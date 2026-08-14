Serial Kisser के टैग से बनाई दूरी ... Awarapan 2 ने बढ़ाई Emraan Hashmi की डिमांड, फैंस ने फिर खंगालीं ये 4 फिल्में

‘टाइगर्स’ में इमरान हाशमी ने अयान नाम के एक मेडिशन सैलर का किरदार निभाया है. कहानी तब गंभीर मोड़ लेती है जब अयान को पता चलता है कि जिस बेबी फॉर्मूला को वो बेच रहा है, उससे कई मासूम बच्चों की जान जा रही है. इसके बाद, वो बड़ी कंपनी के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है. डेनिस टानोविक के निर्देशन में बनी ये फिल्म इमरान के लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस थी, क्योंकि इसमें न ग्लैमर था और न ही उनका ट्रैडिशनल रोमांटिक अंदाज. उन्होंने बेहद शांत और बैलेंस तरीके से एक ऐसे आदमी की कहानी निभाई, जो सच सामने लाने के लिए बड़ी ताकत से टकराता है.