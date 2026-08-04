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क्यों उड़ने लगी थीं ब्रेट ली और प्रीति जिंटा के अफेयर की खबरें? सालों बाद ऐसे खुला चौंकाने वाला राज; सुनकर मुंह से निकलेगा- ओह...!

Preity Zinta Brett Lee Affair Rumours: आईपीएल के शुरुआती दिनों में प्रीति जिंटा और ब्रेट ली के रिश्ते को लेकर खूब बातें हुआ करती थी और खबरों में काफी कुछ छपा करता था. हर मैच के दौरान उनकी बॉन्डिंग देख फैंस अफेयर्स के कयास लगाने लगे थे. सालों बाद अब इस रिश्ते का असली सच सामने आ चुका है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 04, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:30 AM IST
क्यों उड़ने लगी थीं ब्रेट ली और प्रीति जिंटा के अफेयर की खबरें? सालों बाद ऐसे खुला चौंकाने वाला राज; सुनकर मुंह से निकलेगा- ओह...!
Image Credit: Preity Zinta Brett Lee Affair Rumours

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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