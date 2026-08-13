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Awarapan 2: इमरान हाशमी का वही दर्द, वही इंटेंस अंदाज फिर करेगा दिल पर वार; 'आवारापन 2' आपको क्यों देखनी चाहिए? जानें 5 बड़ी वजहें

Awarapan 2: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. क्या शिवम पंडित का जादू फिर से चलेगा? जानिए फिल्म देखने की वो 5 बड़ी वजहें जो इसे खास बनाती हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 13, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:39 PM IST
Awarapan 2: इमरान हाशमी का वही दर्द, वही इंटेंस अंदाज फिर करेगा दिल पर वार; 'आवारापन 2' आपको क्यों देखनी चाहिए? जानें 5 बड़ी वजहें
Image Credit: फिर चलेगा इमरान हाशमी का जादू? (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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