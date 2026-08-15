एवेंजर्स: डूम्सडे' में डॉक्टर डूम का खौफ, थॉर से भी ज्यादा पावरफुल दिखे रॉबर्ट डाउनी जूनियर; स्पेशल लुक ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

मार्वल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. बीते दिनों फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज करने के बाद अब मेकर्स ने फैंस के लिए एक स्पेशल लुक भी जारी किया है. लगभग एक मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में फिल्म के खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम की झलक देखने को मिल रही है.
फिल्म में विलेन डॉक्टर डूम का रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभा रहे हैं. इस वीडियो में सबसे चर्चित हिस्सा थॉर और डॉक्टर डूम के बीच होने वाली टक्कर है. जहां एक तरफ थॉर पूरी ताकत के साथ डॉक्टर डूम का सामना करते नजर आते हैं. वह उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे.
हालांकि, डॉक्टर डूम पर थॉर की धमकी का कोई असर नहीं पड़ता. वह बेहद आत्मविश्वास के साथ थॉर का मुकाबला करता है और आखिरकार उसे काबू में कर लेता है. इसके बाद डूम अपने दमदार अंदाज में कहता है कि नरक भी उसके आदेश का पालन करता है, क्योंकि वह डूम है.
इस छोटे से स्पेशल लुक ने फिल्म में डॉक्टर डूम की ताकत और उसके खतरनाक अंदाज की झलक दे दी है. थॉर जैसे ताकतवर एवेंजर के सामने भी उसका बेखौफ रहना फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा रहा है. अब दर्शकों को फिल्म में दोनों के बीच होने वाली इस भिड़ंत को विस्तार से देखने का इंतजार है.
इस स्पेशल लुक की शुरुआत विक्टर डूम के अपने सिंहासन पर बैठे हुए नजर आते हैं, जबकि सू स्टॉर्म (वैनेसा किर्बी) की आवाज (वॉयस-ओवर) उनके अतीत की एक झलक दिखाती है. वह कहती हैं, 'वह कभी दयालु और सबकी परवाह करने वाले इंसान थे, लेकिन फिर उनसे वह सब कुछ छीन लिया गया जिसे वह प्यार करते थे. मुझे पता था कि वह भटक गए हैं, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि वह अंदर से टूट चुके हैं.'
इसके बाद सू को मैग्नेटो (इयान मैककेलन), स्टीव रोजर्स (क्रिस इवांस), शांग-ची (सिमु लियू), शुरी (लेटिशिया राइट), थोर और गैम्बिट (चैनिंग टैटम) से बात करते हुए देखा जा सकता है. फिर बीच-बीच में बर्बाद हो चुकी दुनिया की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं, और आखिर में रीड रिचर्ड्स (पेड्रो पास्कल) डूम का सामना करते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या इस तबाही के लिए वही ज़िम्मेदार हैं.
'एवेंजर्स: डूम्सडे' में तीन अलग-अलग यूनिवर्स के हीरो एक साथ आएंगे और उनका सामना डॉक्टर डूम से होगा, जो एक ऐसा खतरा है जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया. यह Avengers: Endgame (2019) के बाद Avengers सीरीज़ की पहली फ़िल्म होगी. Anthony और Joe Russo के निर्देशन में बनी Avengers: Doomsday 18 दिसंबर को रिलीज़ होगी. बॉक्स-ऑफ़िस पर इस फ़िल्म का मुकाबला Warner Bros. की Dune फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी फ़िल्म से भी होगा. फिल्म का बजट 4500 करोड़ बताया जा रहा है.