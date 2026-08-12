आवारापन की शूटिंग में शबाना आजमी को देखकर घबरा गया था ये एक्टर, मिलकर कहा- मुझे वो 18 साल की लड़की जैसी...

Awarapan 2: साल 2007 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल पूरे 18 साल बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'आवारापन 2' को लेकर दर्शकों के बीच भारी बज बना हुआ है. इस बार फिल्म में इमरान हाशमी के साथ पावरहाउस एक्टर सुविंदर विक्की भी एक बेहद दमदार और इंटेंस किरदार में नजर आने वाले हैं. हाल ही में एक खास बातचीत के दौरान सुविंदर विक्की ने फिल्म की शूटिंग, दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी के साथ अपने अनुभव और कल्ट फिल्म के सीक्वल के दबाव पर दिल खोलकर बातें की हैं.
'आवारापन 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक्टर सुविंदर विक्की ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी, तो उन्हें तुरंत लगा कि यह किरदार उन्हीं के लिए बना है. सुविंदर का कहना है कि वे हमेशा से ऐसे किरदार निभाना चाहते थे जो थोड़े इंटेंस हों और जिनमें गहरी भावनाएं छिपी हों. यह किरदार उनके अब तक के निभाए गए रोल से काफी अलग है. इसके अलावा मुकेश भट्ट का प्रोडक्शन, इमरान हाशमी और शबाना आजमी जैसी स्टार कास्ट ने उन्हें इस मेनस्ट्रीम कमर्शियल फिल्म से जुड़ने के लिए आकर्षित किया.
'शबाना आजमी को देखा तो लगा परी उतर आई है'
थिएटर से लेकर कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी के साथ काम करने का अनुभव सुविंदर के लिए बेहद खास रहा. सुविंदर ने बताया कि जब वे सेट पर पहली बार शबाना जी से मिले, तो वे काफी घबराए हुए थे. लेकिन उनका औरा इतना कमाल का था कि दिल खुश हो गया. सुविंदर ने कहा कि शबाना जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक और नूर था. उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई परी सीधे आसमान से जमीन पर उतर आई हो. वे इतनी गरिमा और खूबसूरती के साथ खुद को कैरी करती हैं कि वे बिल्कुल किसी 18 साल की युवा लड़की जैसी लग रही थीं. सेट पर उनका बर्ताव बहुत ही सहयोगात्मक था और डायलॉग भूल जाने पर भी वे बेहद कूल रहती थीं.
18 साल पुरानी लिगेसी का दबाव और सेट का माहौल
'आवारापन' जैसी कल्ट फिल्म की लिगेसी को 18 साल बाद आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है. इस बारे में बात करते हुए सुविंदर ने स्वीकार किया कि दर्शकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की बड़ी फिल्मों में हर कोई प्रोफेशनल होता है और अपना 100 प्रतिशत देता है. सुविंदर के लिए संगीत के साथ ग्रैंड एंट्री वाला सीन करना एकदम नया और रोमांचक अनुभव था. उन्होंने खुद को खुशकिस्मत बताते हुए कहा कि सेट का माहौल बहुत ही दोस्ताना था. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में काम करना बेहद आसान रहा. सेट पर सभी कलाकार आपस में मजाक करते थे और एक-दूसरे को गले लगाते थे, जिससे काम का कोई भी प्रेशर महसूस नहीं हुआ.
राजनीतिक मुद्दों पर कलाकारों की आवाज
आजकल बॉलीवुड के कई सितारे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. हाल ही में शबाना आजमी को भी एक प्रोटेस्ट में देखा गया था. इस पर अपना नजरिया पेश करते हुए सुविंदर विक्की ने बेहद खूबसूरत बात कही. उन्होंने कहा कि हम किसी भी पेशे में हों, लेकिन सबसे पहले हम एक इंसान हैं. इंसानियत हमारा पहला धर्म और कर्तव्य है. हमारा प्रोफेशन बाद में आता है, लेकिन इस धरती पर जन्म लेने के नाते एक इंसान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाना सबसे ज्यादा जरूरी है.
14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज
आपको बता दें कि फिल्म 'आवारापन 2' का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म में इमरान हाशमी, शबाना आजमी और सुविंदर विक्की मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. कल्ट म्यूजिक, बेहतरीन स्टारकास्ट और दमदार कहानी के दम पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है.