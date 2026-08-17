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'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', वीकेंड पर इमरान हाशमी या सनी देओल किसने मारी बाजी? जानें संडे किस फिल्म ने छापे कितने नोट

बंटवारा 1947 और आवारापन 2 दोनों ही फिल्म रिलीज हो चुकी है. थिएटर में इमरान और सनी दोनों की फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं तीसरे दिन किस फिल्म ने की ज्यादा कमाई.

Written ByShilpa
Published: Aug 17, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:57 AM IST
'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', वीकेंड पर इमरान हाशमी या सनी देओल किसने मारी बाजी? जानें संडे किस फिल्म ने छापे कितने नोट

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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