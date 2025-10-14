Advertisement
'बहुत बच्चों के मां-बाप...; शादी के 13 दिन बाद अविका गौर और मिलिंद कर रहे बेबी प्लानिंग?

अविका गौर और मिलिंद ने 'पति पत्नी और पंगा' में शादी की. कपल नेशनल टीवी पर शादी के बंधन में बंधा. दोनों से शादी के बाद पेरेंट्स बनने पर सवाल किया गया तो मिलिंद ने बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा अभी इसमें समय है, लेकिन वो गोद लेना चाहगें क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें पेरेंट्स की जरूरत है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:17 PM IST
'बहुत बच्चों के मां-बाप...; शादी के 13 दिन बाद अविका गौर और मिलिंद कर रहे बेबी प्लानिंग?

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री अविका गोर ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की. खास बात यह है कि उनकी यह शादी देश के नेशनल टीवी पर दिखाई गई, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी. अविका ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया और इस फैसले से जुड़ी अपनी भावनाएं साझा कीं. 

अविका गोर ने किया खुलासा

अविका ने कहा कि टीवी पर शादी करना एक खास अनुभव था. उन्होंने कहा, ''जब हमने यह फैसला लिया, तो हमें अच्छी तरह पता था कि लोग इस बात पर अपनी अलग-अलग राय देंगे और आलोचना भी हो सकती है. लेकिन हमने कभी इस बात से डर कर पीछे नहीं हटना चाहा. बचपन से ही मैं अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना पसंद करती आई हूं. फिर चाहे वह कोई काम हो या शादी, मैं हमेशा अपने मन की सुनती हूं और अपने रास्ते खुद बनाती हूं.''

उन्होंने आगे कहा, ''मेरा सफर कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग अपने लिए सपना मानते हैं. हालांकि, इस खास जिंदगी को जीना आसान नहीं होता. लोगों की आलोचना सहना और फिर भी अपने विश्वासों पर कायम रहना, ये सब काफी मुश्किल होता है. मैंने यह सब झेला है और इसी वजह से मैं आज उस मुकाम पर हूं जहां मैं अपने काम और निजी जीवन दोनों में खुद को बेहतर मानती हूं.'' 

इस वजह से लिया नेशनल टीवी पर शादी करने का फैसला

उन्होंने कहा कि उनके लिए यह शादी सिर्फ एक आम शादी नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय था, जो उनकी पहचान के हिसाब से बिल्कुल अलग था.

शादी के दौरान मिलने वाले अटेंशन की बात करते हुए अविका ने कहा, ''शादी की वजह से हम और हमारे परिवार वाले खूब सुर्खियों में रहे. यह अच्छा है या बुरा, यह लोगों की सोच पर निर्भर करता है. लेकिन इतना अटेंशन मिलना भी एक बड़ी बात है. इससे पता चलता है कि लोग हमारी जिंदगी और फैसलों में दिलचस्पी रखते हैं. यह भी मेरे लिए एक तरह की सफलता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपने काम और फैसलों के जरिए लोगों के दिलों और दिमागों में जगह बना पाते हैं.''

शादी के सबसे खास पल के बारे में पूछने पर अविका ने बताया कि शादी के दौरान जब वे फेरे ले रही थीं, तभी उन्हें वह एहसास हुआ कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह हो चुकी है. यह पल उनके लिए काफी भावुकता से भरा था. साथ ही अब शादी के 13 दिन बाद कपल ने फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की है. उन्होंने बच्चे के लेकर अपनी दिली इच्छा जाहिर की है. मिलिंद ने कहा 'नहीं नहीं अभी टाइम है. अभी हम दोनों अपनी जिंदगी जीएंगे साथ में. कभी अगर सही लगा तो ठीक है. नहीं तो अडॉप्ट करेंगे यार... बच्चों की कमी थोड़ी न है. जिनको जरूरत है अच्छे मां-बाप की. इतने अच्छे मां-बाप कहां मिलेंगे.' 

 

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

