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'रामायण' पर उठे सवाल पड़े भारी! अब 'Avengers: Doomsday' के VFX की उड़ रही धज्जियां, फैंस ने पकड़ी मार्वल स्टूडियो की बड़ी गलतियां

Avengers Doomsday Vs Ramayana VFX: मार्वल स्टूडियो की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर बज क्रिएट हो गया. लेकिन इसी के साथ एक्स यूजर्स ने ट्रेलर के VFX में कई बड़ी गलतियां पकड़ लीं, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई और अब इसे रणबीर कपूर की 'रामायण' के साथ जोड़ा जा रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 21, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:46 PM IST
'रामायण' पर उठे सवाल पड़े भारी! अब 'Avengers: Doomsday' के VFX की उड़ रही धज्जियां, फैंस ने पकड़ी मार्वल स्टूडियो की बड़ी गलतियां

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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