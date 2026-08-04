/क्यों उड़ने लगी थीं ब्रेट ली और प्रीति जिंटा के अफेयर की खबरें? सालों बाद ऐसे खुला चौंकाने वाला राज; सुनकर मुंह से निकलेगा- ओह...!

इतने सालों बाद सामने आए ब्रेट ली के बयान ने पुरानी सभी अफवाहों को खत्म कर दिया है. अब ये साफ हो गया है कि जिसे लोग लव स्टोरी मान रहे थे, वो सिर्फ एक पक्की दोस्ती थी. ब्रेट ली और प्रीति जिंटा ने अलग-अलग मौकों पर बताया है कि उनके बीच कभी प्यार जैसा कुछ नहीं था. मीडिया और फैंस अक्सर दो बड़े सितारों की गहरी दोस्ती को गलत समझ लेते हैं. ये मामला बताता है कि कैसे एक नॉर्मल रिश्ते को भी बड़ा चढ़ाकर देखा जाता है. दोनों ने हमेशा एक-दूसरे का सम्मान किया है. इस पूरे घटनाक्रम से ये सीख मिलती है कि अफवाहों पर बिना सोचे-समझे भरोसा नहीं करना चाहिए. ब्रेट ली के इस बयान से अब फैंस को भी सच समझ आ गया है.