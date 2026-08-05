अगर इस एक्टर ने 'दीवाना' नहीं ठुकराई होती, तो शायद शाहरुख खान नहीं बनते सुपरस्टार; अब होता है पछतावा

आज के दौर में शाहरुख खान और अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी डेब्यू फिल्म 'दीवाना' और 'फूल और कांटे' के लिए वह मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. दरअसल, साल 1992 में रिलीज हुई राज कंवर की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म 'दीवाना' में राजा का किरदार पहले अभिनेता अविनाश वधावन को ऑफर किया गया था. लेकिन फिर सिचुएशन ऐसे हुए कि ये रोल शाहरुख खान को मिला, जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी.
अविनाश ने कहा, 'उन्होंने मुझे 'दीवाना' करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की.' एक्टर कहते हैं, 'मुझे डेट्स की प्रॉब्लम के अलावा ऋषि कपूर के बाद सेकेंड लीड बनने और फिल्म के दूसरे हाफ में एंट्री करने में भी परेशानी थी. मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था. लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा रोल होगा. फिल्म का टाइटल ही तुम हो. लेकिन मैं इन बातों से आसानी से नहीं माना. मैं पहले ही फिल्मों में सोलो हीरो रह चुका था.' अविनाश ने आगे कहते हैं, 'जब तक फिल्म 'दीवाना' सिर्फ स्क्रिप्टिंग के स्टेज पर थी, उन्हें पक्का नहीं था कि यह आखिर में एक हिट फिल्म बनेगी या नहीं.
हिंदी रश के यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता था कि राजू इसे कितनी अच्छी तरह डायरेक्ट करेंगे. हालांकि कंवर ने शेखर कपूर की 1987 की सुपरहीरो फिल्म 'मिस्टर इंडिया' और राजकुमार संतोषी की 1990 की एक्शन फिल्म 'घायल' जैसी हिट फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन 'दीवाना' से उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की.
एक्टर ने कहा, 'हर फिल्म की कहानी एक जैसी ही लगती है. ‘मैंने प्यार किया’ की कहानी क्या थी? एक गरीब लड़की, एक अमीर लड़का, परिवार का विरोध और आखिर में मिलन. फिल्म 'बॉबी' की कहानी भी यही थी, और ‘कयामत से कयामत तक’ की भी. लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि डायरेक्टर उसे कैसे बनाता है, फिल्म में कैसी जान डालता है? उसे कैसे पेश करता है? गाने हिट होते हैं या नहीं? और दर्शकों को क्लाइमैक्स पसंद आता है या नहीं. सिर्फ कहानी सुनना और उसे स्क्रीन पर देखना दोनों बहुत अलग बातें हैं.'
बातचीत के दौरान अविनाश ने शाहरुख खान को दीवाना में मिली सफलता का श्रेय अपनी किस्मत को दिया. उन्होंने कहा, 'वह एक बेहतरीन एक्टर हैं. मैं उन्हें पसंद करता हूं. वह जहां भी हैं, वहां रहने के हकदार हैं. और मैं जहां भी हूं, वहां रहने का हकदार हूं क्योंकि मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर दस बार.'
अविनाश ने बताया कि उन्होंने न सिर्फ 'दीवाना' ठुकराई, बल्कि अजय देवगन की डेब्यू फिल्म हिट एक्शन-रोमांटिक 'फूल और कांटे' का ऑफर भी छोड़ दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि महेश भट्ट की 1992 की हॉरर-फ़ैंटेसी फिल्म 'जूनून' की शूटिंग के दौरान कोहली के युवा असिस्टेंट डायरेक्टर रोहित उनसे मिलने आए थे. एक्टर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि क्या वह आज वाले रोहित शेट्टी ही हैं, मुझे पक्का नहीं पता.' बता दें कि रोहित शेट्टी ने 'फूल और कांटे' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, जिससे देवगन के साथ उनका तीन दशक से ज्यादा लंबा साथ शुरू हुआ.
रोहित ने अविनाश को फिल्म के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए गाने सुनाए, जो उन्हें बहुत पसंद आए. लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने गर्मियों की छुट्टियों में फ़िल्म की ज़्यादातर शूटिंग के लिए एक कॉलेज बुक किया था. इसलिए उन्हें अविनाश से लगातार 40 दिन चाहिए थे. एक्टर ने याद करते हुए कहा, 'ऐसा तो हो ही नहीं सकता था! लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कॉलेज को पेमेंट कर दिया है और एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर सरोज ख़ान की डेट्स भी बुक कर ली हैं.'
दरअसल, अविनाश पहले ही बड़े डायरेक्टर्स की चार फिल्मों के गानों की शूटिंग का कमिटमेंट कर चुके थे. इसलिए उन्हें यह ऑफर ठुकराना पड़ा. अविनाश ने कहा, 'मुझे लगता है कि उसके बाद वे अक्षय कुमार के पास भी गए थे, लेकिन वे भी इसे नहीं कर पाए. क्योंकि वीरू देवगन एक्शन डायरेक्टर थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे अजय को कास्ट करने का सुझाव दिया. किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह फ़िल्म सुपर-हिट हो जाएगी.'
एक्टर कहते हैं जब 'फूल और कांटे' सुपर-हिट हो गई थी और दोनों को ही फ़िल्म ठुकराने का अफसोस हुआ था. अविनाश ने देवगन के उस आइकॉनिक एंट्री शॉट की तारीफ की जिसमें वे दो पैरलर चल रही मोटरसाइकिलों पर खड़े थे. उन्होंने यह भी बताया कि सलमान खान के 'आई मिलन की रात' फिल्म ठुकराने से उन्हें भी फायदा हुआ था.
लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि फिल्म इंडस्ट्री में वे अकेले ही आगे बढ़ रहे थे. उनका कोई गॉडफ़ादर नहीं था और उनके पिता भी डिफ़ेंस सेक्टर से थे. अविनाश ने कहा, 'मैंने जल्दी शादी कर ली और जल्दी ही पिता भी बन गया. इसलिए, एक और तरह की ज़िम्मेदारी आ गई. कहते हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, तो आपको फ़िल्मों के बारे में ही सोचना, सोना और सपने देखना होगा. अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा अहमियत देते हैं या अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते हैं, तो इस जबरदस्त कॉम्पिटिशन वाली दुनिया में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि कई लोग आपकी जगह लेने का इंतज़ार कर रहे होते हैं. संघर्ष लगातार चलता रहता है.'
बता दें कि एक्टर ने अपने करियर में 'इंसाफ की पुकार', 'आई मिलन की रात', 'रुपये दस करोड़', 'मीरा का मोहन', 'जूनून', 'गीत', 'पुलिस और मुजरिम', 'बलमा' जैसी कई फिल्मों के जरिए खुद को साबित किया.