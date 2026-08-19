'कुछ सिनेमा सिर्फ देखने के लिए नहीं', नोलन की 'द ओडिसी' के फैन हुए 'जवान' के डायरेक्टर; फिल्म को बताया एपिक

Atlee the odyssey review: फिल्ममेकर एटली ने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' देखने के बाद इसके फैन बन गए हैं. फिल्म से इंप्रेस एटली ने कहा कि यह उन्हें पूरी तरह एक अलग दुनिया में ले गई. उन्होंने नोलन की कहानी कहने की कला, फिल्म के शानदार विजुअल्स और लुडविग गोरान्सन के म्यूजिक की भी सराहना की.
‘बेबी जॉन’ के डायरेक्टर ने एक्स पर एक खास पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिन्हें दर्शक देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं. लेकिन कुछ चुनिंदा फिल्में ऐसी होती हैं, जो आपको पूरी तरह किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा देती हैं. एटली के मुताबिक, ‘द ओडिसी’ ने उनके साथ बिल्कुल यही किया.
एटली ने फिल्म के सिनेमाघरों में देखने के अनुभव को भी खास बताया. उनके मुताबिक, नोलन की यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ऐसा सिनेमाई अनुभव है, जिसे महसूस किया जा सकता है. उन्होंने ‘द ओडिसी’ को एक सच्चा महाकाव्य बताते हुए नोलन की विजन और शानदार प्रस्तुति की खूब तारीफ की.
एटली ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'कुछ फिल्में आप देखते हैं. कुछ फिल्मों की आप तारीफ करते हैं. और फिर, बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको पूरी तरह किसी दूसरी जगह ले जाती हैं. ‘द ओडिसी’ ने मेरे साथ यही किया.'
साथ ही उन्होंने नोलन की कहानी को अद्भुत बताते हुए यह भी लिखा है कि फिल्म के विजुअल्स अपनी अलग भाषा बोलते हैं और कैमरा भी कहानी सुनाने वाले एक किरदार की तरह महसूस होता है. इसी के साथ लुडविग गोरानसन के संगीत की तारीफ में लिखा है कि यह संगीत सिर्फ फिल्म के साथ चलता नहीं है, बल्कि आपकी धड़कनों में उतर जाता है. एटली ने आगे यह भी लिखा है कि फिल्म में ऐसा एड्रेनालिन और इमर्सिव प्रभाव है, जैसा उन्होंने थिएटर में बहुत कम महसूस किया है. उन्होंने लिखा कि सबसे ज्यादा उनके साथ जो चीज रह गई, वह बेहद व्यक्तिगत थी, जब दर्शक पूरी तरह फिल्म के अनुभव में डूब जाता है, “तभी एक सच्ची एपिक फिल्म बनती है.
हालांकि अपने नोट के अंत में एटली ने दर्शकों से ‘द ओडिसी’ को IMAX में देखने की अपील की है. उन्होंने लिखा है, 'फिल्म को अपने चारों ओर घेरकर, अपने ऊपर हावी होने दें. उसे आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाने दें क्योंकि कुछ सिनेमा सिर्फ देखने के लिए होते हैं, और कुछ सिनेमा को जीने के लिए.'
बता दें कि बड़े पैमाने की शानदार और विजुअली भव्य फिल्मों के लिए जाने जानेवाले एटली का नोलन की 'द ओडिसी' को लेकर की गयी तारीफों ने उनकी अगली फिल्म ‘राका’ को लेकर उनके दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता बढ़ा दी है. हालांकि अल्लू अर्जुन के साथ एटली की यह आगामी फिल्म पहले से ही दर्शकों के बीच काफी चर्चा में है और अब फैंस यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि एटली पर्दे पर अगला बड़ा सिनेमाई अनुभव क्या लेकर आते हैं.