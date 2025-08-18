3 मिनट 12 सेकंड का ये गाना, 1-1 शब्द से खुद को कर पाओगे कनेक्ट, कपल की केमेस्ट्री पर आ जाएगा दिल, VIDEO
Advertisement
trendingNow12886801
Hindi Newsबॉलीवुड

3 मिनट 12 सेकंड का ये गाना, 1-1 शब्द से खुद को कर पाओगे कनेक्ट, कपल की केमेस्ट्री पर आ जाएगा दिल, VIDEO

Avneet Kaur Shantanu Maheshwari New Song: गानें में काफी ताकत होती है यह किसी के दिल को तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है और हमेशा के लिए यादों में बस भी सकता है. अवनीत कौर और शांतनु की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लव इन वियतनाम' के दर्द भरे गाने 'फकीरा' में आपको इन तीनों चीजों का अहसास मिलेगा. 

 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 18, 2025, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अवनीत कौर और शांतनु का गाना 'फकीरा'
अवनीत कौर और शांतनु का गाना 'फकीरा'

Avneet Kaur Shantanu Maheshwari New Song: अवनीत कौर और शांतनु की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लव इन वियतनाम' के मेकर्स ने फिल्म का गाना 'फकीरा' रिलीज कर दिया है. वरुण जैन ने इस गाने को अपनी आवाज दी है और इसे आमिर अली ने कंपोज किया है. फकीरा एक सूफी रॉक स्टाइल का भावुक गाना है, जो प्यार में जुदा होने का दर्द बहुत खूबसूरती से दिखाता है.

दर्शकों को गाना आएगा काफी पसंद 
हाल ही में गाने को लेकर शांतनु ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि फकीरा उन गानों में से है जो दर्शकों को काफी पसंद आएगा. यह सिर्फ एक धुन नहीं है, बल्कि एक एहसास है. इसमें प्यार और जुदाई का मेल है, जिसे खूबसूरती से पेश किया गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह गाना है एक सूफी संगीत की गहराई
गायक वरुण जैन ने कहा कि जब हमने इस गाने पर काम करना शुरू किया था, तो हमारा मकसद ऐसा गाना बनाना था, जो पुराना भी लगे और नया भी. जिसमें सूफी संगीत की गहराई हो, लेकिन आज के जज्बात भी शामिल हों. मेरे लिए फकीरा सिर्फ फिल्म का गाना नहीं है, बल्कि वो डोर है, जो प्यार और दर्द को आपस में जोड़ती हो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टूटे हुए दिल के दर्द को बयां करेगा गाना 
अवनीत कौर कहती हैं कि यह गाना टूटे हुए दिल के दर्द को बयां करता है. लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि धीरे-धीरे उस दर्द पर मरहम की तरह काम करता है. फकीरा ऐसा गाना है जो आपके दिल में बस के रह जाता है, जैसे कोई पुराना जख्म आपको मजबूत बना देता है.

इस दिन थिएटर में फिल्म देगी दस्तक 
राहत शाह काजमी द्वारा निर्देशित लव इन वियतनाम में वियतनामी एक्टर खा नगन भी अहम भूमिका में हैं. राहत काजमी फिल्म स्टूडियोज, इनोवेशन्स इंडिया और ब्लू लोटस पिक्चर्स द्वारा निर्मित और जी स्टूडियोज, एंड प्रोडक्शन्स, जेबाइश एंटरटेनमेंट, तारिक खान प्रोडक्शन्स और मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दसत्क देगी. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Fakiralove in VietnamAvneet KaurShantanu Maheshwari

Trending news

गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
;