/क्यों उड़ने लगी थीं ब्रेट ली और प्रीति जिंटा के अफेयर की खबरें? सालों बाद ऐसे खुला चौंकाने वाला राज; सुनकर मुंह से निकलेगा- ओह...!

IPL के शुरुआती दौर में जब ब्रेट ली किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा बने, तब से उनके और प्रीति जिंटा के अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी थीं. प्रीति टीम की को-ओनर थीं, इसलिए वे अक्सर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आती थीं. मैदान पर और टीम के कई इवेंट्स में दोनों को अक्सर एक-साथ हंसते-बोलते देखा जाता था. उनकी यही बॉन्डिंग देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि दोनों का अफेयर चल रहा है. धीरे-धीरे ये रुमर्स इतने बढ़ गए कि हर जगह बस इनके अफेयर के किस्से ही सनाई देते थे. हालांकि, उस वक्त दोनों ने इन अफवाहों पर चुप्पी साध रखी थी.
अूब सालों बाद बॉम्बे टाइम्स के साथ अपने हालिया इंटरव्यू में ब्रेट ली ने इन पुरानी अफवाहों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने कभी भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया है. ब्रेट ली ने बताया कि प्रीति जिंटा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थीं और आज भी दोनों के बीच वही पुराना रिश्ता कायम है. उन्होंने कहा कि उस वक्त लोग क्या बातें बना रहे थे, इससे उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे खुद सच जानते थे. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के मुताबिक, मीडिया में उड़ने वाली अफवाहों और असल जिंदगी के सच में हमेशा बहुत बड़ा फर्क होता है.
इतना ही नहीं, ब्रेट ली ने बातचीत के दौरान बॉलीवुड डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा की तारीफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा कि प्रीति एक बेहद समझदार, सुलझी हुई और कामयाब लेडी हैं, जिनके लिए उनके दिल में बहुत सम्मान है. जब वे पंजाब की टीम से खेलते थे, तब दोनों के बीच एक बहुत ही मजबूत फ्रोफेशनल और अच्छी दोस्ता वाला रिश्ता बन गया था. इसी वजह से वे अक्सर मैच के बाद बातें करते और टीम से जुड़े मौकों पर साथ दिखते थे. हालांकि, बाहर के लोगों ने इस खूबसूरत दोस्ती को जबरदस्ती प्यार का नाम दे दिया, जो सच्चाई से पूरी तरह से अलग था.
देखा जाए तो क्रिकेट और बॉलीवुड का नाता बहुत पुराना रहा है और फैंस हमेशा इसमें काफी दिलचस्पी लेते हैं. जब भी कोई क्रिकेटर किसी एक्ट्रेस के साथ बार-बार दिखाई देता है, तो लोग तुरंत उनके डेटिंग की खबरें बनाने लगते हैं. ब्रेट ली और प्रीति जिंटा के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था. आईपीएल (IPL) मैचों के दौरान कैमरे बार-बार उन दोनों पर ही फोकस करते थे. मैच के दौरान उनकी हर छोटी-मोटी बातचीत और तस्वीरों को मीडिया में अफेयर के सबूत की तरह पेश किया जाने लगा. इस तरह बिना किसी आधार के अफेयर की अफवाहों को काफी बढ़ावा मिल गया था.
हालांकि, ये कोई पहला मौका नहीं था जब प्रीति जिंटा का नाम किसी क्रिकेटर के साथ जोड़ा गया था. उस दौर में उनके पर्सनल लाइफ को लेकर मीडिया में तरह-तरह की बातें बनाई जाती थीं. जब ये अफवाहें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तो प्रीति ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने साफ कहा था कि वे अपनी टीम के किसी खिलाड़ी या किसी दूसरे क्रिकेटर को डेट नहीं कर रही हैं. एक्ट्रेस ने बहुत बेबाकी से ये भी कहा था कि जब भी वे किसी के साथ रिश्ते में होंगी, तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रेट ली को अपना एक बेहद खास दोस्त बताया था.
प्रीति जिंटा का ये बयान काफी समय तक सुर्खियों में रहा था. उन्होंने कहा था कि ब्रेट ली और वे एक-दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं और मुश्किल वक्त में हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. एक्ट्रेस ने समाज की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या एक आदमी और औरत के बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती? उनके मुताबिक, हर रिश्ते को जबरदस्ती प्यार से जोड़ देना सही नहीं है. प्रीति की कही वही बात आज सालों बाद ब्रेट ली के इस नए बयान से भी पूरी तरह साबित होती दिख रही है. ब्रेट ली का कहना है कि उन्होंने इन बेबुनियाद अफवाहों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया.
इतने सालों बाद सामने आए ब्रेट ली के बयान ने पुरानी सभी अफवाहों को खत्म कर दिया है. अब ये साफ हो गया है कि जिसे लोग लव स्टोरी मान रहे थे, वो सिर्फ एक पक्की दोस्ती थी. ब्रेट ली और प्रीति जिंटा ने अलग-अलग मौकों पर बताया है कि उनके बीच कभी प्यार जैसा कुछ नहीं था. मीडिया और फैंस अक्सर दो बड़े सितारों की गहरी दोस्ती को गलत समझ लेते हैं. ये मामला बताता है कि कैसे एक नॉर्मल रिश्ते को भी बड़ा चढ़ाकर देखा जाता है. दोनों ने हमेशा एक-दूसरे का सम्मान किया है. इस पूरे घटनाक्रम से ये सीख मिलती है कि अफवाहों पर बिना सोचे-समझे भरोसा नहीं करना चाहिए. ब्रेट ली के इस बयान से अब फैंस को भी सच समझ आ गया है.