एक ही तारीख, दो फिल्में, लेकिन बिल्कुल अलग नतीजे! ‘Awarapan 2’ हिट, ‘Batwara 1947’ फ्लॉप क्यों? समझें बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल

बिहार के पूर्णिया में रूपबानी सिनेमा के मालिक विषेक चौहान ने ‘बंटवारा 1947’ के फ्लॉप होने की एक अलग और जमीनी वजह बताई. उनका मानना है कि फिल्म में सनी देओल को मुस्लिम और पाकिस्तानी के किरदार में दिखाना ऑडियंस के गले नहीं उतरा, क्योंकि ये उनकी तारा सिंह वाली इमेज से बिल्कुल अलग थी. वहीं, शबाना आजमी को एक धार्मिक हिंदू महिला के किरदार में पेश किया गया, जो उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता. इसके अलावा फिल्म भाईचारे की बात करती है, जबकि मौजूदा समय में जनता का मूड टकराव और आक्रामक कहानियों को देखने का ज्यादा है. विषेक चौहान के मुताबिक, ये फिल्म वक्त की धारा के उल्टी दिशा में चलने की कोशिश कर रही थी. इसका इसका डूबना तय था.