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19 साल पुराने दमदार अंदाज में लौट आया शिवम पंडित, 'आवारापन 2' का टीजर देख फैंस हुए इमोशनल; कड़क डायलॉग्स ने उड़ाए होश

Awarapan 2 Teaser Released: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' का टीजर आखिरकार रिलीज हो चुका है. 'आवारापन 2' इमरान हाशमी की सबसे कल्ट फिल्मों में से एक 'आवारापन' का सीक्वल है, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 29, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:03 PM IST
19 साल पुराने दमदार अंदाज में लौट आया शिवम पंडित, 'आवारापन 2' का टीजर देख फैंस हुए इमोशनल; कड़क डायलॉग्स ने उड़ाए होश
Image Credit: &#039;आवारापन 2&#039; का टीजरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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