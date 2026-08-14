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Serial Kisser के टैग से बनाई दूरी ... Awarapan 2 ने बढ़ाई Emraan Hashmi की डिमांड, फैंस ने फिर खंगालीं ये 4 फिल्में

Emraan Hashmi Awarapan 2: आज 14 अगस्त को सिनेमाघरों में एक नहीं, बल्कि दो बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी है. जहां एक ओर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है, तो वहीं इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' यंग जनरेशन का दिल जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है. इसी बीच फैंस ने एक्टर की कुछ ऐसी पुरानी फिल्में खंगाल निकाली हैं, जिसमें उनकी सीरियल किसर इमेज कम और वर्सेटाइल एक्टर की छवि ज्यादा नजर आती है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 14, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:29 PM IST
Serial Kisser के टैग से बनाई दूरी ... Awarapan 2 ने बढ़ाई Emraan Hashmi की डिमांड, फैंस ने फिर खंगालीं ये 4 फिल्में

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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