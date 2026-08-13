Awarapan 2: इमरान हाशमी का वही दर्द, वही इंटेंस अंदाज फिर करेगा दिल पर वार; 'आवारापन 2' आपको क्यों देखनी चाहिए? जानें 5 बड़ी वजहें

इमरान हाशमी के फैंस के लिए इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि 'आवारापन 2' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इमरान हाशमी के उस इंटेंस और दर्द भरे अंदाज की दमदार वापसी है, जिसके लिए उन्हें हर कोई पसंद करता है. साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन 2' में उन्होंने शिवम पंडित का दमदार किरदार निभाया था, जो अपराध की दुनिया में रहने वाला एक ऐसा शख्स था, जिसके भीतर प्यार और इंसानियत अभी तक जिंदा थी. फिल्म के आखिर में शिवम का सफर एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाता है और उसका बलिदान कहानी की सबसे भावुक यादों में से एक बन जाता है. अब दो दशक बाद 'आवारापन 2' में वही किरदार वापस आ रहा है. फिल्म में शिवम एक बार फिर अपराध की दुनिया में लौट रहे हैं और उनके सामने प्यार, बदला, पश्चाताप और बलिदान के बीच चुनाव करने की चुनौती होगी. आखिर 19 साल बाद शिवम की जिंदगी किस मोड़ पर पहुंची है. हालांकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही थी, लेकिन वक्त के साथ वह एक 'कल्ट फिल्म' बन गई. फैंस के बीच फिल्म को लेकर लंबे समय से उत्सुकता रही है, जिसके बाद इसका दूसरा भाग बनाया गया है, जो पुरानी यादों को ताजा करने का वादा करता है.