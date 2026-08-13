Awarapan 2: इमरान हाशमी का वही दर्द, वही इंटेंस अंदाज फिर करेगा दिल पर वार; 'आवारापन 2' आपको क्यों देखनी चाहिए? जानें 5 बड़ी वजहें

Awarapan 2: 'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ...' एक वक्त था जब रोमांस की बात होती थी तो सबसे पहले इमरान हाशमी का नाम हर किसी की जुबान पर आता था. हालांकि आज इमरान की ज्यादा फिल्में नहीं आती हैं, लेकिन एक वक्त था, जब इंडस्ट्री में उन्हें 'चॉकलेट बॉय' और 'सीरियल किसर' के नाम से जाना जाता था. उनकी फिल्मों के लगभग सभी गाने हिट साबित हुए थे और कुछ फिल्मों में तो दर्शकों को भर-भरकर बोल्ड सीन नजर आते थे. एक वक्त था जब इंडस्ट्री में एक्टर की तूती बोलती थी.
साल 2007 में एक्टर की एक फिल्म 'आवारापन' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, इस फिल्म में उन्होंने शिवम बनकर दर्शकों का दिल जीता था. अब करीब 19 साल बाद एक बार फिर वही किरदार 'आवारापन 2' के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए लौट रहा है. फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इमरान हाशमी के फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.
अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं, तो आपने उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' का ट्रेलर जरूर देखा होगा. ट्रेलर में इमरान का दमदार डायलॉग 'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा, या मैं' भी आपने सुना होगा, जिसने यकीनन आपका दिल छू लिया होगा. जिस इंटेंस अंदाज में इमरान ने इस डायलॉग को पर्दे पर उतारा है, वह सीधे उनके चाहने वालों के दिल में उतर गया.
इस फिल्म में इमरान शिवम पंडित के किरदार में लौट रहे हैं. फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है, इसमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. इमरान के साथ फिल्म में दिशा पाटनी, शबाना आजमी और सुविंदर विक्की जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे. ऐसे में इमरान हाशमी के फैंस के लिए सवाल उठता है कि आखिर 'आवारापन 2' देखने की क्या वजह है? क्या इस फिल्म की पुरानी यादें ही दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच पाएंगी या फिर इस बार दर्शकों को कुछ नया ही एक्सपीरियंस मिलेगा. आइए जानते हैं 5 बड़ी वजहें कि इस फिल्म को क्यों देखनी चाहिए.
इमरान हाशमी के फैंस के लिए इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि 'आवारापन 2' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इमरान हाशमी के उस इंटेंस और दर्द भरे अंदाज की दमदार वापसी है, जिसके लिए उन्हें हर कोई पसंद करता है. साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन 2' में उन्होंने शिवम पंडित का दमदार किरदार निभाया था, जो अपराध की दुनिया में रहने वाला एक ऐसा शख्स था, जिसके भीतर प्यार और इंसानियत अभी तक जिंदा थी. फिल्म के आखिर में शिवम का सफर एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाता है और उसका बलिदान कहानी की सबसे भावुक यादों में से एक बन जाता है. अब दो दशक बाद 'आवारापन 2' में वही किरदार वापस आ रहा है. फिल्म में शिवम एक बार फिर अपराध की दुनिया में लौट रहे हैं और उनके सामने प्यार, बदला, पश्चाताप और बलिदान के बीच चुनाव करने की चुनौती होगी. आखिर 19 साल बाद शिवम की जिंदगी किस मोड़ पर पहुंची है. हालांकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही थी, लेकिन वक्त के साथ वह एक 'कल्ट फिल्म' बन गई. फैंस के बीच फिल्म को लेकर लंबे समय से उत्सुकता रही है, जिसके बाद इसका दूसरा भाग बनाया गया है, जो पुरानी यादों को ताजा करने का वादा करता है.
फिल्म के पहले भाग में इमरान हाशमी द्वारा निभाया गया 'शिवम पंडित' का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ था. 'आवारापन 2' में इमरान एक बार फिर उसी इंटेंस रोमांटिक लवर के अवतार में वापसी कर रहे हैं. ट्रेलर में उनके इस पुराने अंदाज की झलक ने फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं.
'आवारापन' के पहले भाग के गाने आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं. फिल्म के दूसरे भाग में भी म्यूजिक शानदार होने की उम्मीद है, जिसका ट्रेलर में 'तेरा मेरा रिश्ता' गाना सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है. इसका संगीत मिथुन, अमाल मलिक, जीत गांगुली और अन्य कलाकारों ने मिलकर तैयार किया है. अब तक रिलीज हुए फिल्म के 'वे जुनून' और 'आवारापन 2' टाइटल सॉन्ग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और अब बाकी गानों का खुलासा फिल्म रिलीज के बाद होगा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगेंगे.
फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी एक बहुत ही खतरनाक किरदार में नजर आने वाली हैं. ट्रेलर देखने के बाद से ही दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि शबाना इस नेगेटिव और खतरनाक किरदार में अपनी क्या छाप छोड़ती हैं. फिलहाल तो हर किसी की नजरें हसीना पर ही टिकी हुई हैं.
इमरान हाशमी को रोमांटिक और इंटेंस किरदारों में काफी पसंद किया जाता है. अगर आप भी उनका ऐसा किरदार देखना चाहते हैं तो आप 'आवारापन 2' को जरूर देख सकते हैं. पहली फिल्म में शिवम का किरदार बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से उनका दर्द साफ नजर आता था. सीक्वल में उनका किरदार गंभीर और डार्क नजर आने वाला है. ट्रेलर देखने के बाद मिली जानकारी के मुताबिक, फिल्म की कहानी एक्शन और इमोशन से भरपूर होगी. इसमें आपको एक्शन से लेकर रोमांस तक सब कुछ देखने को मिलेगा और गाने तो आपके दिलों में बस ही जाएंगे. जैन जी को तो फिल्म काफी पसंद आ सकती है.
आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 19 साल पुरानी यादें 'आवारापन 2' को दर्शकों के दिल तक पहुंचाने के लिए काफी होंगी, या फिर इमरान हाशमी और शिवम पंडित इस बार अपनी कहानी के दम पर नई पहचान बनाएंगे?