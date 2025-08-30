 आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ में आया नया अपडेट, क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट करने वाला हुआ गिरफ्तार
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ में आया नया अपडेट, क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट करने वाला हुआ गिरफ्तार

Pati Patni Aur Woh 2: आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ के सेट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी जिसमें कुछ लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी. अब इस घटना में एक नई अपडेट सामने आई है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:04 PM IST
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ में आया नया अपडेट, क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट करने वाला हुआ गिरफ्तार

Pati Patni Aur Woh 2 : बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म ‘पति और पत्नी और वो 2’ कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा एक विषय थी. वहीं मगर फिल्म के सेट से पिछले दिन एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी. जिसमें बताया गया था कि फिल्म के सेट पर मारपीट हो गई है और इस मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था, जिसके बाद सभी फैंस और क्रू हैरान रह गए थे.

 

वीडियो वायरल
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान को ये फिल्म लगातार कंट्रोवर्सी का पार्ट बनती जा रही है. दरअसल इस फिल्म की शूटिंग इस समय प्रयागराज में हो रही है, जहां सिविल लाइन्स के पास कुछ क्रू मेंबर्स पर लोकल के लोगों ने हमला कर दिया है जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है. वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत करवाई कर आरोपी मेराज अली को हिरासत में ले लिया है. 

यह भी पढ़ें: जबरदस्त थ्रिलर को देख पैरों तले निकल गई थी जमीन, इन 5 फिल्मों में देखने को मिला था असली फेमिनिस्ट पावर

 

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन
वहीं इस घटना पर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने बयान जारी किया है जिसमें कहा, ‘प्रयाजराज में पति पत्नी और वो 2 की शूटिंग के दौरान लोकल बदमाशों ने क्रू पर हमला दिया है, वो भी सबके सामने.’ वहीं सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘अगर उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म प्रोडक्शन को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर नोएडा को फिल्म सिटी का हब बनाने का क्या फायदा? क्या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट और तकनीशियन अपनी जान के खतरे पर यूपी में शूटिंग करेगा? ये दुर्घटना आयुष्मान खुराना और सारा अली के सामने हुई, जो कि राज्य में सुरक्षा इंतजाम की पोल खोलती है.’

 

