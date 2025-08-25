'मिलता रहे प्यार...', विराट कोहली के ग्लैमरस फोटो 'लाइक' करने पर अवनीत ने दिया रिएक्शन
Avneet Kaur Reaction on Virat Kohli Like: दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और अवनीत कौर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने विराट के उस लाइक पर रिएक्ट किया है. अवनीत जल्द ही फिल्म 'लव इन वितनाम' में नजर आने वाली है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 25, 2025, 11:26 PM IST
विराट कोहली और अवनीत कौर
Avneet Kaur Reaction on Virat Kohli Like: एक्ट्रेस अवनीत कौर आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. अवनीत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव इन वियतनाम' को लेकर चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच एक्ट्रेस ने क्रिकेटर विराट कोहली से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया. 

विराट कोहली ने लाइक कर दी थी ग्लैमरस फोटो 
दरअसल, कुछ महीने पहले विराट ने अवनीत की एक ग्लैमरस तस्वीर को लाइक कर दिया था. उस वक्त विराट के साथ उनके अफेयर की अफवाह सुर्खियां बटोरने लगी थीं. उस तस्वीर में अवनीत ने ग्रीन कलर के क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थीं. जब यह बात लोगों को पता चली तो सोशल मीडिया पर मीम्स बनना शुरू हो गए. बाद में विराट ने सफाई देते हुए कहा था कि यह इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के वजह से हुआ है. अब इस पर अवनीत कौर ने रिएक्टर किया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुस्से से लाल हो गई थी माधुरी दीक्षित, जब 1862 करोड़ के सुपरस्टार ने हाथ पर था थूका, हॉकी से मारने दौड़ पड़ी थीं हसीना

सोशल मीडिया पर एक जाना-माना नाम 
बता दें कि अवनीत कौर पहले से ही सोशल मीडिया पर एक जाना-माना नाम थीं, लेकिन विराट कोहली के एक लाइक के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी. कोहली के एक लाइक से अवनीत के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे. इसके बाद उन्हें करीब 12 ब्रांड एंडोर्समेंट भी मिले. विराट कोहली के एक लाइक से अवनीत स्टार से सुपरस्टार बन गई. हाल ही में फिल्म प्रमोशन के दौरान विराट के फोटो लाइक करने के सवाल पर अवनीत ने जवाब दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मिलता रहे प्यार...'
अवनीत कौर से फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ के ट्रेलर लॉन्च पर दिग्गज से मिलने वाले अटेंशन और तारीफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया. अवनीत ने कहा कि 'मिलता रहे प्यार बस, अब क्या बोलूं मैं.' बता दें कि अवनीत कौर की अपकमिंग फिल्म 'लव इन वियतनाम' 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में अवनीत कौर के साथ शांतनु माहेश्वरी और वियतनामी अदाकारा खा एनगन के साथ नजर आएंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

