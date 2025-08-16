'औकात में रहो', पाकिस्तान से जोड़ा गया नाम तो भड़क उठे जावेद अख्तर; कहा- तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे
Advertisement
trendingNow12883222
Hindi Newsबॉलीवुड

'औकात में रहो', पाकिस्तान से जोड़ा गया नाम तो भड़क उठे जावेद अख्तर; कहा- तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे

Javed Akhtar Angry: जावेद अख्तर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. लेकिन, उनके पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए उन्हें पाकिस्तान से जोड़ा है, इस पर जावेद अख्तर भड़क उठे 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'औकात में रहो', पाकिस्तान से जोड़ा गया नाम तो भड़क उठे जावेद अख्तर; कहा- तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे

गीतकार-राइटर जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. 15 अगस्त को आजादी के पर्व पर उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए पोस्ट शेयर किए. उनके इस पोस्ट पर एक नेटिजन ने एक टिप्पणी की, जिसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है. 

ट्रोलर्स पर भड़के जावेद अख्तर

दरअसल, जावेद अख्तर ने 15 अगस्त को एक्स अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए देशवासियों को बधाई दी. जावेद के इस पोस्ट पर एक यूजर ने उन्हें पाकिस्तानी बताते हुए ट्रोल किया. ऐसे में भला जावेद कहां चुप बैठने वाले थे. उन्होंने उसे जमकर लताड़ा. जावेद अख्तर ने लिखा, 'मेरे सभी भारतीय भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमें यह भूलना नहीं चाहिए की आजादी हमें थाली में परोस के नहीं दी गई थी. आज हमें उन लोगों को याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए जो हमें आजादी दिलवाने के लिए जेल गए थे. जो फांसी पर चढ़ गए थे. हमें इस अनमोल तोहफे को नहीं गवाना चाहिए.' जावेद के इस पोस्ट पर कई यूजर्स के कमेंट्स आए. लेकिन एक यूजर ने कुछ ऐसा लिखा, जिसे देखकर वो लाल पीले हो उठे.

ये भी पढ़ें: साल 1997 की वो हिट फिल्म, जिसमें एक्ट्रेस ने जीता विलेन का बेस्ट फिल्म फेयर

 

fallback

तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे

दरअसल, जावेद अख्तर के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आपका स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त है.' बस फिर क्या था, जावेद ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, 'बेटा जब तुम्हारे बाप-दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे. तब मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे. अपनी औकात में रहे.' जावेद के इस जवाब का सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने सपोर्ट किया.

ये भी पढ़ें: War 2 Vs Coolie: 'कुली' और 'वॉर 2' में कांटे की टक्कर, दोनों ही फिल्म बनी 100 करोड़ी; जानें कौन किसपर भारी?

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Javed Akhtar

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अटल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अटल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;