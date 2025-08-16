'औकात में रहो', पाकिस्तान से जोड़ा गया नाम तो भड़क उठे जावेद अख्तर; कहा- तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे

गीतकार-राइटर जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. 15 अगस्त को आजादी के पर्व पर उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए पोस्ट शेयर किए. उनके इस पोस्ट पर एक नेटिजन ने एक टिप्पणी की, जिसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

ट्रोलर्स पर भड़के जावेद अख्तर

दरअसल, जावेद अख्तर ने 15 अगस्त को एक्स अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए देशवासियों को बधाई दी. जावेद के इस पोस्ट पर एक यूजर ने उन्हें पाकिस्तानी बताते हुए ट्रोल किया. ऐसे में भला जावेद कहां चुप बैठने वाले थे. उन्होंने उसे जमकर लताड़ा. जावेद अख्तर ने लिखा, 'मेरे सभी भारतीय भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमें यह भूलना नहीं चाहिए की आजादी हमें थाली में परोस के नहीं दी गई थी. आज हमें उन लोगों को याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए जो हमें आजादी दिलवाने के लिए जेल गए थे. जो फांसी पर चढ़ गए थे. हमें इस अनमोल तोहफे को नहीं गवाना चाहिए.' जावेद के इस पोस्ट पर कई यूजर्स के कमेंट्स आए. लेकिन एक यूजर ने कुछ ऐसा लिखा, जिसे देखकर वो लाल पीले हो उठे.

तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे

दरअसल, जावेद अख्तर के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आपका स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त है.' बस फिर क्या था, जावेद ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, 'बेटा जब तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे. तब मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे. अपनी औकात में रहे.' जावेद के इस जवाब का सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने सपोर्ट किया.

