19 साल पुराने दमदार अंदाज में लौट आया शिवम पंडित, 'आवारापन 2' का टीजर देख फैंस हुए इमोशनल; कड़क डायलॉग्स ने उड़ाए होश

Awarapan 2 Teaser Released: 'पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ...' इस डायलॉग का तो हर कोई फैन है. जब से राघव जुयाल ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस डायलॉग का इस्तेमाल किया है, तब से हर कोई इमरान को उनके दमदार अंदाज में देखने के लिए बेताब है. अब आखिरकार इमरान हाशमी ने अपनी आइकॉनिक फिल्म 'आवारापन 2' का टीजर जारी कर दिया है.
इस टीजर में इमरान हाशमी को देखकर उनके फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. इमरान अपने करियर के सबसे यादगार किरदारों में से एक 'शिवम पंडित' के रोल में 19 साल बाद धमाकेदार वापसी कर रहे हैं.