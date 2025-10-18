Top 3 Upcoming Theatre Release Movies: फुलझडियों और पटाखों के साथ होगा एंटरटेनमेंट का डबल धमाका, जब थिएटर में रिलीज होंगी ये 3 मच अवेटेड फिल्में

इस दिवाली परिवार के साथ मौज-मस्ती, दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने और त्योहार का जश्न मनाने के बाद जबरदस्त एंटरटेनमेंट के लिए रेडी रहें. क्योंकि इस दिवाली वीक पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 धमाकेदार फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांस के साथ-साथ थ्रिलर भी देखने को मिलेगा. हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट को देखिए.

Thamma

इस दिवाली पर सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म फैंस के लिए एक बेहतरीन तोहफा रहेगा. ‘थम्मा’ फिल्म में आपको एक ऐसे प्यार की कहानी देखने को मिलेगी, जो सदियों से एक दूसरे के मिलन का इंतजार कर रहे हैं. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे. वहीं ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दिखेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Ek Dewaane Ki Diwaniyat

फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में आपको रोमांस का एक अलग रूप देखने को मिलेगा. इस फिल्म में सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे. ये फिल्म 21 अक्टूबर को थिएटर में एंट्री करेगी.

Good Day Good Day Cha 2

पंजाबी फिल्म 'गुड डे गुड डे चा' का ये सीक्वल हैं, जिसमें हंसी और ड्रामा दोनों ज्यादा देखने को मिलेगा. इस फिल्म में आपको बड़े किरदारों की अदाकारी देखने को मिलेगी. यह फिल्म उन दर्शकों के लिए एकदम सही है जो दिवाली को हल्के-फुल्के और कुछ मजेदार किस्सों के साथ मनाना चाहते हैं. यह 22 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होगी.