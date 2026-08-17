'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', वीकेंड पर इमरान हाशमी या सनी देओल किसने मारी बाजी? जानें संडे किस फिल्म ने छापे कितने नोट

बंटवारा और आवारापन 2 फिल्म थिएटर में लगी हुई है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. दो दिन की कमाई में फिल्म आवारापन 2 आगे निकल गई. दो दिन में आवारापन फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. सनी देओल की बंटवारा 1947 को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आइए जानते हैं तीसरे दिन किस फिल्म से ज्यादा कमाई की है.
सनी देओलव की फिल्म बंटवारा 1947 ने पहले दिन शुक्रवार को 5.75 करोड़ की कमाई की थी. शनिवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली थी. फिल्म ने दूसरे दिन 13.50 करोड़ की कमाई की थी. रविवार को फिल्म की कमाई की गिरावट आई है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने तीसरे दिन सडे को 7.50 करोड़ की कमाई की है.
आवारापन 2 ने पहले दिन 22 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में उछाल आया, फिल्म ने 33.75 करोड़ का बिजनेस किया. सैकनिल्क के अनुसार आवारापन 2 ने तीसरे दिन 26 करोड़ का बिजनेस किया है. फिल्म ने अब तक टोटल 82 करोड़ का बिजनेस किया है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 98.40 करोड़ का किया है.
फिल्म की कमाई में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. आवारापन 2 क शुरुआती तीन की कमाई सनी देओल की बंटवारा 1947 से ज्यादा है. इस अंतर से साफ दिख रहा है कि इमरान हाशमी की फिल्म कमाई के मामले में आगे चल रही है. आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकती है.
आवारापन 2 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी लीड रोल में है. फिल्म में पूरन गब्बी विलेन के रोल में हैं. बता दें कि फिल्म आवारापन का सीक्वल है. साल 2007 में रिलीज आवारापन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी लेकिन बाद में टीवी पर आने के बाद इस फिल्म को काफी पसंद किया गया.
बंटवारा 1947 का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी द्वारा किया गया है. फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी है. फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल लीड रोल में है.