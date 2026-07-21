'रामायण' पर उठे सवाल पड़े भारी! अब 'Avengers: Doomsday' के VFX की उड़ रही धज्जियां, फैंस ने पकड़ी मार्वल स्टूडियो की बड़ी गलतियां

मार्वल स्टूडियोज की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का पहला ट्रेलर सामने आते ही फैंस की खुशी से झूम उठे. इसी खुशी के पीछे सबसे बड़ी वजह रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कमबैक है. लेकिन इस बार उन्होंने अपने सभी फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है, सुपरहीरो इस बार आयरन मैन बनकर नहीं, बल्कि खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम के किरदार में नजर आएंगे. हालांकि, ट्रेलर रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रॉबर्ट की वापसी नहीं, बल्कि फिल्म के VFX और CGI हॉट टॉपिक बन गए. कई यूजर्स ने दावा किया कि ट्रेलर के कुछ विजुअल्स पूरे नहीं हैं और वो अधूरे लग रहे हैं.यूजर्स का कहना है कि मार्वल जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी से इससे बेहतर क्वालिटी की उम्मीद थी.
वहीं देखते ही देखते इसकी तुलना नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' से होने लगी.सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि जब 'रामायण' का पहला टीजर आया था, तब लोगों ने उसके विजुअल्स और VFX पर जमकर सवाल उठाए थे. लेकिन अब जब 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के ट्रेलर में भी लोगों को कमियां नजर आ रही हैं, तो वही लोग चुप्पी साझे हुए हैं.
सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में लिखा गया कि इंडियन फिल्मों को बिना सोचे-समझे ही बहुत जल्दी ट्रोल कर दिया जाता है, जबकि हॉलीवुड फिल्मों को उसी नजर से नहीं देखा जाता है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि 'रामायण' के शुरुआती विजुअल्स, मार्वल की नई फिल्म से ज्यादा क्लियर और सही लग रहे हैं. इसी बात को लेकर इंटरनेट पर नई बहस शुरू हो गई है.
Marvel vi koi bout Great vfx cgi nahi kr rhi. All hope High for Ramayana pic.twitter.com/Wm3X5fGUBs
— Wellu (@Wellutwt) July 20, 2026
ट्रेलर देखने के बाद कई फैंस ने खुलकर अपनी राय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के कई क्लोज-अप शॉट्स ऐसे लग रहे हैं जैसे ग्रीन स्क्रीन पर जल्दबाजी में बना दिए गए हों. किसी ने कहा कि फिल्म का CGI 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' और 'एंडगेम' जैसी शानदार क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाया. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि 'क्या इस बार VFX किसी AI टूल से बनवाए गए हैं?'
VFX Experts where are you, it’s your time
The so called VFX expert who were finding flaws in Ramayana Assets and were calling it AI are now silent on Doomsday Trailer.
The Obsession of calling Indian Products BAD and finding flaws in minor details is concerning as they… pic.twitter.com/tH2LAUKGZ3
— KBP Reviews (@KshitizCritic) July 20, 2026
जहां एक तरफ कई लोग 'रामायण' को सपोर्ट करते नजर आए, वहीं कुछ यूजर्स ने इस तुलना को सही नहीं बताया. उनका कहना है कि 'रामायण' की टीम ने शुरुआत से ही दावा किया था कि फिल्म इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स लेकर आएगी. इसलिए ऑडियंस की उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं. अगर कोई फिल्म खुद अपने VFX को सबसे बड़ा अट्रैक्शन बताती है, तो लोग उसे उसी लेवल पर देखते हैं.
नितेश तिवारी की 'रामायण' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा विजुअल प्रोजेक्ट मानी जा रही है. इसके विजुअल इफेक्ट्स पर ऑस्कर विजेता स्टूडियो DNEG काम कर रहा है, जिसने 'ड्यून' और 'इंटरस्टेलर' जैसी फिल्मों में शानदार VFX दिए हैं. फिल्म के एक्शन की जिम्मेदारी गाय नॉरिस संभाल रहे हैं, जिन्होंने 'मैड मैक्स: फ्यूरी रोड' पर काम किया था.
वहीं मोशन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट टेरी नोटरी, जो 'अवतार' और 'एवेंजर्स' जैसी फिल्मों से जुड़े रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. म्यूजिक की कमान ऑस्कर विजेता हंस जिमर और ए.आर. रहमान के हाथ में है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. इतने बड़े नामों की वजह से लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं, जिससे फिल्म मेकर्स पर काफी प्रेशर भी देखने को मिल रहा है.
मार्वल फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी है. एक समय था, जब वो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूप में MCU का सबसे पॉपुलर फेस थे. 'एवेंजर्स: एंडगेम' में उनके किरदार की इमोशनल विदाई के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि वो फिर लौटेंगे. लेकिन इस बार उनकी वापसी एक हीरो के तौर पर नहीं, बल्कि MCU के सबसे ताकतवर विलेन डॉक्टर डूम के रूप में हुई है.फिल्म के ट्रेलर में उनका नया लुक काफी अलग और सस्पेंसफुल दिखाया गया है.
'एवेंजर्स: डूम्सडे' MCU की नई शुरुआत मानी जा रही है. लेकिन इसकी शुरुआत साल 2012 में रिलीज हुई पहली 'द एवेंजर्स' फिल्म से हुई थी. इसके बाद 'एवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉन', 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर'और 'एवेंजर्स: एंडगेम'ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए. खासकर इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम अपने दमदार VFX, इमोशनल स्टोरी और थानोस जैसे खतरनाक विलेन के लिए आज भी सुपरहीरो फिल्मों की मिसाल मानी जाती हैं.
अब 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से भी ऑडियंस को उसी लेवल के एक्सपीरियंस की उम्मीद है. ऐसे में ट्रेलर पर उठे सवालों के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि रिलीज तक मार्वल अपने VFX में कितना सुधार करता है और क्या ये फिल्म एक बार फिर से MCU को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएगी.