3 मिनट 12 सेकंड का ये गाना, 1-1 शब्द से खुद को कर पाओगे कनेक्ट, कपल की केमेस्ट्री पर आ जाएगा दिल, VIDEO

Avneet Kaur Shantanu Maheshwari New Song: अवनीत कौर और शांतनु की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लव इन वियतनाम' के मेकर्स ने फिल्म का गाना 'फकीरा' रिलीज कर दिया है. वरुण जैन ने इस गाने को अपनी आवाज दी है और इसे आमिर अली ने कंपोज किया है. फकीरा एक सूफी रॉक स्टाइल का भावुक गाना है, जो प्यार में जुदा होने का दर्द बहुत खूबसूरती से दिखाता है.

दर्शकों को गाना आएगा काफी पसंद

हाल ही में गाने को लेकर शांतनु ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि फकीरा उन गानों में से है जो दर्शकों को काफी पसंद आएगा. यह सिर्फ एक धुन नहीं है, बल्कि एक एहसास है. इसमें प्यार और जुदाई का मेल है, जिसे खूबसूरती से पेश किया गया है.

यह गाना है एक सूफी संगीत की गहराई

गायक वरुण जैन ने कहा कि जब हमने इस गाने पर काम करना शुरू किया था, तो हमारा मकसद ऐसा गाना बनाना था, जो पुराना भी लगे और नया भी. जिसमें सूफी संगीत की गहराई हो, लेकिन आज के जज्बात भी शामिल हों. मेरे लिए फकीरा सिर्फ फिल्म का गाना नहीं है, बल्कि वो डोर है, जो प्यार और दर्द को आपस में जोड़ती हो.

टूटे हुए दिल के दर्द को बयां करेगा गाना

अवनीत कौर कहती हैं कि यह गाना टूटे हुए दिल के दर्द को बयां करता है. लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि धीरे-धीरे उस दर्द पर मरहम की तरह काम करता है. फकीरा ऐसा गाना है जो आपके दिल में बस के रह जाता है, जैसे कोई पुराना जख्म आपको मजबूत बना देता है.

इस दिन थिएटर में फिल्म देगी दस्तक

राहत शाह काजमी द्वारा निर्देशित लव इन वियतनाम में वियतनामी एक्टर खा नगन भी अहम भूमिका में हैं. राहत काजमी फिल्म स्टूडियोज, इनोवेशन्स इंडिया और ब्लू लोटस पिक्चर्स द्वारा निर्मित और जी स्टूडियोज, एंड प्रोडक्शन्स, जेबाइश एंटरटेनमेंट, तारिक खान प्रोडक्शन्स और मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दसत्क देगी. (एजेंसी)