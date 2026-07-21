'रामायण' पर उठे सवाल पड़े भारी! अब 'Avengers: Doomsday' के VFX की उड़ रही धज्जियां, फैंस ने पकड़ी मार्वल स्टूडियो की बड़ी गलतियां

मार्वल स्टूडियोज की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का पहला ट्रेलर सामने आते ही फैंस की खुशी से झूम उठे. इसी खुशी के पीछे सबसे बड़ी वजह रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कमबैक है. लेकिन इस बार उन्होंने अपने सभी फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है, सुपरहीरो इस बार आयरन मैन बनकर नहीं, बल्कि खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम के किरदार में नजर आएंगे. हालांकि, ट्रेलर रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रॉबर्ट की वापसी नहीं, बल्कि फिल्म के VFX और CGI हॉट टॉपिक बन गए. कई यूजर्स ने दावा किया कि ट्रेलर के कुछ विजुअल्स पूरे नहीं हैं और वो अधूरे लग रहे हैं.यूजर्स का कहना है कि मार्वल जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी से इससे बेहतर क्वालिटी की उम्मीद थी.