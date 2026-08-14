/Awarapan 2 Review: दर्द, मोहब्बत और बदला... एक बार फिर इमरान हाशमी का वो सालों पुराना अंदाज छू जाएगा दिल; ताजा हो जाएंगी पुरानी यादें

फिल्म की शुरुआत पहले पार्ट के बाद के घटनाक्रम से होती है और फ्लैशबैक की मदद से पिछली कहानी को भी समेटा जाता है. शिवम पंडित अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा, लेकिन आलिया के लिए उसका प्यार आज भी जिंदा है. एक दिन आलिया की कब्र पर पहुंचा शिवम एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनता है. वो बच्ची को एक अनाथालय में छोड़ देता है और उसका नाम आलिया रखता है. शिवम उस बच्ची और अनाथालय से जुड़ा रहता है. कहानी तब करवट लेती है, जब आलिया को गोद लेने वाला एक कपल सामने आता है और बाद में शिवम को पता चलता है कि वो बच्ची ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है. इसके बाद शिवम किस हद तक जाता है, यही फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है.