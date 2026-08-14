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Awarapan 2 Review: दर्द, मोहब्बत और बदला... एक बार फिर इमरान हाशमी का वो सालों पुराना अंदाज छू जाएगा दिल; ताजा हो जाएंगी पुरानी यादें

Awarapan 2 Review: इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘आवारापन 2’ लंबे इंतजार के बार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि, इस बार फिल्म की कहानी और कुछ किरदार बिल्कुल नए हैं, लेकिन इमरान हाशमी का अंदाज और कुछ गाने आपकी पुरानी यादों को ताजा कर देंगे.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:19 AM IST
Awarapan 2 Review: दर्द, मोहब्बत और बदला... एक बार फिर इमरान हाशमी का वो सालों पुराना अंदाज छू जाएगा दिल; ताजा हो जाएंगी पुरानी यादें
Image Credit: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो गई ‘आवारापन 2’ (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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