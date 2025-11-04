Advertisement
trendingNow12988891
Hindi Newsबॉलीवुड

मुस्लिम एक्ट्रेस से ऑटो ड्राइवर ने की बदतमीजी, बेटी के सामने हुई शर्मनाक हरकत, कहा- 'मेरा हाथ पकड़ा और.....'

Shamim Akbar Ali: बॉलीवुड एक्ट्रेस शमीम अकबर इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने उनके साथ छेड़छाड़ की है. उन्होंने बताया कि वो ऑटो से उतर पाती उससे पहले ड्राइवर अचानक गुस्से में आ गया और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 04, 2025, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस शमीम अकबर
एक्ट्रेस शमीम अकबर

Shamim Akbar Alli: बॉलीवुड एक्ट्रेस शमीम अकबर अली को लेकर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, शमीम अकबर के साथ एक ऑटो रिक्शा वाले ने दिनदहाड़े छेड़छाड़ की है. एक्ट्रेस ने बताया कि इस दौरान उनके साथ 5 साल की बेटी भी सामने थी. एक्ट्रेस ने आरोपी रिक्शा वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है- 

क्या है मामला?
फिल्म 'इन द मंथ ऑफ जुलाई' की फेमस एक्ट्रेस शमीम अकबर अली ने मिड-डे से बात करते हुए इस बात खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने उनके साथ बदतमीजी की है. ये घटना 1 नवंबर की दोपहर को हुई है. शमीम अकबर ने बताया कि करीब 2.45 बजे जब वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने पहुंचीं और ऑटो ड्राइवर से रुकने को कहा, तो वो चिढ़ गया और उन्हें गालियां देने लगा. उसने एक्ट्रेस से जल्दबाजी में किराया मांगा. शमीम ने बताया कि वे जल्दी में थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और उसी रिक्शा में बैठकर ड्राइवर से घर छोड़ने के लिए कहा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ड्राइवर ने की उनके साथ बदतमीजी
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि जब तक वो अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचीं, तब तक मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुका था. उनकी बेटी ने फाउंटेन एरिया तक थोड़ी दूर जाने के लिए कहा, लेकिन शमीम ने इनकार करते हुए कहा कि वो कोई दूसरा ऑटो ले लेंगी. इससे पहले कि वो ऑटो से उतर पाती, ड्राइवर अचानक गुस्से में आ गया और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया. हाथ पकड़ने के बाद उसे जोर से मरोड़ दिया. ये सब जब हो रहा था तब उनकी बेटी वहां मौजूद थी. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

थाने में हसीना ने दर्ज कराया केस 
बता दें कि एक्ट्रेस ने इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है. पुलिस ने रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नोट कर लिया है और इस मामले में कार्रवाई जारी है. वहीं एक्ट्रेस शमीम अकबर अली के वर्कफ्रंट की करें तो हसीना इन दिनों फिल्मों से दूर हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए काफी एक्टिव रहती हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shamim Akbar Alli

Trending news

5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश