन्नू, 2 मिनट 52 सेकंड वाला 'अस्सी' का दमदार ट्रेलर आउट

निर्देशक अनुभव सिन्हा की अपकमिंग फिल्म 'अस्सी' के ट्रेलर को मेकर्स रिलीज कर चुके हैं. थप्पड़, मुल्क जैसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक की नई फिल्म एक बार फिर से करारा चोट देने को तैयार है, जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली. तापसी पन्नू स्टारर कोर्टरूम ड्रामा रोजमर्रा की परेशान और नजरअंदाज करने वाली खबरों और महिलाओं पर होते जुल्म की संवेदनशील कहानी को पेश करती है. ट्रेलर में तापसी एक ऐसी वकील के रूप में नजर आई हैं, जो न्याय की तलाश में कभी हार नहीं मानती. फिल्म समाज की उन अंधेरी सच्चाइयों पर रोशनी डालती है, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

'अस्सी' का ट्रेलर आउट

2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक बेचैन करने वाले नोट से होती है, जिसमें तापसी पन्नू का किरदार न्याय के लिए लड़ता दिखता है, जबकि कनी कुसरुति कहानी का इमोशनल कोर बनाती हैं. ट्रेलर में तेज इन्वेस्टिगेशन, कोर्टरूम टकराव और नैतिकता पर सवाल उठाए गए हैं. यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि समाज की जवाबदेही, नैतिकता और आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर गहरे सवाल खड़े करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म में तापसी पन्नू और कनी कुसरुति के साथ रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्यूब महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे.

प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया, “टी-सीरीज में हम ऐसी सार्थक कहानियों को सपोर्ट करते हैं जो बताए जाने लायक हैं. 'अस्सी' ऐसी ही कहानी है जो रोजमर्रा की सच्चाइयों को सामने लाती है. अनुभव ने इसे बहुत सच्चाई से बनाया है और तापसी ने परफॉर्मेंस में ईमानदारी लाई है. यह फिल्म सोचने पर मजबूर करने वाली है.”

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

दमदार अंदाज में दिखीं तापसी पन्नू 

निर्देशक अनुभव सिन्हा ने कहा, “मेरी फिल्में कहानी के मूल तक पहुंचती हैं. 'अस्सी' ने मुझे ठीक उसी जगह छुआ, जहां इसे छूना था. रोज की खबरों से ली गई ये कहानी नजरअंदाज करने वाली सच्चाइयों को दिखाती है. तापसी इसके लिए सबसे सही हैं. भूषण कुमार जैसे प्रोड्यूसर का साथ मिलना हमें सही दिशा में ले गया.”

तापसी पन्नू फिल्म को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने बताया, “ये कहानियां अब सामने लाने का समय है. हम रोज अपराध की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें सामान्य नहीं मानना चाहिए. ये घटनाएं हमारे आस-पास हो रही हैं और बढ़ रही हैं. कभी-कभी ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी और कमजोर कोशिशों के बारे में भी हैं. फिल्म में काम के दौरान मैं बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि ये आपको सच्चाई से रूबरू कराती है.”

अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म 'अस्सी' का निर्माण बनारस मीडिया वर्क्स प्रोडक्शन के साथ मिलकर गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने किया है. निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अनुभव सिन्हा हैं. फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Assi Trailer

Trending news

'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
उधमपुर के बाद किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे 2-3 आतंकवादी
Jammu-kashmir
उधमपुर के बाद किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे 2-3 आतंकवादी
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा