मुस्लिम एक्ट्रेस से ऑटो ड्राइवर ने की बदतमीजी, बेटी के सामने हुई शर्मनाक हरकत, कहा- 'मेरा हाथ पकड़ा और.....'

Shamim Akbar Ali: बॉलीवुड एक्ट्रेस शमीम अकबर इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने उनके साथ छेड़छाड़ की है. उन्होंने बताया कि वो ऑटो से उतर पाती उससे पहले ड्राइवर अचानक गुस्से में आ गया और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया.
Shamim Akbar Alli: बॉलीवुड एक्ट्रेस शमीम अकबर अली को लेकर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, शमीम अकबर के साथ एक ऑटो रिक्शा वाले ने दिनदहाड़े छेड़छाड़ की है. एक्ट्रेस ने बताया कि इस दौरान उनके साथ 5 साल की बेटी भी सामने थी. एक्ट्रेस ने आरोपी रिक्शा वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है-
क्या है मामला?
फिल्म 'इन द मंथ ऑफ जुलाई' की फेमस एक्ट्रेस शमीम अकबर अली ने मिड-डे से बात करते हुए इस बात खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने उनके साथ बदतमीजी की है. ये घटना 1 नवंबर की दोपहर को हुई है. शमीम अकबर ने बताया कि करीब 2.45 बजे जब वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने पहुंचीं और ऑटो ड्राइवर से रुकने को कहा, तो वो चिढ़ गया और उन्हें गालियां देने लगा. उसने एक्ट्रेस से जल्दबाजी में किराया मांगा. शमीम ने बताया कि वे जल्दी में थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और उसी रिक्शा में बैठकर ड्राइवर से घर छोड़ने के लिए कहा.
ड्राइवर ने की उनके साथ बदतमीजी
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि जब तक वो अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचीं, तब तक मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुका था. उनकी बेटी ने फाउंटेन एरिया तक थोड़ी दूर जाने के लिए कहा, लेकिन शमीम ने इनकार करते हुए कहा कि वो कोई दूसरा ऑटो ले लेंगी. इससे पहले कि वो ऑटो से उतर पाती, ड्राइवर अचानक गुस्से में आ गया और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया. हाथ पकड़ने के बाद उसे जोर से मरोड़ दिया. ये सब जब हो रहा था तब उनकी बेटी वहां मौजूद थी.
थाने में हसीना ने दर्ज कराया केस
बता दें कि एक्ट्रेस ने इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है. पुलिस ने रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नोट कर लिया है और इस मामले में कार्रवाई जारी है. वहीं एक्ट्रेस शमीम अकबर अली के वर्कफ्रंट की करें तो हसीना इन दिनों फिल्मों से दूर हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए काफी एक्टिव रहती हैं.
