बॉक्स ऑफिस पर 'आवारापन 2' ने मचा दिया धमाल, खुश हुईं इमरान हाशमी की पत्नी परवीन; लिखा-अक्खा बॉलीवुड एक तरफ...

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल ने रिलीज के महज तीन दिनों में भारत में करीब 82 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. साथ ही इमरान हाशमी ने लगभग 14 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट दी है.
फिल्म की कामयाबी से इमरान हाशमी की पत्नी परवीन हाशमी भी काफी खुश हैं. साथ ही एक्टर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इमरान के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा. परवीन ने लिखा कि इमरान को इस मुकाम तक पहुंचने में 23 साल लगे हैं.
इंस्टाग्राम पर परवीन ने सोमवार लिखा, 'एमी को आज इस मुकाम तक पहुंचने में 23 साल लग गए...23 साल का सब्र, लगन, भरोसा, समर्पण, और अनगिनत दुआएं और प्रार्थनाएं!!' साथ ही परवीन ने माना कि इमरान के करियर में सफल फिल्में भी रहीं और ऐसी फिल्में भी जो उम्मीद के मुताबिक नहीं चलीं. उन्होंने कहा कि जो बात हमेशा एक जैसी रही, वह थी उनकी यह सोच कि वे नाकामियों को अपने आगे के फैसलों पर हावी नहीं होने देंगे और काम करते रहेंगे.
उन्होंने आगे लिखा, 'कुछ शुक्रवार बहुत अच्छे रहे तो कुछ ने दिल तोड़ा और निराशा दी. इमरान लगातार काम करते रहे और उन्हें यकीन था कि उनकी मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह.' साथ ही उन्होंने 'आवारापन 2' को मिले रिस्पॉन्स और इमरान के उसकी सफलता को संभालने के तरीके के बारे में भी बात की. परवीन ने लिखती हैं, 'और अब, इतने शानदार आंकड़ों और लोगों से मिल रहे इतने प्यार के बावजूद मेरे आस-पास के लोग अक्सर पूछते हैं. वह अब भी इतने जमीन से जुड़े और शांत कैसे हैं? यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है!!'
साथ ही परवीन ने इमरान को उनके फैंस से मिलने वाले प्यार का जिक्र करते हुए 'द बस्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba***ds of Bollywood) की एक मशहूर लाइन का भी ज़िक्र किया. उन्होंने लिखा, 'शायद इसीलिए यह लाइन पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ' इंडस्ट्री और उनके फ़ैन्स के दिलों को इतनी गहराई से छूती है.'
बता दें कि साल 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' एक क्राइम और इमोशनल ड्रामा फिल्म थी, जिसमें इमरान हाशमी के किरदार शिवम पंडित को एक गैंगस्टर के रूप में दिखाया गया था, जो अपने दर्दनाक अतीत से जूझ रहा होता है. इस फिल्म में आलिया का किरदार उसकी जिंदगी में उम्मीद लेकर आता है, लेकिन एक दुर्घटना में आलिया की मौत शिवम को पूरी तरह बदल देती है. इस फिल्म के गाने, 'तो फिर आओ' और 'माहिया' जैसे गाने आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. अब लगभग 19 साल बाद इसका सीक्वल आया है.