एक ही तारीख, दो फिल्में, लेकिन बिल्कुल अलग नतीजे! ‘Awarapan 2’ हिट, ‘Batwara 1947’ फ्लॉप क्यों? समझें बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल

सनी देओल की हालिया रिलीज पीरियड ड्रामा फिल्म ‘बंटवारा 1947’ से ऑडियंस और फिल्म क्रिटिक्स को काफी उम्मीदें थीं. फिल्म में तगड़ी स्टार कास्ट मौजूद थी. इस फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था. इसके बावजूद फिल्म की शुरुआत बेहद सुस्त रही और पहले दिन इसने सिर्फ 5.52 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. 15 अगस्त की छुट्टी का फिल्म को थोड़ा फायदा मिला और कमाई 12.90 करोड़ रुपये तक पहुंची. इसके बाद वर्किंग डेज आते ही कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई. दूसरे शुक्रवार तक आते-आते दैनिक कमाई घटकर एक करोड़ रुपये से भी नीचे पहुंच गई.
14 अगस्त को रिलीज के साथ इस फिल्म की टक्कर इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘आवारापन 2’ से हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके सामने ये फिल्म एक हफ्ता भी ठीक से टिक नहीं पाई. ऐसे में आज 26 अगस्तर को बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड गैंगस्टर वॉर एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक’ रिलीज होने जा रही है, जिसके आगे इसका टोटल बिजनल 45 करोड़ तक पहुंचना भी नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है. चलिए समझते हैं एक ही तारीख, दो फिल्में, लेकिन बिल्कुल अलग नतीजे कैसे?
‘बंटवारा 1947’ फिल्म के अचानक धराशायी होने के बाद फिल्म जगत के जानकार हैरान हैं. इसी को लेकर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपनी राय साझा की. उनका कहना है कि ये समझना काफी मुश्किल है कि इतनी बेहतरीन कहानी और डायरेक्शन के बावजूद फिल्म क्यों नहीं चल पाई. उनके मुताबिक शबाना आजमी और सनी देओल के बीच के इमोशनल पलों को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारा गया था. सभी कलाकारों की एक्टिंग दमदार थी और राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन भी कमाल का था. तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म का क्लाइमैक्स काफी असरदार था, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस पर न चलना सचमुच एक बड़ा झटका है.
तरण आदर्श ने आगे कहा कि कई लोगों का मानना है कि सनी देओल की पहचान ‘गदर’, ‘गदर 2’ और ‘जाट’ जैसी फिल्मों से जुड़ी हुई है. इन फिल्मों में ऑडियंस उन्हें चीखते-चिल्लाते और जबरदस्त मारधाड़ करते हुए देखना पसंद करते हैं. हालांकि, उनका मानना है कि इस फिल्म में भी सनी पूरी तरह शांत नहीं दिखे हैं. वे शुरुआत में ही कुछ हद तक शांत नजर आते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जमकर एक्शन किया. इसके बावजूद इतनी शानदार और संजीदा फिल्म को ऑडियंस का वो प्यार और सम्मान नहीं मिल पाया, जिसकी वो हकदार थी, जिसकी उम्मीद मेकर्स और स्टार कास्ट ने लगा रखी थी.
कार्मिल फिल्म्स के को-फाउंडर और डायरेक्टर सुनील वाधवा ने ‘बंटवारा 1947’ की नाकामी पर एक अलग नजरिया रखा. उन्होंने कहा कि कागजी तौर पर ये एक बेहद मजबूत प्रोजेक्ट था, जिसमें सनी देओल और राजकुमार संतोषी की पुरानी जोड़ी वापस लौटी थी. साथ ही आमिर खान प्रोडक्शंस जैसा बड़ा बैनर इसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आज के दौर में सिर्फ बड़े नाम और बड़े बजट से ऑडियंस सिनेमाघरों तक खिंचे चले आएं, ये तय नहीं है. लोगों के अंदर फिल्म को तुरंत बड़े पर्दे पर देखने की ललक पैदा होनी चाहिए. कई बार फिल्मों को सीमित तारीफ मिलती है, पर टिकट खिड़की पर भीड़ नहीं जुटती.
बिहार के पूर्णिया में रूपबानी सिनेमा के मालिक विषेक चौहान ने ‘बंटवारा 1947’ के फ्लॉप होने की एक अलग और जमीनी वजह बताई. उनका मानना है कि फिल्म में सनी देओल को मुस्लिम और पाकिस्तानी के किरदार में दिखाना ऑडियंस के गले नहीं उतरा, क्योंकि ये उनकी तारा सिंह वाली इमेज से बिल्कुल अलग थी. वहीं, शबाना आजमी को एक धार्मिक हिंदू महिला के किरदार में पेश किया गया, जो उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता. इसके अलावा फिल्म भाईचारे की बात करती है, जबकि मौजूदा समय में जनता का मूड टकराव और आक्रामक कहानियों को देखने का ज्यादा है. विषेक चौहान के मुताबिक, ये फिल्म वक्त की धारा के उल्टी दिशा में चलने की कोशिश कर रही थी. इसका इसका डूबना तय था.
वहीं, अगर दोनों फिल्मों की कमाई के बारे में बात करें तो, इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई. 26 अगस्त तक 12 दिनों के अंदर इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 138.93 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया. इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 165.39 करोड़ रुपये और विदेशों से कमाई लगभग 28.64 करोड़ रुपये रही. इस तरह फिल्म की टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई करीब 194.03 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. छुट्टियों और ऑडियंस के अच्छे रिस्पॉन्स के दम पर इस फिल्म ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा.
दूसरी तरफ उसी दिन रिलीज हुई सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का 12 दिनों का सफर काफी निराशाजनक रहा. राजकुमार संतोषी डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने भारत में केवल 35.87 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसका भारत में ग्रॉस कारोबार करीब 42.70 करोड़ रुपये और ओवरसीज से लगभग 5.73 करोड़ रुपये रहा. इस हिसाब से फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन महज 48.43 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाया. देशभक्ति, बंटवारे जैसे गंभीर मुद्दों और 15 अगस्त के मौके पर आने के बावजूद ये फिल्म उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतर सकी.