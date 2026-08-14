Serial Kisser के टैग से बनाई दूरी ... Awarapan 2 ने बढ़ाई Emraan Hashmi की डिमांड, फैंस ने फिर खंगालीं ये 4 फिल्में

14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ रिलीज हुई है, जिसमें एक्टर एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में लौटे हैं. करीब 19 साल बाद इस किरदार की वापसी ने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शिवम फिर से अपराध की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन इस बार उसके सामने प्यार, बलिदान और पश्चाताप की नई चुनौती है. फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में हैं. रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग और शुरुआती रिएक्शन में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.
साल 2007 में इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' रिलीज हुई थी, जो उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. फिल्म में उन्होंने शिवम नाम के एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया, जो अपराध की दुनिया में रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है. बॉस के ऑर्डर, प्यार और अपनी अंतरात्मा के बीच फंसा शिवम धीरे-धीरे पश्चाताप की तरफ बढ़ता है.
'आवारापन' साल 2007 में रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, लेकिन समय के साथ ऑडियंस ने इसे अपना लिया. फिल्म के गाने, इमरान की आंखों से दिखता दर्द और उनका सीरियस एक्टिंग आज भी लोगों को याद है. यही वजह है कि ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई. वहीं 'आवारापन 2' के रिलीज होते ही फैंस फिर से इमरान की उन फिल्मों को खंगालने लगे, जिसमें उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग देखने को मिलती है. आइए बताते हैं कि ऑडियंस फिर से कौन-सी फिल्में देखने की डिमांड कर रही है.
दिबाकर बनर्जी की पॉलिटिकल थ्रिलर ‘शंघाई’ में इमरान हाशमी ने अपने आम रोमांटिक हीरो वाले अंदाज से बिल्कुल अलग काम किया. उन्होंने जोगिंदर परमार नाम के एक वीडियोग्राफर का किरदार निभाया, जो एक बड़ी पॉलिटिक्स और सरकारी भ्रष्टाचार के मामले में उलझ जाता है. फिल्म की कहानी सत्ता, जमीन, राजनीति और आम आदमी के स्ट्रगल को सामने रखती है. इमरान का किरदार भले ही फिल्म के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई देता हो, लेकिन उनका देसी अंदाज और बेबाक एक्टिंग कहानी में एक अलग रंग भर देती है.
‘टाइगर्स’ में इमरान हाशमी ने अयान नाम के एक मेडिशन सैलर का किरदार निभाया है. कहानी तब गंभीर मोड़ लेती है जब अयान को पता चलता है कि जिस बेबी फॉर्मूला को वो बेच रहा है, उससे कई मासूम बच्चों की जान जा रही है. इसके बाद, वो बड़ी कंपनी के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है. डेनिस टानोविक के निर्देशन में बनी ये फिल्म इमरान के लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस थी, क्योंकि इसमें न ग्लैमर था और न ही उनका ट्रैडिशनल रोमांटिक अंदाज. उन्होंने बेहद शांत और बैलेंस तरीके से एक ऐसे आदमी की कहानी निभाई, जो सच सामने लाने के लिए बड़ी ताकत से टकराता है.
इमरान हाशमी की अलग और सस्पेंस से भरपूर फिल्मों की बात हो, तो ‘एक थी डायन’ को भुलाया नहीं जा सकता है. इसमें उन्होंने बोबो नाम के मशहूर जादूगर का किरदार निभाया है, जिसकी जिंदगी अजीब घटनाओं और बचपन की डरावनी यादों से परेशान हो जाती है. फिल्म जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, ऑडियंस को समझ नहीं आता कि बोबो के साथ जो कुछ हो रहा है, वो सच है या उसके दिमाग का वहम. इमरान ने किरदार के डर, उलझन और मानसिक तनाव को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा था. कन्नन अय्यर की इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, कल्कि केकलां और हुमा कुरैशी भी नजर आई थीं.
साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म ‘तुम मिले’ में इमरान हाशमी को एक बिल्कुल अलग तरह के रोमांटिक किरदार में देखा गया. फिल्म की कहानी 2006 की मुंबई बाढ़ में फंसे एक ऐसे कपल की है, जो अपने रिश्ते और जिंदगी की मुश्किलों के बीच फंस जाता है. इमरान ने अक्षय नाम के एक कलाकार का किरदार निभाया, जिसकी जिंदगी में प्यार और करियर दोनों की अपनी-अपनी परेशानियां हैं.
फिल्म में बाढ़ सिर्फ कोई आम आपदा नहीं, बल्कि रिश्ते की परीक्षा भी बन जाती है. इमरान और सोहा अली खान की केमिस्ट्री ने कहानी को इमोशनल मोड़ दिया था. फिल्म को भले ही बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके गाने को आज भी याद किया जाता है.
इन फिल्मों को एक साथ देखें तो, इमरान हाशमी के करियर की असली तस्वीर सामने आती है. उन्हें लंबे समय तक सिर्फ रोमांटिक और सीरियल किसर इमेज के लिए जाना गया, लेकिन ‘आवारापन’, ‘शंघाई’, ‘टाइगर्स’ और ‘एक थी डायन’ जैसी फिल्मों ने उनकी एक्टिंग की दूसरी परत दिखाई. खास बात ये है कि इन किरदारों में इमरान ने सिर्फ डायलॉग बोलने के बजाय अपने चेहरे और आंखों से भी भावनाएं जाहिर कीं. अब ‘आवारापन 2’ में शिवम की वापसी ने उनके पुराने फैंस को फिर से जोड़ दिया है.