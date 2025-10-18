Advertisement
trendingNow12967268
Hindi Newsबॉलीवुड

Top 3 Upcoming Theatre Release Movies: फुलझडियों और पटाखों के साथ होगा एंटरटेनमेंट का डबल धमाका, जब थिएटर में रिलीज होंगी ये 3 मच अवेटेड फिल्में

Top 3 Upcoming Theatre Release Movies: Ayushmann Khurrana की सुपरनैचुरल फिल्म Thamma समेत, इस दिवाली वीकेंड पर हिंदी और पंजाबी इंडस्ट्री की ये फिल्में रिलीज हो रही हैं. इसलिए आज हम आपको 3 वो बेहतरीन फिल्में के बारे में बताने जा रहे हैं, जो त्योहारों पर सिनेमाघरों में धूम मचा देगी.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Top 3 Upcoming Theatre Release Movies: फुलझडियों और पटाखों के साथ होगा एंटरटेनमेंट का डबल धमाका, जब थिएटर में रिलीज होंगी ये 3 मच अवेटेड फिल्में

इस दिवाली परिवार के साथ मौज-मस्ती, दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने और त्योहार का जश्न मनाने के बाद जबरदस्त एंटरटेनमेंट के लिए रेडी रहें. क्योंकि इस दिवाली वीक पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 धमाकेदार फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांस के साथ-साथ थ्रिलर भी देखने को मिलेगा.  हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट को देखिए.

 

Thamma
इस दिवाली पर सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म फैंस के लिए एक बेहतरीन तोहफा रहेगा. ‘थम्मा’ फिल्म में आपको एक ऐसे प्यार की कहानी देखने को मिलेगी, जो सदियों से एक दूसरे के मिलन का इंतजार कर रहे हैं. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे. वहीं ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दिखेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

Ek Dewaane Ki Diwaniyat
फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में आपको रोमांस का एक अलग रूप देखने को मिलेगा.  इस फिल्म में सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे. ये फिल्म 21 अक्टूबर को थिएटर में एंट्री करेगी.

 

fallback

 

Good Day Good Day Cha 2
पंजाबी फिल्म 'गुड डे गुड डे चा' का ये सीक्वल हैं, जिसमें हंसी और ड्रामा दोनों ज्यादा देखने को मिलेगा. इस फिल्म में आपको बड़े किरदारों की अदाकारी देखने को मिलेगी.  यह फिल्म उन दर्शकों के लिए एकदम सही है जो दिवाली को हल्के-फुल्के और कुछ मजेदार किस्सों के साथ मनाना चाहते हैं. यह 22 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होगी.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

thammadeewane ki deewaniyatTop 3 Upcoming Theatre Release Movies

Trending news

'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा