10 साल से भारत में बैन हैं आतिफ असलम, फैंस को किया याद, बोले- आप लोगों को करता हूं मिस

पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के गाने भारत में काफी पसंद किए जाते हैं. खासकर उनके रोमांटिक गाने काफी हिट रहते हैं. आतिफ ने बॉलीवुड में कई हिट गाने आए हैं. आज भी उनके गाने और एल्बम को सुनना काफी पसंद करते हैं. पिछले कई सालों से पाकिस्तान के आर्टिस्ट भारत में बैन हैं. ऐसे में अब आतिफ बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने नहीं गाते हैं. सालों बाद आतिफ असलम ने अपने फैंस को याद किया है.
पुलवामा अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला लेते हुए पाकिस्तान आर्टिस्ट को भारत में बैन कर दिया था. ऐसे पाकिस्तान के बड़े स्टार्स को अपना काम छोड़कर भारत वापस जाना पड़ा. पाकिस्तान एक्टर से लेकर सिंगर अब बॉलीवुड में काम नहीं कर सकते हैं. आज भी आतिफ असलम के गानों को लोग सुनना पसंद करते हैं.
आतिफ असलम ने पाकिस्तान आर्टिस्ट को भारत में बैन किए जाने पर खुलकर बात की है. क्रिस फेड से बातचीत में पाकिस्तानी सिंगर ने बोला कि वह भारत सरकार के इस फैसले का सम्मान करते हैं. सिंगर ने बताया है कि बैन के बाद भी भारतीय फैंस उनके गाने VPN के द्वारा सुन रहे हैं. सिंगर ने ये भी बोला कि मैं पाइरेसी को बढ़ावा नहीं देता हूं, संगीत को जहां जाना होता है वहां पहुंच ही जाता है.
आतिफ ने भारतीय फैंस के लिए बोला कि उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है. अगर आप मुझे इतना प्यार करते हैं तो आपको पता है कि आप मुझे कहां ढूंढ सकते हैं. अगर आपको मेरा म्यूजिक पसंद है तो आपको पता होगा कि मेरा म्यूजिक आपको कहां मिलेगा. इस बारे में बुरा महसूस मत करना और ना ही उदास होना. मैं आपको यह बताना चाहता था कि मुझे आप लोगों को याद आती है. मुझे भारत में काम करने की कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है.
भारत में आतिफ असलम के म्यूजिक को काफी पसंद किया जाता है. आतिफ ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत पाकिस्तानी बैंड जल के साथ की थी. साल 2004 में उनका सोलो एल्बम जल परी रिलीज हुआ. साल 2005 में फिल्म जहर के सन्ग से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था. उनके गाए गाने सुपरहिट रहे थे. इसके बाद आतिफ ने कई फिल्मों के लिए गाने गाएं. उन्होंने कलयुग, किस्मत कनेक्शन, अजब प्रेम की गजब कहानी, बस एक पल, रेस, प्रिंस, तेरे नाल लव हो गया और बागी 2 फिल्मों के लिए गाने गाए हैं.