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एक ही तारीख, दो फिल्में, लेकिन बिल्कुल अलग नतीजे! ‘Awarapan 2’ हिट, ‘Batwara 1947’ फ्लॉप क्यों? समझें बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल

Awarapan 2 Vs Batwara 1947: बड़े सितारों और आमिर खान जैसे निर्माता के साथ आने के बाद भी सनी देओल की पीरियड ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई. ट्रेड एक्सपर्ट्स से लेकर सिनेमा मालिकों तक ने इस फिल्म के फ्लॉप होने की अलग-अलग वजहें बताई हैं. आखिर तारीफ मिलने के बावजूद ऑडियंस थिएटर तक क्यों नहीं पहुंचे?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 26, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:27 AM IST
एक ही तारीख, दो फिल्में, लेकिन बिल्कुल अलग नतीजे! ‘Awarapan 2’ हिट, ‘Batwara 1947’ फ्लॉप क्यों? समझें बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
Image Credit: तारीफ मिलने के बावजूद क्यों फ्लॉप हुई सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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