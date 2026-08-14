सनी देओल को पछाड़ इमरान हाशमी ने मारी बाजी? 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947'; पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कौन आगे?

स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई आवारापन 2 और बंटवारा 1947 के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला शुरू हो चुका है. 14 अगस्त को रिलीज हुई दोनों फिल्मों की कमाई में पहले ही दिन काफी अंतर देखने को मिल रहा है. शुरुआती आंकड़ों की मानें तो, इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से बाजी मार ली है.
इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के लाइव आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार शाम तक इमरान हाशमी की आवारापन 2 ने भारत में लगभग 15.57 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 18.37 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.
साथ ही, दर्शकों के बीच भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिलहाल यह देशभर में 7,872 शोज के साथ सिनेमाघरों में चल रही है. शुरुआती आंकड़ों को देखकर साफ है कि पहले दिन की बॉक्स ऑफिस रेस में इमरान हाशमी की फिल्म ने सनी देओल स्टारर बंटवारा 1947 के मुकाबले मजबूत शुरुआत की है. हालांकि, फाइनल डे-1 कलेक्शन सामने आने के बाद दोनों फिल्मों के बीच असली अंतर और साफ होगा.
वहीं, सनी देओल के 'बंटवारा 1947' की बात करें तो, फिल्म ने अब तक भारत में 3.44 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 4.06 करोड़ रुपये है और यह 7,684 शो में दिखाई जा रही है. हालांकि, ये पहले दिन के फाइनल आंकड़े नहीं हैं. कई शाम और रात के शो से होने वाली कमाई के आंकड़े अभी आने बाकी हैं.
अगर आवारापन 2 बनाम बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 कि बात करें तो फिलहाल दोनों फिल्मों के बीच काफी अंतर है. आवारापन 2 ने अब तक बंटवारा 1947 की कमाई से चार गुना ज़्यादा कमाई की है.
आवारापन 2: ₹15.57 करोड़ इंडिया नेट; ₹18.37 करोड़ इंडिया ग्रॉस
बंटवारा 1947: ₹3.44 करोड़ इंडिया नेट; ₹4.06 करोड़ इंडिया ग्रॉस
ऐसे में मौजूदा आंकड़ों के आधार पर आवारापन 2 ओपनिंग डे की साफ तौर पर विजेता है. हालांकि, अभी शाम के आंकडें आने बाकी हैं.
इसके अलावा अगर ऑक्यूपेंसी रेट्स की बात करें तो, 'बंटवारा 1947' के मुकाबले यहां भी 'आवारापन 2' की थिएटर ऑक्यूपेंसी काफी बेहतर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'आवारापन 2' का 35% और 'बंटवारा 1947' का 12% है.
'आवारापन 2' की अच्छी ओपनिंग के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि ओरिजिनल फिल्म की लोकप्रियता है. साल 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही थी, लेकिन समय के साथ इस फिल्म के चाहने वालों की संख्या काफी बढ़ गई. इमरान हाशमी का किरदार 'शिवम', फिल्म की इमोशनल कहानी और इसका म्यूज़िक आज भी फैंस के बीच पॉपुलर है. लगभग दो दशक बाद 'शिवम' के तौर पर उनकी वापसी ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं. 'आवारापन 2' में हाशमी के साथ दिशा पाटनी, शबाना आज़मी और सुविंदर विक्की भी अहम भूमिकाओं में हैं.