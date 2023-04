Avneet Kaur: 21 साल की इस हसीना ने शीशे के सामने खींची ऐसी फोटो, लोगों की नजरें खास टैटू पर जा टिकीं!

Avneet Kaur New Pics: महज 21 साल की उम्र में अवनीत कौर (Avneet Kaur) इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं. दुनियाभर की पॉपुलैरिटी बटोर चुकीं अवनीत कौर (Avneet Kaur Photos) अक्सर ही अपने बोल्ड और हॉट अंदाज से नेटीजन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती रहती हैं. हाल में भी अवनीत कौर (Avneet Kaur Instagram) ने कुछ ऐसा ही किया है, अवनीत ने इंस्टाग्राम पर छोटा-सा टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहनकर अपने कई प्राइवेट टैटूज एक्सपोज किए हैं. अवनीत कौर (Avneet Kaur New Look) का एक बार फिर से कातिलाना स्टाइल देख लोग आहें भरते हुए नजर आ रहे हैं...

अवनीत ने दिखाए अपने टैटू! अवनीत कौर (Avneet Kaur Tattoo) लेटेस्ट फोटोज में शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रही हैं. मिरर सेल्फी में अवनीत कौर व्हाईट क्रॉप टॉ के साथ ब्लू डेनिम शॉर्ट्स कैरी किए दिख रही हैं. साथ ही अवनीत (Avneet Kaur Latest Photos) लेटेस्ट फोटोज में जमकर अपने प्राइवेट टैटूज दिखा रही हैं. अवनीत पहली फोटो में अपने चेस्ट के लोअर बोन पर बना टैटू दिखा रही हैं. तो साथ ही उनका लेफ्ट लेग वाला टैटू भी दिख रहा है. शीशे के सामने जिस तरह से खड़े होकर अवनीत कौर पोज दे रही हैं, उनका स्वैग देखने लायक है.

View this post on Instagram A post shared by Avneet Kaur Official (@avneetkaur_13) अलादीन से फेमस हुई हैं अवनीत...! अवनीत कौर (Avneet Kaur Tv Serial) ने बहुत ही छोटी उम्र से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी. सबसे पहले अवनीत ने डांस इंडिया डांस में हिस्सा लिया था. अवनीत (Avneet Kaur Movies) साल 2010 से लगातार टीवी पर छाई हुई हैं. सीरियल अलादीन से तो अवनीत कौर घर-घर में फेमस हो गई थीं. फिर अवनीत कौर पहली बार रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी से बॉलीवुड की तरफ बढ़ीं. अब रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही अवनीत कौर (Avneet Kaur Upcoming Films) टीकू वेड्स शेरू और लव की अरेंज मैरिज जैसी फिल्मों में भी दिखाई देने वाली हैं.